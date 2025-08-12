こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
WorldgateのVSING、GENDAと連携し日本市場に参入、インタラクティブなライブストリーミングのカラオケ体験を創出
グローバルで存在感を拡大、年末までに100店舗を目指す
東京 -Media OutReach Newswire- 2025年8月9日 - 技術が急速に進歩する中、世界中の様々な業界が最先端のテクノロジーを取り入れて事業の突破口を切り開いています。Worldgate Global Logistics Ltd（「Worldgate」、子会社を合わせ「当グループ」、HKEx: 8292）は、インタラクティブエンターテインメント事業のVSING（「当社」）が、日本の主要なエンターテインメント系コングロマリット経営の上場企業GENDA Inc.（東京証券取引所：9166.JP）の主要子会社2社と戦略アライアンスを形成したことを発表します。子会社はエンターテインメントコンテンツ開発を手掛ける株式会社ダイナモアミューズメント（「ダイナモ」）と、全国カラオケチェーンを展開する株式会社シン・コーポレーション（「シン・コーポレーション」）です。GENDAは、香港の旅行者の間でも人気のアミューズメント施設GiGOなど数々の有名ブランドを運営しています。その子会社であるシン・コーポレーションは、カラオケ店「BanBan」398店舗を日本全国に展開しています。この連携をとおして、VSINGのインタラクティブなライブストリーミングシステムを導入した初の旗艦店「VSING渋谷」を、東京の活気あふれる渋谷にオープンします。VSINGが日本に初上陸することで、画期的な夜のエンターテインメント体験を提供します。当グループは、GENDAの強固で多彩なエンターテインメントネットワークをとおして、日本をはじめ世界の市場におけるVSINGのプレゼンスがさらに拡大すると予想しており、2025年末までに世界で100店舗オープンを目指します。
この戦略的な連携においては、VSINGのインタラクティブなエンターテインメントシステムをシン・コーポレーションのカラオケ事業に組み込むほか、ダイナモの高度な仮想現実（VR）および拡張現実（AR）テクノロジーも活用します。3社が協力することで、バーチャルとリアルの要素をシームレスに融合させた最先端のエンターテインメント体験を実現しました。旗艦店の第1号店となる「VSING渋谷」店は東京の活気あるエンターテインメントの中心地、渋谷にあります。VSINGのシステムと専用アプリにより、利用者はプロのステージでパフォーマンスを披露し、会場やオンラインの聴衆とリアルタイムにつながり、世界のオンライン歌唱コンテストに挑戦することもできます。
聴衆はアプリで曲をリクエストしたり、お気に入りのパフォーマーにバーチャルギフトを送ることで特別な舞台演出を発動したりでき、従来のカラオケ体験を最新のインタラクティブなエンターテインメントプラットフォームへと高め、ライブストリーミングやSNS上のエンゲージメントに対する需要の変化に対応します。
GENDAは豊富な経験と広大なエンターテインメントネットワークを有しており、アミューズメント施設やカラオケ店を約800店舗、ミニロケを約11,000か所、国内外で展開しています。当グループはVSINGシステムをさらに多くの店舗で導入し、日本をはじめ世界各地の市場でVSINGを拡大させたいと考えています。VSING渋谷のグランドオープンに伴い、VSINGは香港、台湾、日本、マレーシア、オーストラリア、ベトナムに広がり、店舗数は45店超となります。
Worldgateの会長兼最高経営責任者のSteve Nguは次のように述べています。「誰もが自信を持って自分を表現し、世界に声を届けることができるユニークなステージを用意したいと思います。革新的な技術をとおして、思いを同じくする人が集まり、本物の絆を醸成することを目指します。香港でも人気のGiGOを展開するGENDAのようなエンターテインメント系巨大企業との連携により、当グループはGENDAの豊富な運営実績を活用することができます。今後、毎月10店舗をめどに新規開店を進め、年末までに世界で100店舗、利用者数50万人を目指します。」
