GiGOが「REAL AKIBA BOYZ」「fhana」「DOES」「O-MENZ」などのアーティストを有する株式会社リアルアキバとの資本業務提携を締結

株式会社GENDA GiGO Entertainment（本社：東京都港区、代表取締役社長：二宮 一浩、以下「当社」）は、REAL AKIBA GROUPを有する株式会社リアルアキバ（本社：東京都千代田区、代表取締役 兼 CEO：榊原 敬太（けいたん/REAL AKIBA BOYZ）、以下「リアルアキバ」）との間で、イベントや新商品などの創出を目指す資本業務提携を締結したことをお知らせいたします。

■本件の概要

当社は「ASOBIで世界を熱くする」をビジョンに掲げ、「好き」を起点にリアルエンターテイメントを追求し、遊びの先駆者として、五感をゆさぶる熱狂体験を創造し続けています。

一方、「リアルアキバ」 は“秋葉原”・“ダンス”・“音楽”、それらに付随するすべてのカルチャーを世界に発信していくことを目的とし、日本のオタク・ダンス・アニメ・アニソンなどのコンテンツが世界中で愛されるエンターテイメントを創っています。

今回の資本業務提携に伴い、様々なIP商品開発およびアミューズメント施設を全国に展開する当社「GiGO」の強みと、レペゼン秋葉原こと「REAL AKIBA BOYZ」を筆頭に、150余名にのぼる多くの所属するタレントや、アブストリームクリエイション、ISARIBIなどエンターテイメント・カルチャー領域をはじめとする複数の事業会社を統合した「REAL AKIBA GROUP」を有する「リアルアキバ」の強みを掛け合わせて融合させます。

この資本業務提携を通じて、新たなIP商品やIPサービスの共同開発や、全国各地の「GiGO」やライブでのイベントなど、お客さまの「好き」を刺激する新たなエンターテイメントの創出を目指してまいります。

■2025年6月22日（日）12:45～13:15 ベルサール秋葉原 GiGO EXPO ZEROで発表

2025年6月22日に行われたGiGO EXPO ZEROのステージ「GiGO Next Stage part2」にて、当社の代表取締役社長 二宮一浩と、「けいたん」こと、株式会社リアルアキバ代表取締役 榊原敬太が登場し、GiGOとの歩みを振り返り、今回の資本業務提携から始まる、今後の新しい展開について語り合いました。

https://campaign.gendagigo.jp/gigoexpo/stageevent?m=gigoexpo/ouKwZuaw

■株式会社リアルアキバ 代表取締役兼 CEO 榊原敬太（けいたん/REAL AKIBA BOYZ）コメント

今回の資本業務提携で、全国のGiGO400店舗を対象に、私たちの得意分野であるプランニング、制作、インフルエンサーマーケティングをはじめとしたプロデュース力を活かし、α/Z世代に支持されるインフルエンサーネットワークを用いて、GiGOの楽しい施設の魅力を効果的に発信し、躍動させることができればと思っています。

また、今回の資金調達で得た成長資金も活用し、秋葉原の活性化を従来以上に強化していきたいと考えており、「新たなエンターテイメント拠点の創設」も検討中です。弊社に出資いただいた投資家の皆様のネットワークも活用しながら、秋葉原をもっともっと魅力的な街にして、国内外からより多くの方に来ていただけるような取り組みを進めていきたいと思っています。

■株式会社GENDA GiGO Entertainment 代表取締役社長 二宮一浩 コメント

今回の資本業務提携は、「リアルアキバ」様の成長性と将来性を確信しての投資です。これまで秋葉原を拠点に、アーティストコラボやイベント企画など、さまざまな取り組みを共に行い、強固な関係性を築いてきました。今後は戦略的なビジネスパートナーとして、共に新しい価値の創出に取り組んでいきたいと考えています。

具体的には、「リアルアキバ」様が擁する魅力的なアーティストを活用したグッズ展開に期待しています。GiGOの持つIP活用ノウハウと、全国400店舗を超えるネットワークを活かし、より多くのお客様にその魅力をお届けできるものと確信しております。また、多様で多彩なインフルエンサーも多数在籍されているため、新たなプロモーション施策にも挑戦していく予定です。さらに、GiGOが今後展開する海外店舗においても、「リアルアキバ」様と共にアキバカルチャーの魅力を世界に発信・展開していければと考えています。

■株式会社リアルアキバの概要

名称：株式会社リアルアキバ

所在地：東京都千代田区外神田1-18-19 シン・アキハバラビル7F,8F

代表者：代表取締役 兼 CEO 榊原敬太（けいたん/REAL AKIBA BOYZ）

設立年月：2024年9月

事業内容：エンターテイメントコンテンツの企画・制作・マーケティング

