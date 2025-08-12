『うたの☆プリンスさまっ♪』の15周年を記念したイベント「UTA☆PRI WONDERLAND-15th Anniversary-」のチケットやグッズ情報を公開！

































































































株式会社ブロッコリー（本社：東京都練馬区 社長：鈴木 恵喜）は、『うたの☆プリンスさまっ♪』の15周年を記念したイベント「UTA☆PRI WONDERLAND-15th Anniversary-」を1月9日(金)から11日(日)の3日間、東京の有明GYM-EXにて開催します。本日、各種チケットや販売グッズの情報が掲載された特設サイトをオープンしました。●UTA☆PRI WONDERLAND-15th Anniversary- 特設サイト【開催概要】イベント名：UTA☆PRI WONDERLAND-15th Anniversary-開催日時：2026年1月9日(金)～11日(日) 9：00～18：00 ※最終入場17:00会場：有明GYM-EX【チケット券種】チケットは「一般入場券」、ステージエリアにて行われるプログラムを指定座席にてご覧頂ける「プレミアム入場券」、バンドルCDが付いた「バンドルCD付き入場券」の3種類。それぞれ詳細が異なりますので、特設サイトにてご確認の上お申し込みください。【チケット先行抽選販売申込】「うたの☆プリンスさまっ♪LIVE EMOTION」アプリ先行抽選販売「うたの☆プリンスさまっ♪ LIVE EMOTION」のアプリ内で7月15日 0:00～7月31日 23:59の期間中「スペシャルパス＋」会員でミッションをクリアされた方を対象に配布したシリアルコードをお持ちの方のみお申込みいただけます。 ※ミッションの対象期間は終了しております詳しくは「うたの☆プリンスさまっ♪ LIVE EMOTION」アプリにてご確認ください。申込受付期間：2025年8月12日(火)18:00～8月14日(木)23:59抽選結果発表：2025年8月22日(金)15:00～申込対象チケット：全チケット「うたの☆プリンスさまっ♪ Find the Music」先行抽選販売お申込み時点でTOKYO FM「うたの☆プリンスさまっ♪ Find the Music」番組メンバーシップ有効会員の方のみお申込みいただけます。申込受付期間：2025年8月29日(金)10:00～9月1日(月)23:59抽選結果発表：2025年9月5日(金) 15:00～申込対象チケット：以下ステージのプレミアム入場券のみ2026年1月9日(金)「うたの☆プリンスさまっ♪ Find the Music」公開収録ステージ①・②【メンバーシップ入会はこちらから】https://audee-membership.jp/utaprifm「うたの☆プリンスさまっ♪DJCD」先行抽選販売2025年8月27日(水)発売「うたの☆プリンスさまっ♪DJCD」3種に封入の各シリアルコードをお持ちの方のみお申込みいただけます。申込受付期間：2025年8月29日(金)10:00～9月1日(月)23:59抽選結果発表：2025年9月5日(金) 15:00～申込対象チケット：●DJCD「鈴村＆下野のうた☆プリ放送局 リターンズ」（https://www.fwinc.co.jp/cd/101780/）をご購入の方2026年1月10日(土) プレミアム入場券「鈴村＆下野のうた☆プリ放送局 リターンズ」ステージ①・②のみ●DJCD「QUARTET NIGHT SQUARE #2」（https://www.fwinc.co.jp/cd/101783/）をご購入の方2026年1月11日(日) プレミアム入場券「QUARTET NIGHT SQUARE #2」ステージ①・②のみ●DJCD「HE★VENS RADIO～Go to 3rd heaven～」（https://www.fwinc.co.jp/cd/101782/）をご購入の方2026年1月10日(土) プレミアム入場券「HE★VENS RADIO～Go to 3rd heaven～」ステージ①・②のみブロチケ会員1次先行抽選販売申込受付期間：2025年8月29日(金)10:00～9月1日(月)23:59抽選結果発表：2025年9月5日(金)15:00～申込対象チケット：一般入場券、バンドルCD付入場券※ブロチケのお申込みにはブロッコリーチケットへの会員登録(無料)が必要です。ブロチケ会員2次先行抽選販売申込受付期間：2025年9月29日(月)10:00～10月5日(日)23:59抽選結果発表：2025年10月9日(木)15:00～申込対象チケット：全チケット※ブロチケのお申込みにはブロッコリーチケットへの会員登録(無料)が必要です。一般販売申込受付期間：2025年11月30日(日)10:00～購入対象チケット：全チケット【入場特典】特製ミニ色紙(全3種よりランダムにてお渡し)【グッズ（事前物販／当日物販／事後通販）】※一部抜粋 ※価格は全てイベント価格トレーディングプレミアムパスポートカード UTA☆PRI WONDERLAND Ver.「SHINING」価格 ：660円（税込）種類数：全11種よりランダムで1種※イベントへの入場券としては使用できませんので、ご注意ください。トレーディングプレミアムパスポートカード UTA☆PRI WONDERLAND Ver.「RAGING」価格 ：660円（税込）種類数：全7種よりランダムで1種※イベントへの入場券としては使用できませんので、ご注意ください。トレーディングスティックバルーン UTA☆PRI WONDERLAND Ver.「SHINING」価格 ：880円（税込）種類数：全11種よりランダムで1種トレーディングスティックバルーン UTA☆PRI WONDERLAND Ver.「RAGING」価格 ：880円（税込）種類数：全7種よりランダムで1種ダイカット布ポスター UTA☆PRI WONDERLAND Ver.価格 ：各1,980円（税込）種類数：全18種キルティングバッグ UTA☆PRI WONDERLAND Ver.※実物写真価格 ：各6,600円（税込）種類数：全18種フォンタブ付きマルチストラップ UTA☆PRI WONDERLAND Ver.価格 ：各2,860円（税込）種類数：全18種ぬいスター コスチューム UTA☆PRI WONDERLAND Ver.価格 ：各3,300円（税込）種類数：全18種※ぬいスター本体は付属しておりません。テイクアウトバッグ UTA☆PRI WONDERLAND Ver.価格 ：880円（税込）種類数：全1種＜物販購入特典＞「UTA☆PRI WONDERLAND-15th Anniversary-」事前物販およびイベント物販コーナーにて1会計につきお買い上げ税込3,000円ごとに「うたの☆プリンスさまっ♪」特典チケット風カード UTA☆PRI WONDERLAND Ver.（全36種：NORMAL18種／SPECIAL18種）をランダムで1枚プレゼント！（約縦142×横62mm以内）裏面にはアイドルの直筆コメントがプリントされた特別仕様です。SPECIALにはアイドルの箔押しサイン入り！＜事前物販＞会場で販売される商品を事前にご購入いただき、イベント会場でお受け取りが可能なサービスです。下記①～④いずれかの抽選販売にてチケットが当選し、入場チケットをお持ちのお客様がご利用いただけます。①「うたの☆プリンスさまっ♪ LIVE EMOTION」アプリ先行抽選販売②「うたの☆プリンスさまっ♪ Find the Music」先行抽選販売③「うたの☆プリンスさまっ♪DJCD」先行抽選販売④ブロチケ会員1次先行抽選販売＜事前販売期間＞2025年8月25日(月)12:00～9月16日(火)23:59※②～④のチケットが当選された場合、当選発表の9月5日(金)18:00以降にご利用いただけます。※事前物販は受注生産のため、期間内であれば商品の販売を終了することはございません。詳細や注意事項は特設サイトをご確認ください。【ステージ】「うたの☆プリンスさまっ♪ Find the Music」の公開収録や、「鈴村＆下野のうた☆プリ放送局」、「QUARTET NIGHT SQUARE」、「HE★VENS RADIO～Go to heaven～」のステージイベントを3日間にわたって開催！＜スケジュール、出演者＞●1月9日(金)14:30～15:15 「うたの☆プリンスさまっ♪ Find the Music」公開収録ステージ①パーソナリティ：寺島拓篤（一十木音也役）ゲスト：高橋英則（桐生院ヴァン役）16:15～17:00 「うたの☆プリンスさまっ♪ Find the Music」公開収録ステージ②パーソナリティ： 寺島拓篤（一十木音也役）ゲスト：谷山紀章（四ノ宮那月役）●1月10日(土)13:00～13:45 「鈴村＆下野のうた☆プリ放送局 リターンズ」ステージ①パーソナリティ：鈴村健一（聖川真斗役）、下野 紘（来栖 翔役）ゲスト：寺島拓篤（一十木音也役）、谷山紀章（四ノ宮那月役）、宮野真守（一ノ瀬トキヤ役）、諏訪部順一（神宮寺レン役）、鳥海浩輔（愛島セシル役）14:15～15:00 「HE★VENS RADIO～Go to 3rd heaven～」ステージ①パーソナリティ：緑川 光（鳳 瑛一役）、内田雄馬（鳳 瑛二役）ゲスト：小野大輔（皇 綺羅役）、代永 翼（帝 ナギ役）、高橋英則（桐生院ヴァン役）、木村良平（日向大和役）、山下大輝（天草シオン役）15:30～16:15 「鈴村＆下野のうた☆プリ放送局 リターンズ」ステージ②パーソナリティ：鈴村健一（聖川真斗役）、下野 紘（来栖 翔役）ゲスト：寺島拓篤（一十木音也役）、谷山紀章（四ノ宮那月役）、宮野真守（一ノ瀬トキヤ役）、諏訪部順一（神宮寺レン役）、鳥海浩輔（愛島セシル役）16:45～17:30 「HE★VENS RADIO～Go to 3rd heaven～」ステージ②パーソナリティ：緑川 光（鳳 瑛一役）、内田雄馬（鳳 瑛二役）ゲスト：小野大輔（皇 綺羅役）、代永 翼（帝 ナギ役）、高橋英則（桐生院ヴァン役）、木村良平（日向大和役）、山下大輝（天草シオン役）●1月11日(日)13:00～13:45 「QUARTET NIGHT SQUARE #2」ステージ①パーソナリティ：森久保祥太郎（寿 嶺二役）ゲスト：鈴木達央（黒崎蘭丸役）、蒼井翔太（美風 藍役）、前野智昭（カミュ役）15:15～16:00 「QUARTET NIGHT SQUARE #2」ステージ②パーソナリティ：森久保祥太郎（寿 嶺二役）ゲスト：鈴木達央（黒崎蘭丸役）、蒼井翔太（美風 藍役）、前野智昭（カミュ役）＜観覧について＞・各ステージはオープンステージとなりますが、着席観覧には座席指定のプレミアム入場券が必要です。ステージを指定座席でご観覧いただくには、ご希望のステージ観覧席権付きの「プレミアム入場券」 を購入ください。・後方は自由観覧が可能ですが、スペースに限りがございます。当日の状況により、規制させていただく場合がございますのであらかじめご了承くださいチケット情報や注意事項等の詳細は特設サイトをご覧ください。