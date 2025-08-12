ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイト「ＪＡタウン」は、「食」と「農」にまつわるテーマをＪＡタウンオフィシャルサポーターの秋元真夏さんがゆるふわっと配信するＹｏｕＴｕｂｅ番組「ゆるふわたいむ」で、ＪＡタウンの食材を使用した番組を配信しています。

８月１２日（火）１８時から、秋元真夏さんが山形県産白桃を収穫体験する動画が公開されます。

今回は、秋元真夏さんが、生産量が全国でも５本の指に入る「山形県産白桃」の収穫体験を行い、甘くてジューシーな市場に出回らない「日川白鳳」と、硬めの品種でパリッとした食感の「桃夭」を味わいました。

また、生産者さんから「もも」の生育方法やりがいなどをお聞きするなど、「山形県産白桃」の魅力をたっぷりお届けします。

ＹｏｕＴｕｂｅ番組「ゆるふわたいむ」

配信タイトル：秋元真夏が山形県で「もも」の収穫！採れたての甘くてジューシーなももとパリッと食感のももを食べ比べ！

ＵＲＬ：https://youtu.be/sMVIqYBF8Rg

■番組で紹介した商品はこちら！

もも・すももの商品一覧：https://www.ja-town.com/shop/c/c940905/

対象ショップ：「小さなＹＡＭＡＧＡＴＡマルシェ」https://www.ja-town.com/shop/c/c2404

■番組グッズが当たるプレゼント企画を実施中！

１．対象期間：８月８日（金）～８月３１日（日）注文受付分

２．内 容：期間中、対象商品をご購入いただくと全員に番組オリジナルステッカー、抽選で５名様に番組オリジナルミニタオルをプレゼント

３．応募条件：対象商品を注文の方 ※注文後にキャンセルされた場合は対象外

４．対象商品：山形県産のももhttps://www.ja-town.com/shop/c/c940905/

※番組で紹介された早生品種の「日川白鳳」および「桃夭」の本年度の取扱は終了しております

■番組概要

・タイトル：「食」と「農」のゆるふわバラエティ ゆるふわたいむ

・公開媒体：ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル ゆるふわちゃんねる

https://youtube.com/@yurufuwa_time

・内容：日本の「食」と「農」を幅広い世代にもっと身近に感じてもらうことを目的に、ＭＣの秋元真夏さんがＪＡタウンの商品を通じて「食」と「農」の魅力をゆるふわっとお届けする番組。

・配信日：毎週火・金 １８時

※諸事情により配信日時が変更になる場合があります。

■産地直送通販サイト「ＪＡタウン」特設ページ「秋元真夏の『おいしい』を集めました。」

ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/e/eyrfw3/

【ＪＡタウン】

ＪＡタウンは、全国農業協同組合連合会(ＪＡ全農)が運営する産地直送通販サイトです。「おいしい日本と暮らそう。」をテーマに、「ＪＡタウン」に出店する全国の農協（ＪＡ）などが、各産地で育まれた旬の農畜産物や特産品を、インターネットを通じてお客さまに直接お届けし、食を通じて豊かな暮らしの実現を目指しています。ＪＡタウンイメージキャラクターは「じぇー太」。

ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/f/f0

【公式Ｘアカウント「ＪＡタウン【公式】」】

「ＪＡタウン【公式】」では、全国の産地の旬の農畜産物やお得なキャンペーンの情報を都度発信しています。

公式Ｘアカウント：https://x.com/JA_JAtown