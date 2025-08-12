秋元真夏が山形県産の白桃を収穫体験！採れたての甘くてジューシーなももとパリッと食感のももを食べ比べ！
ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイト「ＪＡタウン」は、「食」と「農」にまつわるテーマをＪＡタウンオフィシャルサポーターの秋元真夏さんがゆるふわっと配信するＹｏｕＴｕｂｅ番組「ゆるふわたいむ」で、ＪＡタウンの食材を使用した番組を配信しています。
８月１２日（火）１８時から、秋元真夏さんが山形県産白桃を収穫体験する動画が公開されます。
今回は、秋元真夏さんが、生産量が全国でも５本の指に入る「山形県産白桃」の収穫体験を行い、甘くてジューシーな市場に出回らない「日川白鳳」と、硬めの品種でパリッとした食感の「桃夭」を味わいました。
また、生産者さんから「もも」の生育方法やりがいなどをお聞きするなど、「山形県産白桃」の魅力をたっぷりお届けします。
ＹｏｕＴｕｂｅ番組「ゆるふわたいむ」
配信タイトル：秋元真夏が山形県で「もも」の収穫！採れたての甘くてジューシーなももとパリッと食感のももを食べ比べ！
ＵＲＬ：https://youtu.be/sMVIqYBF8Rg
■番組で紹介した商品はこちら！
もも・すももの商品一覧：https://www.ja-town.com/shop/c/c940905/
対象ショップ：「小さなＹＡＭＡＧＡＴＡマルシェ」https://www.ja-town.com/shop/c/c2404
■番組グッズが当たるプレゼント企画を実施中！
１．対象期間：８月８日（金）～８月３１日（日）注文受付分
２．内 容：期間中、対象商品をご購入いただくと全員に番組オリジナルステッカー、抽選で５名様に番組オリジナルミニタオルをプレゼント
３．応募条件：対象商品を注文の方 ※注文後にキャンセルされた場合は対象外
４．対象商品：山形県産のももhttps://www.ja-town.com/shop/c/c940905/
※番組で紹介された早生品種の「日川白鳳」および「桃夭」の本年度の取扱は終了しております
■番組概要
・タイトル：「食」と「農」のゆるふわバラエティ ゆるふわたいむ
・公開媒体：ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル ゆるふわちゃんねる
https://youtube.com/@yurufuwa_time
・内容：日本の「食」と「農」を幅広い世代にもっと身近に感じてもらうことを目的に、ＭＣの秋元真夏さんがＪＡタウンの商品を通じて「食」と「農」の魅力をゆるふわっとお届けする番組。
・配信日：毎週火・金 １８時
※諸事情により配信日時が変更になる場合があります。
■産地直送通販サイト「ＪＡタウン」特設ページ「秋元真夏の『おいしい』を集めました。」
ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/e/eyrfw3/
【ＪＡタウン】
ＪＡタウンは、全国農業協同組合連合会(ＪＡ全農)が運営する産地直送通販サイトです。「おいしい日本と暮らそう。」をテーマに、「ＪＡタウン」に出店する全国の農協（ＪＡ）などが、各産地で育まれた旬の農畜産物や特産品を、インターネットを通じてお客さまに直接お届けし、食を通じて豊かな暮らしの実現を目指しています。ＪＡタウンイメージキャラクターは「じぇー太」。
ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/f/f0
【公式Ｘアカウント「ＪＡタウン【公式】」】
「ＪＡタウン【公式】」では、全国の産地の旬の農畜産物やお得なキャンペーンの情報を都度発信しています。
公式Ｘアカウント：https://x.com/JA_JAtown