人気刺し子作家sashikonamiさんとコラボ！ 伝統模様をポップに楽しむ新キット「手のひらサイズがかわいい！ sashikonamiさんの刺し子布小物の会」が発売開始
フェリシモが展開する、手芸・手づくりキットブランド「Couturier［クチュリエ］」はInstagramでフォロワー13.3万人を誇る人気刺し子作家sashikonamiさんとコラボレーションした新商品「手のひらサイズがかわいい！ sashikonamiさんの刺し子布小物の会」を、2025年7月17日より発売しました。
◆新作キットについて
刺し子の楽しさが広がる、ポップでキュートな世界観
日本の伝統的な刺し子模様をベースに、sashikonamiさんならではのカラフルでポップな感性を融合させた新しい刺し子キットです。「刺し子は難しそう」と感じる方にも気軽に楽しんでいただけるよう、手のひらサイズのポーチやがま口といった日常使いしやすい小物に仕立てられるのが特徴。刺し子初心者の方でも、針が進みやすいやわらかな布に図柄が印刷されているので、すぐに始められます。
こだわりの糸と模様で「あとひと針、もうひと針！」
使用する刺し子糸は、sashikonamiさんの世界観を表現するために色味にこだわり、クチュリエが特別に染め上げたオリジナルです。色鮮やかな糸と新鮮な模様の組み合わせは、まさに「あとひと針、もうひと針！」と、ついつい夢中になってしまう楽しさ。発売直後からすでに多くのお客様にご注文をいただいており、今後のお申込みについて大きな伸びがあることを想定しています。
上段左から： フラップポーチ、丸きんちゃく、ミニファスナーポーチ＆コースター、下段左から：きんちゃくポーチ、まち付きファスナーポーチ、ぺたんこファスナーポーチ
内生地はパッと目をひくチェックやストライプ柄など。使うたびテンションが上がるこだわりの配色。
シンプルな針目から浮かび上がる模様のかわいさに心をときめかせながら、図案に沿って、ちくちく刺しすすめます。
一回分のお届けセット例です
◆sashikonami （サシコナミ）さんのプロフィール
刺し子作家。主に「ひとめ刺し」と呼ばれる技法で刺し、その布を用いて、シンプルながらも愛らしく実用的な布小物を制作。著書に『まいにち刺し子』『ハギレが楽しい刺し子の小物』（日本ヴォーグ社）など多数。
【NEW】 手のひらサイズがかわいい！ sashikonamiさんの刺し子布小物の会
月1セット \1,800（+10% \1,980）
・刺し子針をお持ちでない方はは併せてご準備ください。
リスのおすすめ お役立ち針セット
1セット \950（+10% \1,045）
◆その他の新作アイテムについて
さまざまなジャンルの手づくりを提案しているクチュリエでは、ふわふわのファーヤーンを使ったかぎ針編みの編みぐるみや秋冬に向けた棒針編みのファッションアイテム、繊細なビーズ細工など、新作キットがたくさん登場しています。
お届けカタログの表紙ビジュアル
◆Couturier[クチュリエ] （2002年～）
Couturier［クチュリエ］とは、フランス語で、“仕立て屋さん”のこと。月1回届く定期便スタイルで「手づくりキット」を中心とする手芸関連商品をお届けし、幅広い年齢層の方々にお楽しみいただいています。手づくりをやってみたいけれど、一歩前に踏み出せない人たち、手づくりが大好きな人たちのために、手づくりのときめきをもっと身近に感じられるようなオリジナルキットや材料、セレクトアイテムを公式サイト・カタログで販売しています。
◆ともにしあわせになるしあわせ「FELISSIMO［フェリシモ］」：1965年5月創立。ファッションや雑貨など自社企画商品を中心に、カタログやウェブなどの独自メディアで販売するダイレクトマーケティングの会社です。神戸ポートタワーの運営など各地域と連携した事業も推進し、地域活性化に貢献する取り組みを進めています。誰もがしあわせの創り手となり、贈り手となれる。誰もがしあわせを受け取る人になれる。そんな社会を目指す「ともにしあわせになるしあわせ」をコアバリューに“事業性・独創性・社会性”の同時実現を目指した事業活動を行っています。
フェリシモは2025年5月8日に創立60周年を迎えました。
― 会社概要 ―
社名 : 株式会社フェリシモ
本社所在地 : 〒650-0041 神戸市中央区新港町7番1号
代表者 : 代表取締役社長 矢崎和彦
創立 : 1965年5月 証券コード : 東証スタンダード3396
事業内容 : 自社開発商品をカタログやウェブサイトにて全国の生活者に販売するダイレクトマーケティング事業
