【高島屋】「朝・昼・夜」それぞれのシーンにぴったりな香りを取り入れて、自分をいたわる時間帯別にオススメの６つの香り。暑い夏こそ、様々な場面でリフレッシュ＆リラックス！

株式会社高島屋

暑い夏は、屋外で大量に汗をかいたり、屋内で冷房の効いた部屋との温度差が気になるなど、環境変化に合わせて様々な場面でリフレッシュしたり自分をいたわってリラックスする時間を大切にしたいシーズンです。

そうしたなか、ナチュラルコスメを中心に取り扱っている高島屋のセレクトショップ「ベルナチュレール」のバイヤーが、リフレッシュ&リラックスタイムに実際に愛用している、「朝・昼・夜」それぞれのシーンにぴったりな“香り”のアイテムを厳選してご紹介いたします。

【朝】 Morning - 優しく目覚めるやわらかな香り

～やさしい香りで、心地よい朝のはじまりを～

フレッシュなオーガニックローズの豊かな香りに包まれる、朝の贅沢な洗顔タイムを提供します。もっちりとした泡が肌をやさしく包み込み、心地よい感触で顔を洗顔できる、フォームタイプの洗顔料。泡立てる手間を省けるので、朝の時短アイテムとしても便利。洗い上がりもしっとりします。

［ドゥーオーガニック］ウォッシング ムース（150ml）3,300円

取り扱い店舗：新宿・玉川・大宮・京都・TBEAUT

～ふわり、髪から始まる朝のスイッチを～

17種の天然アロマ配合のマルチユースオイルで、忙しい朝の時間もリラックス。ふわり、髪から始まる朝のスイッチとしてオススメです。ヘアサロンとオーガニックスパ、2つのサロンがコラボレートして開発した、サロンクオリティ級のアイテムです。トップノートから、ミドル、ラストへ、香りの変化を楽しむことができ、髪と肌の両方に使用できるマルチユースな点も魅力。

［イットオールナチュラル］ ライヴリーオイル（50ml）3,960円

取り扱い店舗：玉川・大宮・柏・京都・TBEAUT

【昼】Daytime - 日中の気分転換に

～ひと塗りで、気分までリフレッシュ～

シトラス＆フローラルの香りで手指を保湿しながらリフレッシュ。ハーンは、スパやホテルのアメニティとして評価の高いタイ発のブランド。 爽快な香りのレモングラスと、甘いラベンダーの香りがバランスよくブレンドされたこちらの香りは男女問わず人気。仕事の合間のリフレッシュにもオススメ。

［ハーン］レモングラス&ラベンダーハンドクリーム（50ｇ）3,９６0円

取り扱い店舗：大宮・京都・TBEAUT

～気持ちを引き締めたいときは香りで一新～

サイプレスやミントの香りで心身ともにシャキッと！いつでも纏える持ち運びアロマ。夕方のぼんやりとしがちな時や、シャキッとさせたい時に、サッと使用できるロールオンタイプのエッセンシャルオイル。気分をリセットしたい時にピッタリです。こめかみや耳の下、首元に直接塗布して、軽くマッサージするようになじませて使います。

［シゲタ］リバーオブライフ リフレッシュ（6ml）2,750円

取り扱い店舗：新宿・玉川・TBEAUT

【夜】Night - 穏やかな夜のひとときに

～一日の終わりに、香りが寄り添う、リラックスタイム～

オレンジ＆ベルガモットの上品なシトラスの香りに包まれ、ここちよい癒しのバスタイムに。セビリアのオレンジオイル、マンダリン、ネロリをブレンドした、上品なシトラスの香りのバス＆シャワージェル。ブランドを代表するアイコニックな香りです。豊かなアロマの香りが、ラグジュアリーなバスタイムを演出してくれます。

［モルトンブラウン］ オレンジ&ベルガモット バス＆シャワージェル（300ml）4,840円

取り扱い店舗：新宿・大宮・京都・TBEAUT

～揺れるあかりでくつろぎの時間を～

パチパチと灯る音と、癒しのラベンダーとユーカリのエッセンシャルオイルをブレンドした香り。暖炉のようなパチパチ音（聴覚）、エッセンシャルオイルの香り（嗅覚）、炎のゆらめき（視覚）。3つの感覚を刺激するアロマキャンドルです。パチパチ音を聴きながら、揺れる炎を眺めるのが、リラックス時間としてもオススメ。

［ウッドウィック］ ジャーM ラベンダースパ 4,400円

(約275g、本体サイズ：径100×高さ118mm、燃焼時間：約55時間)

取り扱い店舗：大宮・京都・TBEAUT

ベルナチュレール について

天然の素材を取り入れて、丁寧に日々を過ごす。未来のために、環境に配慮して作られたものを選ぶ。

肩の力を抜いて、軽やかに自然体で生きる。そんなライフスタイルに寄り添う衣食住のアイテムを、高島屋のバイヤーが世界中から厳選して取り揃えたショップが、「ベルナチュレール」。店頭では、知識豊富なスタッフがお客様お一人おひとりのお好みに合わせて、最適なアイテムをご提案いたします。

「ベルナチュレール」展開店舗：高島屋新宿店・玉川店・柏店・大宮店・京都店

