【公開15日前】世界0.1％の希少豆、日本初ブレンド化！自社焙煎「忘れられない一杯」がCAMPFIREで支援者を募集。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327208&id=bodyimage1】
【ベトナム・ダラット高地産アラビカ豆 × 北海道焙煎】
“忘れられない一杯”を届けるプロジェクトがCAMPFIREで始動！
北海道の小さなロースタリー「BUDDY COFFEE」が、ベトナム・ダラット高地産の高品質アラビカ豆を使った特別なブレンドを日本中に届けるクラウドファンディングをCAMPFIREにて開始しました。
テーマは「はじめてのコーヒー」、「特別なコーヒー」、「いつものコーヒー」等、試飲者の心に残る香りを提供を目的とする。
売上の一部は現地農園への支援に活用し、環境に配慮した持続可能な取り組みを進めます。
■ なぜベトナム・ダラット産コーヒーなのか？
ベトナムは世界第2位のコーヒー生産国。中でも標高1,500m前後のダラット高地で育まれるアラビカ豆は、フルーティーで香り高く、雑味のないクリアな味わいが特徴です。
この素晴らしい豆を北海道の澄んだ空気の中で焙煎し、“忘れられない一杯”としてお届けします。
■ プロジェクトの魅力
・希少なダラット高地産アラビカ豆を使用
・自社焙煎による鮮度と香り
・売上の一部を現地農園支援へ還元
・環境配慮型Tシャツなどサステナブルなリターン
「誰かと飲むコーヒー」も、「一人で味わうコーヒー」も、心を温める時間になります。
そのひと時が“誰かを想うきっかけ”になるよう願いを込めました。
■ リターンの一例
・1,000円：ドリップバッグ1袋＋お礼状
・3,000円：飲み比べ3種セット＋お礼状
・5,000円：ギフトセット（豆・ドリップ）＋お礼状
・10,000円：ベトナム産苗木由来サステナブルTシャツ（消臭・UVカット）＋お礼状
■ 応援メッセージ
私たちは、たった一杯のコーヒーで人の心が変わる瞬間を何度も見てきました。
その瞬間を、もっと多くの人に届けたい。
今回のクラウドファンディングは、その想いを形にする第一歩です。
あなたの一口が、ベトナムの農園と日本の食卓をつなぎます。ぜひご支援ください。
▼プロジェクトページはこちら
https://camp-fire.jp/projects/782551/
【会社概要】
会社名：株式会社BUDDY GROUP（BUDDY COFFEE 運営）
所在地：北海道川上郡標茶町旭3-8-4
事業内容：コーヒー豆の輸入・焙煎・販売、カフェ運営、関連商品の企画販売
公式サイト：https://buddygroup.jp/
Instagram：@buddygroup87
配信元企業：株式会社BUDDY GROUP
