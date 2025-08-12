『一騎当千エクストラバースト』対抗戦イベント「作戦開始!きらめく渚のサバイバルゲーム!」開催！

株式会社マーベラス

株式会社マーベラス（代表取締役社長：照井慎一／所在地：東京都品川区）は、大人気シリーズ「一騎当千」のAndroid/iOS/PC向けゲームアプリ『一騎当千エクストラバースト』で、2025年8月12日（火）から、対抗戦イベント「作戦開始!きらめく渚のサバイバルゲーム!」を開始したことをお知らせいたします。

イベント紹介PV公開中！

【紹介PVはこちら】https://youtu.be/-xXvU1rvmHU

「【浜辺の飛将】呂布奉先」（CV: 渡辺 明乃）が新たに登場！

本日開始の「荒波のグレートコマンダーガチャVol.1」では、新たに「【浜辺の飛将】呂布奉先」（CV: 渡辺 明乃）が登場！

同ガチャでは、「【浜辺の飛将】呂布奉先」の排出率が、ほかの同レアリティの闘士より高くなっています！

▼「荒波のグレートコマンダーガチャVol.1」開催期間

2025/8/12(火)メンテナンス後 ～ 2025/8/21(木) 14:00まで

▼「【浜辺の飛将】呂布奉先」の詳細

イベントに参加して「イベント限定SRキャラ」を手に入れよう！

イベントに参加すると、SRキャラ「【不惑の一太刀】新免武蔵」を手に入るチャンス！

さらに、イベント専用コイン「サバイバル水着コイン」は、【イベント限定装備】などのアイテムと交換できます！

※イベント内容や開催期間は予告なく変更する場合があります。詳細はお知らせをご確認下さい。

【公式サイト お知らせ】https://www.marv.jp/product/ikki_eb/news/

一騎当千エクストラバースト』とは

『一騎当千エクストラバースト』は人気シリーズ「一騎当千」の世界をスマートフォンで体験できるゲームアプリです。

『一騎当千』は、塩崎雄二氏による「三国志」をテーマにした美少女格闘漫画で25周年を迎えました。

アニメや漫画、ゲームなど様々なメディアで展開、現在は「ヤングキングBULL」で「真・一騎当千」が連載中です。

＜商品スペック＞

・タイトル：一騎当千エクストラバースト

・プラットフォーム：スマートフォン（iOS/Android）、PC（Windows）

・配信時期：好評配信中

・対応OS：iOS 12.0以上 メモリ2GB以上／Android 6.0以上 メモリ 2GB以上／

Windows 10, 11 (64-bit)

・権利表記：(C)2021 塩崎雄二・少年画報社/真・一騎当千パートナーズ (C)2020 Marvelous Inc.

・公式サイト：https://www.marv.jp/product/ikki_eb/

・公式Ｘ(Twitter)：https://twitter.com/ikki_eb

【AppStore】https://apps.apple.com/jp/app/id1498898636

【GooglePlay】https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.Marvelous.ikkitousen

【DMM GAMES】https://dmg-ikki-eb.marv.jp/