ÆüËÜÂÎÁà¶¨²ñ¤È¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥×¥é¥¤¥äー·ÀÌó¤òÄù·ë
¡¡Áí¹ç¥¹¥Ýー¥Ä´ï¶ñ¥áー¥«ー¡Ö¥»¥Îー³ô¼°²ñ¼Ò¡×¡ÊËÜ¼Ò¡§ÀéÍÕ¸©¾¾¸Í»Ô¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¹á»³¿®ºÈ¡Ë¤Ï¡¢ÆüËÜÂÎÁà¶¨²ñ¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¡²ñÄ¹¡§Æ£ÅÄÄ¾»Ö¡Ë¤È¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥×¥é¥¤¥äー·ÀÌó¤òÄù·ëÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤Ï½é¤á¤Æ¤ÎÊ£¿ôÇ¯·ÀÌó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥×¥é¥¤¥äー·ÀÌóÄù·ë¤Ë¤è¤ê¡¢ÂÎÁà¶¥µ»¡¢¿·ÂÎÁà¶¥µ»¤ÎÆüËÜÂÎÁà¶¨²ñ¼çºÅÂç²ñ¤Ç¤Ï³Æ¼ïÌÜ´ï¶ñ¤òÄó¶¡¤·¡¢Âç²ñ¤¬°ÂÁ´¤Ë¼¹¤ê¹Ô¤ï¤ì¤ë¤è¤¦±¿±ÄÌÌ¤Ç¤â¥µ¥Ýー¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£·ÀÌó´ü´Ö¤Ï2025Ç¯4·î1Æü¤«¤é2029Ç¯3·î31Æü¤Þ¤Ç¡£
¡¡¤Þ¤º¤Ï¡¢2025Ç¯11·î13Æü¡ÊÌÚ¡Ë～16Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¹âºê¥¢¥êー¥Ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ØÂè79²óÁ´ÆüËÜÂÎÁàÃÄÂÎ¡¦¼ïÌÜÊÌÁª¼ê¸¢¡Ù¤òÌµ»ö¤Ë·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢ÆüËÜÂÎÁà¶¨²ñ¡¢¤½¤ÎÂ¾´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤ÈÏ¢·È¤·½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ãÂç²ñ¾ÜºÙ¡ähttps://jpn-gym.jp/news/artistic-gymnastics/1717
·ÀÌóÆâÍÆ¡§¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥×¥é¥¤¥äー
·ÀÌó´ü´Ö¡§2025Ç¯4·î1Æü～2029Ç¯3·î31Æü
¼ç¤ÊÂÐ¾Ý¡§ÂåÉ½¥µ¥×¥é¥¤¥äー¡¢Âç²ñ¥¹¥Ý¥ó¥µー
¢§ÆüËÜÂÎÁà¶¨²ñ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°°Ñ°÷Ä¹¡¡º´µ×´ÖÍÍ¡¡¥³¥á¥ó¥È
¡¡¤³¤ÎÅÙ¤Ï¡¢¥»¥Îー³ô¼°²ñ¼ÒÍÍ¤È4Ç¯´Ö¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥×¥é¥¤¥äー·ÀÌó¤òÄù·ë¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤Ä¹´ü¤Î·ÀÌó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢½¾Íè¤«¤é¾ï¤ËÂÎÁà³¦¤ò¤ª»Ù¤¨¤¤¤¿¤À¤¡¢¿´¤è¤ê¸ü¤¯¸æÎé¤ò¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤ª±¢ÍÍ¤ÇÆüËÜÂÎÁà¶¨²ñ¤Ï2030Ç¯¤Ç100¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¤Î80Í¾Ç¯´Ö¤Ï¥»¥ÎーÍÍ¤È¶¦¤ËÊâ¤ßÂ³¤±¤Æ»²¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¿ô¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¤¼ïÌÜ¤¬ÂÎÁà¤Ç¤¹¡£ÅÆ¤Ë¤â³Ñ¤Ë¤â¡¢¥»¥ÎーÍÍ¤Î¤ªÎÏÅº¤¨¤Î»òÊª¤È²þ¤á¤Æ´¶¼Õ¤ò¿½¤·¾å¤²¤ë¼¡Âè¤Ç¤¹¡£
¢§¥»¥Îー³ô¼°²ñ¼Ò¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¹á»³¿®ºÈ
¡¡º£²ó¡¢2029Ç¯¤Þ¤Ç¤Î4Ç¯´Ö¤Î·ÀÌó¤¬½ÐÍè¤¿¤³¤È¡¢ÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ÊÀ¼Ò¤Ï¡¢1948Ç¯¤Ë¹ñÆâ¤ÎÂÎÁà´ï¶ñÇ§Äê¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ°ÊÍè¡¢Ìó77Ç¯´Ö¡¢ÆüËÜ¤ÎÂÎÁà¶¥µ»¤È¶¦¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¿´ë¶È¤Ç¤¹¡£
°ú¤Â³¤¤âÆüËÜÂÎÁà¶¨²ñ¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢Áª¼ê¤¬°ÂÁ´¤Ë¶¥µ»½ÐÍè¤ë´Ä¶¡¦À½ÉÊºî¤ê¡¢¥Õ¥¡¥óºî¤ê¡¢ÂÎÁà¶¥µ»¤ÎÉáµÚ¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦ÅØ¤á¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£
¢§¥¹¥Ý¥ó¥µーÂç²ñ°ìÍ÷
1.¡ØÁ´ÆüËÜÂÎÁà¡¡¸Ä¿ÍÁí¹çÁª¼ê¸¢¡Ù
2.¡ØNHKÇÕÂÎÁà¡Ù
3.¡ØÁ´ÆüËÜÂÎÁà¡¡¼ïÌÜÊÌÁª¼ê¸¢¡Ù
4.¡ØÁ´ÆüËÜÂÎÁà¡¡ÃÄÂÎÁª¼ê¸¢¡Ù
5.¡ØÁ´ÆüËÜ¿·ÂÎÁà¥æー¥¹¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡Ù
6.¡ØÃË»Ò¿·ÂÎÁàÃÄÂÎÁª¼ê¸¢¡Ù
7.¡ØÁ´ÆüËÜ¿·ÂÎÁàÁª¼ê¸¢Âç²ñ¡Ù
8.¡ØÁ´ÆüËÜ¥¸¥å¥Ë¥¢¿·ÂÎÁàÁª¼ê¸¢Âç²ñ¡Ù
9.¡ØÁ´ÆüËÜ¥¸¥å¥Ë¥¢¿·ÂÎÁà¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×¡Ù
¥»¥Îー³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ https://www.senoh.jp/(https://www.senoh.jp/)
¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÆüËÜÂÎÁà¶¨²ñ¡¡¡¡¡¡https://www.jpn-gym.or.jp/(https://www.jpn-gym.or.jp/)