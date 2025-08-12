トキエア株式会社

新潟拠点の地域航空会社トキエア株式会社（本社：新潟県新潟市 代表取締役：長谷川政樹、和田直希、以下トキエア）は、先日実施されました機長認定路線審査において、新たに１名の機長が合格したことをお知らせいたします。



トキエアでは副操縦士から機長へ、自社による機長養成訓練を開始しており、この度初めて機長が誕生しました。

日本国内では今後ますますパイロットが不足していく中、トキエアでは引き続き採用をしていくとともに、パイロットの養成にも力を入れて参ります。

引き続き皆様のご支援のほど何卒宜しくお願いいたします。

トキエア株式会社について

社名：トキエア株式会社 （英文名 TOKI AIR Co., Ltd.）

設立：2020年7月

代表者：代表取締役 長谷川 政樹、和田 直希

本社所在地：新潟県新潟市東区松浜町3710番地 新潟空港ターミナル1F

事業内容：航空運送事業

URL：https://tokiair.com/

トキエアは「革新的なモビリティサービスを通じて地域産業の活性化を目指す 」をビジョンに掲げ、2020年に創業した新潟拠点の地域航空会社です。地球環境にやさしく脱炭素・運航コストを削減するATR 72-600/ATR42-600などのプロペラ機を使用し、「新潟＝札幌（丘珠）」「新潟＝名古屋（中部）」「新潟＝神戸」「新潟＝仙台」線を運航、人やモノを運ぶことを通じて ビジネス・観光・インバウンドなどあらゆる地域創生に貢献しています。

