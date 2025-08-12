名作フィギュアを最新技術で再構築する「Remaster Project」第一弾として、2011年に発売された「〈物語〉シリーズ 戦場ヶ原ひたぎ」が登場。あみあみにて予約受付中。

大網株式会社

ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「グッドスマイルカンパニー」より、『〈物語〉シリーズ 戦場ヶ原ひたぎ Remaster Project 1/7スケール 完成品フィギュア』を、現在ご案内中です。

製品ページはこちら：

●〈物語〉シリーズ 戦場ヶ原ひたぎ Remaster Project 1/7スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-189641&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

■あみあみオンラインショップ

https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)

■あみあみ実店舗サイト

https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)

■〈物語〉シリーズ 戦場ヶ原ひたぎ Remaster Project 1/7スケール 完成品フィギュア

【製品情報】

□参考価格：22,000円(税込)

□発売日：2026年9月予定

□ブランド：グッドスマイルカンパニー

【スケール】1/7

【サイズ】全高：約240mm

【素材】プラスチック

【セット内容一覧】

・フィギュア本体

・専用台座

彩色：グラハム仮面

制作協力：河原隆幸、だいがく

名作フィギュアを最新技術で再構築する「Remaster Project」第一弾として、2011年に発売された『戦場ヶ原ひたぎ』が登場。

当時の印象的な造形や構図はそのままに、スケールを1/8から存在感ある1/7へサイズアップ。

彩色や浮遊表現をブラッシュアップし、台座はアクリル製に変更することで、透明感と高級感が増し、飾ったときの美しさもさらに引き立たせました。

過去に心を動かされた方も、これから出会う方も、改めて手に取っていただきたい一体に仕上げました。

※製品は自立しません。付属の台座を使用してください。

※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。

製品ページはこちら：

●〈物語〉シリーズ 戦場ヶ原ひたぎ Remaster Project 1/7スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-189641&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

【今回ご紹介した製品を含む、『〈物語〉シリーズ』関連製品ページはこちらから！】(https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_originaltitle_id=965&pagemax=60&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

(C)西尾維新／講談社・アニプレックス・シャフト

【店舗情報】

■あみあみオンラインショップ

https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)

■あみあみ実店舗サイト

https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)