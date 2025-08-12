株式会社Live with Code

式会社Live with Code（代表取締役：奥村知樹）は、2025年8月12日より、小・中学生を対象としたプログラミング教室「Kids with Code（キッズ・ウィズ・コード）」を開校いたします。本教室では、ScratchやPythonなどを活用し、子どもたちが自らのアイデアを形にする力を育成します。

背景

近年、文部科学省の学習指導要領改訂により、小学校でのプログラミング教育が必修化され、中学校でも情報教育が拡充されています。一方で、学校教育だけではカバーしきれない実践的なプログラミング経験や創造的な課題解決能力を養う場が求められています。「Kids with Code」は、こうした社会的ニーズに応えるべく、楽しさと学びを融合したカリキュラムを提供します。

特長

サービス概要

代表コメント

- 楽しく学べるカリキュラムゲームやアニメーション制作を通じて自然にプログラミングの基礎を習得します。- 論理的思考力と創造力の育成課題設定から設計・制作・発表までを一貫して行い、自ら考え行動する力を養います。- オンライン対応オンライン授業により、日本中どこからでも受講可能です。- マンツーマン・ペアレッスン選択型お子様の性格に合わせてマンツーマンとペアレッスンを選択可能です。- 名称：Kids with Code- 対象：小学校1年生～中学校3年生- 開校日：2025年8月12日- 授業形式：オンライン授業- 公式サイト：https://kids-with-code.jp

「プログラミングは、単なる技術ではなく“未来を創る力”です。私たちは、子どもたちが自分のアイデアを自由に形にできる環境を提供し、社会に羽ばたくための第一歩を応援します。」

- 株式会社Live with Code 代表取締役 奥村 知樹

本件に関するお問い合わせ先

株式会社Live with Code

住所：〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-10-8 渋谷道玄坂東急ビル2F-C

Email：contact@livewithcode.co.jp

Web：https://livewithcode.co.jp