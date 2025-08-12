稲田＆熊プロが頼れる姉さんに!? 最強アクロバット三つ子の佐藤兄弟がゲスト！『つまみは紅しょうが 男子～!宅飲みするからウチ来ぃや～!』8月16日（土）23:30～放送

吉本興業株式会社

紅しょうがが、毎回、ステキな男子ゲストを招いて、“宅飲み”スタイルで食べて飲んで笑ってトークする『つまみは紅しょうが 男子～！宅飲みするからウチ来ぃや～』（毎月第3・4土曜23:30～）。８月16日（土）の放送回では、超人的なアクロバットとシンクロ率を見せる三つ子の佐藤綾人・颯人・嘉人の３名がゲストとして登場します。

番組史上最多の３名のゲストに、熊プロ「五姉弟になりましょう！」

今回は、番組史上最多となる３名のゲストとして、三つ子の佐藤綾人・颯人・嘉人がやってきます。この三兄弟は、超人的な身体能力を活かしたアクロバットな動きと三つ子ならではの驚異のシンクロ率で人気。熊元プロレスの恒例の乾杯のひと言で「普段は三兄弟でやられていると思いますが、今日は五姉弟になりましょう！」と言って、ゲストの緊張をほぐします。

続いて、佐藤三兄弟を知るある芸人からタレコミのVTRが届くというこれまでにない展開に。とあるイベントで期間限定のユニットを組んでいたというその芸人たちから、「一番モテるのは」「しっかりしているのは」など、三つ子の意外な役割分担などが明かされます。さらに、その芸人は、紅しょうが・稲田から受けたという劇場でのテロ行為についても暴露し……!?

三つ子ならではのシンクロ率を見せる一方、「個性も見てほしい！」

この佐藤兄弟は一卵性の三つ子でありつつ、新体操をやっていた経験を生かした、息の合ったアクロバットな動きが特技。３人とも家系ラーメンが好きなど、三つ子ならではのシンクロ率を見せる一方で、「一人一人の個性を見てもらいたい」と話す颯人。本人たち曰く「性格は全く違う」ということで、本人たち分析による三兄弟の性格紹介が披露されます。

そんな三兄弟の「付き合う上で譲れない条件」を発表する流れになりますが、綾人と颯人が同じ回答。颯人が「３人で暮らしていて、モヤっとすることがあって……」と語りだしたのは、綾人と嘉人に対しての不満。言葉にしてほしい颯人と、「三つ子だから分かっていると思っていた」と話す綾人は、無事、和解できるのでしょうか？ そして、「トリプルデートはしたことがあるのか？」など、三兄弟の恋愛事情も赤裸々に語られているのでお楽しみに！

最後は、稲田からのお願いで「三つ子のにらめっこ対決がみたい」という稲田のお願いに応えることに。にらめっこに自信のある熊プロも参戦する流れになりますが、果たして優勝するのは誰なのか、番組で確認してください。『つまみは紅しょうが』は、毎月第3・4土曜23:30より放送。第1・第2・第5土曜23:30からは、これまでの放送回で人気があったものを再放送もされているので、毎週、いろいろな形で楽しんでください！

【番組情報】 つまみは紅しょうが 男子～!宅飲みするからウチ来ぃや～!

放送局：BSよしもと (BS265ch)

放送日時：8月16日（土）23:30～24:00

出演者：熊元プロレス・稲田美紀（紅しょうが）

ゲスト：佐藤綾人・颯人・嘉人

視聴方法： 【ＴＶ】 BS265ch（無料放送）

【スマホ・PC】 https://video.bsy.co.jp/（無料配信）

HP：https://bsy.co.jp/programs/by0000020984