「動き出す妖怪展 NAGOYA」オフィシャルプログラム（公式図録）を8月13日（水）から会場ミュージアムショップにて販売。9月23日（火・祝）まで金山南ビル美術館棟（旧名古屋ボストン美術館）で開催中。

株式会社一旗（代表取締役：東山武明）がプロデュースする「動き出す妖怪展 NAGOYA ～Imagination of Japan～」（2025年7月19日（土）～9月23日（火・祝）まで金山南ビル美術館棟（旧名古屋ボストン美術館）（愛知県名古屋市）で開催中）のオフィシャルプログラム（公式図録）を8月13日（水）から会場ミュージアムショップにて販売します。
（フルカラー・本文72ページ、税込1,760円）
「動き出す妖怪展 NAGOYA ～Imagination of Japan～」は、江戸・明治時代など様々な絵師によって描かれた「百鬼夜行絵巻」「百物語」「鬼」「天狗」「河童」「付喪神」など日本が誇る妖怪美術に最先端の映像技術と立体造形で没入できる世界初のイマーシブ体感型デジタルアートミュージアムです。
古代日本の神話や伝承など豊かな想像力から生まれ、時代を超えて世界の人々に愛される日本の妖怪たち。妖怪画・戯画に描かれたそのユーモラスな姿を、3DCGやプロジェクションマッピング、ホログラフィックスクリーンといった最先端のデジタル技術を駆使してダイナミックに躍動させるとともに、立体造形によりリアルな妖怪の世界を再現。
さらに、日本初の古書博物館・西尾市岩瀬文庫や小豆島の妖怪美術館の協力のもと妖怪文化や妖怪画・戯画・妖怪美術の解説に加え、現代のポップカルチャーにつながる妖怪の文化や歴史を紐解きます。
この夏、世界を魅了する「YOKAI」ワールドに迷い込み、大人から子どもまで妖怪文化を「楽しみ、学び、体感する」新感覚のアートエンターテインメント展覧会を、ぜひお楽しみください。
https://www.yokaiimmersive.com/
※土日祝日は会場内が大変混雑するため入場までにお待ちいただく場合があります。比較的空いている平日または土日祝日であれば遅めの時間帯の来場がおすすめです。
- ～8月13日（水）以前にご来場いただいたお客様へ～
「動き出す妖怪展」オフィシャルプログラム（公式図録） チケットぴあ引換券の発売について
この度、ご来場いただいたお客様から要望の多かった「動き出す妖怪展」オフィシャルプログラム（公式図録）の販売を開始いたします。
オフィシャルプログラム（公式図録）の発売前にご来場いただいたお客様向けに、再度会場に入場せずにオフィシャルプログラム（公式図録）をご購入いただけるように「チケットぴあ」にて引換券を販売いたします。
展覧会会場での引換のみとなり恐縮ですが、この機会に是非ご利用ください。
「動き出す妖怪展」オフィシャルプログラム（公式図録）引換券
金額：1,760円（税込）
販売開始日：2025年8月13日（水）10:00～
※「動き出す妖怪展 NAGOYA」の会場もぎり（2階受付）にてチケットぴあ引換券にて「動き出す妖怪展」オフィシャルプログラム（公式図録）と引換ができます。
※引換券では展覧会会場にご入場いただけません。
※引換期間は「動き出す妖怪展 NAGOYA」の開催期間中となります。
※開催期間外の引換はできかねます。また発送もいたしません。
※本券はいかなる理由があっても払い戻し、再発行はいたしません。
- 動き出す妖怪展 オフィシャルプログラム（公式図録）見本
動き出す妖怪展 オフィシャルプログラム（公式図録）
動き出す妖怪展 NAGOYA
- 動き出す妖怪展 NAGOYA 開催概要
【名称】動き出す妖怪展 NAGOYA ～Imagination of Japan～
【日時】 2025年7月19日（土）～9月23日（火・祝） 9:30～20:00（最終入場19:30）
※期間中休館日なし
【会場】 金山南ビル美術館棟（旧名古屋ボストン美術館）
（愛知県名古屋市中区金山町１丁目１－１）
【内容】
江戸・明治時代など様々な絵師によって描かれた「百鬼夜行絵巻」「百物語」「鬼」「天狗」「河童」「付喪神」などの日本が誇る妖怪美術に最先端の映像技術と立体造形で没入できる世界初のイマーシブ体感型デジタルアートミュージアムです。
古代日本の神話や伝承など豊かな想像力から生まれ、時代を超えて世界の人々に愛される日本の妖怪たち。妖怪画・戯画に描かれたそのユーモラスな姿を、3DCGやプロジェクションマッピング、ホログラフィックスクリーンといった最先端のデジタル技術を駆使してダイナミックに躍動させるとともに、立体造形によりリアルな妖怪の世界を再現。
さらに、日本初の古書博物館・西尾市岩瀬文庫や小豆島の妖怪美術館の協力のもと妖怪文化や妖怪画・戯画・妖怪美術の解説に加え、現代のポップカルチャーにつながる妖怪の文化や歴史を紐解きます。
【チケット】
＜料金＞
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/46440/table/360_1_19a42fa84ffcbe3aabbb07443a4f2317.jpg?v=202508120526 ]
※子ども料金は４歳以上中学生以下です。
※3歳以下の入場は無料です。（チケット不要）
※再入場はできません。
※未就学児のお子様だけの観覧はできません。
※お客様都合によるチケット購入後の払い戻し、および券種の変更は出来ません。
※会場の混雑状況によっては入場までお待ち頂く場合がございます。
※当日会場で、学生証や年齢の分かるものをご提示いただく場合があります。
＜障がい者等割引＞
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/46440/table/360_2_37a7453dc6c8c0376700dcb7497edcd6.jpg?v=202508120526 ]
※身体障がい者手帳・愛の手帳・療育手帳・精神障がい者保健福祉手帳・被爆者健康手帳をお持ちの方とその付添いの方1名（「ミライロID」も使用可）が対象です。
※子ども料金は4歳以上中学生以下です。
※3歳以下の入場は無料です。（チケット不要）
＜動き出す妖怪展 NAGOYA 着物・浴衣で来場 割引キャンペーン＞
割引対象：着物・浴衣など和装にてご来場いただいたお客様
※ご本人様のみが割引となります。
割引金額：当日会場チケット料金より100円引き
※他優待・割引サービスとの併用不可
実施期間：2025年7月19日（土）～9月23日（火・祝）
※全期間
利用方法：会場券売機(現金のみ)にて、当日割引チケットをご購入ください
※前売券は割引対象外となります。
【チケット購入先】
＜WEB販売＞
アソビュー！(https://www.asoview.com/channel/tickets/5JFI6b4LqX/)
イープラス(https://eplus.jp/yokaiimmersive-ngy/)
チケットぴあ(https://eplus.jp/yokaiimmersive-ngy/)
ローソンチケット(https://l-tike.com/youkai_nagoya)
いこーよ(https://iko-yo.net/facilities/184825/tickets)
Boo-Wooチケット(https://l-tike.com/bw-ticket/exhibition/yokaiimmersive/)
KKDAY(https://www.kkday.com/ja/product/285237?cid=%2021926&ud1=officialsite)
CentX(https://www.meitetsu.co.jp/centx/article/1286384_8984.html)
※システム利用料がかかる場合があります。
＜店頭販売＞
セブン‐イレブン店頭マルチコピー機（Pコード：995-508）
ローソン、ミニストップ店内Loppi （Lコード：41421）
ファミリーマート店内マルチコピー機
中日新聞販売店
※発券手数料がかかる場合があります。
＜会場チケット販売＞
会場券売機（当日券のみ）
※チケットは当日会場でも購入いただけます。
※現金のみの取り扱いとなります。
【主催】 動き出す妖怪展 NAGOYA 実行委員会（テレビ愛知、一旗、時事通信社）
【共催】中日新聞社、日本経済新聞社
【後援】愛知県、名古屋市、名古屋市教育委員会、FM AICHI、ZIP-FM
【特別協力】西尾市岩瀬文庫、妖怪美術館（小豆島）
【協力】ヤマハ、キャライノベイト
【企画制作】 一旗、テレビ愛知
https://www.yokaiimmersive.com/
【動き出す妖怪展 公式インスタグラム】＠yokaiimmersive(https://www.instagram.com/yokaiimmersive/)
#動き出す妖怪展 #yokaiimmersive
【お問い合わせ】 動き出す妖怪展 NAGOYA 実行委員会事務局（テレビ愛知事業部内）
TEL：052-229-6030（平日10:00-17:00）
- 動き出す妖怪展 NAGOYA コンセプトムービー
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=lK5ehfCUTPY ]
- 動き出す妖怪展 NAGOYA 公式記録写真
- 株式会社一旗 会社概要
一旗
一旗は、アートとテクノロジーを融合させたデジタルコンテンツを提供するデジタルクリエイティブカンパニーとして2019年の設立以来、名古屋・東京・大阪・ミラノを拠点にこれまでに国内・海外で80以上のプロジェクションマッピングやイマーシブアートミュージアムなどのイベント・プロジェクトのプロデュース・総合演出を手掛けています。
「国宝 松本城天守 プロジェクションマッピング」や「動き出す浮世絵展」、「マカオ科学センター プロジェクションマッピング」など、最高峰のプロジェクションマッピングやイマーシブアートミュージアムをはじめ、能や歌舞伎、日本舞踊などの伝統芸能とホログラフィックスクリーン、プロジェクション映像を融合させたイマーシブショー、古民家や料亭など伝統建築を舞台に生け花や和食とインタラクティブ体験を組み合わせたデジタルインスタレーションやイマーシブディナー、屏風絵や錦絵がダイナミックに動く3DCGアニメーション、文化財を仮想空間に再現したVR/AR/メタバースなど、最先端のデジタル技術と地域の文化観光資源、日本の伝統文化を生かし、文化観光のDX（デジタルトランスフォーメーション）に挑戦し続けています。
【会社名】 株式会社一旗（英文表記 HITOHATA,INC.）
【代表取締役】 東山武明
【設立】 2019年7月1日
【資本金】 5,971万円
【所在地】
(Nagoya Head Office)※本社
〒451-0042 愛知県名古屋市西区那古野2-14-1 なごのキャンパス3F 3-2
(Tokyo Office)
〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-2-3 渋谷フクラス17F
(Osaka Office)
〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田2-4-9 ブリーゼタワー1F
(Milano Office) (HITOHATA MILANO S.R.L.)
Via Vigevano, 18, 20144 Milano MI, ITALY
【事業内容】
デジタルコンテンツ事業（プロジェクションマッピング、イマーシブアートミュージアム、イマーシブショー、レーザーマッピング、デジタルインスタレーション、デジタルイルミネーション、イマーシブディナー、3DCGアニメーション、VR/AR/メタバース）
デジタルコミュニケーション事業（プロモーションムービー、デジタルマーケティング、キャンペーン、ブランディング、パブリックリレーションズ）
【ウェブサイト】 https://www.hitohata.jp/
【YouTube】 https://www.youtube.com/c/HITOHATAINC/