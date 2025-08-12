＜独立行政法人中小企業基盤整備機構（中小機構）＞

令和7年8月6日からの低気圧と前線による大雨で被災された皆様に心からお見舞いを申し上げます。


独立行政法人中小企業基盤整備機構（理事長：宮川正　本部：東京都港区）は、石川県金沢市、山口県宇部市、熊本県10市町、鹿児島県4市に災害救助法が適用されたことを受け、本災害で被災された中小企業の皆様が早期に事業を再開できるよう、本日より中国本部（住所：広島県広島市）に特別相談窓口を設置いたしましたのでご案内申し上げます。また、被災された小規模企業共済契約者の方々に対しまして、災害時貸付けを適用いたします。


なお、引き続き、北陸本部（住所：石川県金沢市）、九州本部（住所：福岡県福岡市）に設置しました特別相談窓口においても相談を受け付けます。



■特別相談窓口設置について


＜令和7年8月6日からの低気圧と前線による大雨に伴う災害に関する特別相談窓口＞



北陸本部


・特別相談窓口（企業支援部企業支援課）


電話：076-223-5546


住所：〒920-0031　石川県金沢市広岡3丁目1番1号　金沢パークビル10階



中国本部


・特別相談窓口（企業支援部企業支援課）


電話：082-502-6555


住所：〒730-0013　広島県広島市中区八丁堀5番7号　広島KSビル3階



九州本部


・特別相談窓口（企業支援部企業支援課）


電話：092-263-0300


住所：〒812-0024　福岡県福岡市博多区綱場町2番1号　博多FDビジネスセンター3階



オンライン経営相談（E-SODAN）


・専門家と直接チャットで経営に関する相談ができる他、災害対策関連の情報をAIチャットボットがご案内します


https://bizsapo.smrj.go.jp




■被災小規模企業共済契約者に対する災害時貸付けについて


【共済相談室】


・電話：050-5541-7171


・共済サポートnavi　https://kyosai-web.smrj.go.jp/index.html



・災害時貸付適用地域（8月12日時点）は、以下のとおり


法適用日：8月7日

【石川県】


金沢市（かなざわし）



【鹿児島県】


薩摩川内市（さつませんだいし）


曽於市（そおし）


霧島市（きりしまし）


姶良市（あいらし）


法適用日：8月10日

【山口県】


宇部市（うべし）



【熊本県】


熊本市（くまもとし）


八代市（やつしろし）


玉名市（たまなし）


上天草市（かみあまくさし）


宇城市（うきし）


天草市（あまくさし）


下益城郡美里町（しもましきぐんみさとまち）


玉名郡玉東町（たまなぐんぎょくとうまち）


玉名郡長洲町（たまなぐんながすまち）


八代郡氷川町（やつしろぐんひかわちょう）



中小機構は、事業の自律的発展や継続を目指す中小・小規模事業者・ベンチャー企業のイノベーションや地域経済の活性化を促進し、我が国経済の発展に貢献することを目的とする政策実施機関です。経営環境の変化に対応し持続的成長を目指す中小企業等の経営課題の解決に向け、直接的な伴走型支援、人材の育成、共済制度の運営、資金面での各種支援やビジネスチャンスの提供を行うとともに、関係する中小企業支援機関の支援力の向上に協力します。