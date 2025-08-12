英国の老舗ダイヤモンドカッターブランド「モニッケンダム」　　　創業135周年を記念して、ブライダルパーソナルジュエリー診断　　システムをホームページに導入

株式会社 ムラキ

創業135周年を迎えるイギリスのダイヤモンドカッターブランド「モニッケンダム」は、

このたび新たなサービスとして、「ブライダルパーソナルジュエリー診断システム」を

公式ホームページに導入いたしました。

モニッケンダム 公式ホームページ：https://www.monnickendam-dia.com/

本システムは、個性やライフスタイル、価値観を大切にする現代のカップルに向けて

開発されたもので、12の質問に答えるだけで、ユーザーのタイプを6つのスタイルに

分類し、それぞれに似合うエンゲージリング（婚約指輪）やマリッジリング（結婚指輪）を

提案する画期的なコンテンツです。

ブライダルジュエリーの他、結婚式で着用するウェディングドレスやタキシード、

デイリークローズのおすすめも表示されます。

パーソナルジュエリー診断ページ：https://monnickendam-dia.com/personal-jewellery/

「自分にぴったりのリングがわからない」「選択肢が多くて迷ってしまう」といった

お悩みに応えるこの診断システムは、ブライダルリング選びの新たな入り口として、

より多くのお客様に“自分らしい”ジュエリーとの出会いをお届けします。

診断はスマートフォン・パソコンのどちらからでもアクセス可能。

情報登録をすることなく診断をお楽しみいただけます。

結果に応じたおすすめのリングをそのまま閲覧・比較、ご試着予約も可能です。

ぜひ、コンテンツを利用して新たなジュエリーとの出会いをお楽しみください。

■英国のダイヤモンドカッターズブランド 「モニッケンダム」

ダイヤモンドカッターとは、ダイヤモンド原石を切断し、最高の輝きを発するよう磨き上げる

研磨技術士のことで、地道な研鑽努力が必要となります。そして長い年月をかけ育まれた

ダイヤモンドに美しい輝きを発揮させるため、なくてはならない重要な技術がカットです。

1890年に創業したモニッケンダムは、ルイ・モニッケンダムによりアムステルダムに

設立されました。その後1914年にイギリスに移住。ロンドンでは宝石の町として有名な

ハットンガーデンに本社を置きました。

モニッケンダムは、創業者ルイ・モニッケンダムが卓越した技術をもつマイスターカッター

として認められ、その精緻な技術を13５年に渡り継承し続ける英国のダイヤモンドカッターズ

ブランドです。

モニッケンダムの美しく輝くダイヤモンドは高い評価を受け、世界3大カッターズブランドの

一つとも呼ばれています。

モニッケンダムは世界中の名門ジュエラーを顧客として、ダイヤモンドを供給してきました。

モニッケンダムが自らカッティングしたダイヤモンドで、その輝きを最大に活かしたデザインと

最高の加工技術で仕上げたモニッケンダムジュエリーは、「ラグジュアリーホワイト」と

呼ばれる瑞々しく豊潤な白い輝きが特徴です。

