英国の老舗ダイヤモンドカッターブランド「モニッケンダム」　　　創業135周年を記念して、ブライダルパーソナルジュエリー診断　　システムをホームページに導入

写真拡大 (全3枚)

株式会社 ムラキ


創業135周年を迎えるイギリスのダイヤモンドカッターブランド「モニッケンダム」は、


このたび新たなサービスとして、「ブライダルパーソナルジュエリー診断システム」を


公式ホームページに導入いたしました。



モニッケンダム 公式ホームページ：https://www.monnickendam-dia.com/



本システムは、個性やライフスタイル、価値観を大切にする現代のカップルに向けて


開発されたもので、12の質問に答えるだけで、ユーザーのタイプを6つのスタイルに


分類し、それぞれに似合うエンゲージリング（婚約指輪）やマリッジリング（結婚指輪）を


提案する画期的なコンテンツです。


ブライダルジュエリーの他、結婚式で着用するウェディングドレスやタキシード、


デイリークローズのおすすめも表示されます。



パーソナルジュエリー診断ページ：https://monnickendam-dia.com/personal-jewellery/





「自分にぴったりのリングがわからない」「選択肢が多くて迷ってしまう」といった


お悩みに応えるこの診断システムは、ブライダルリング選びの新たな入り口として、


より多くのお客様に“自分らしい”ジュエリーとの出会いをお届けします。


診断はスマートフォン・パソコンのどちらからでもアクセス可能。


情報登録をすることなく診断をお楽しみいただけます。


結果に応じたおすすめのリングをそのまま閲覧・比較、ご試着予約も可能です。


ぜひ、コンテンツを利用して新たなジュエリーとの出会いをお楽しみください。




■英国のダイヤモンドカッターズブランド 「モニッケンダム」



ダイヤモンドカッターとは、ダイヤモンド原石を切断し、最高の輝きを発するよう磨き上げる


研磨技術士のことで、地道な研鑽努力が必要となります。そして長い年月をかけ育まれた


ダイヤモンドに美しい輝きを発揮させるため、なくてはならない重要な技術がカットです。


1890年に創業したモニッケンダムは、ルイ・モニッケンダムによりアムステルダムに


設立されました。その後1914年にイギリスに移住。ロンドンでは宝石の町として有名な


ハットンガーデンに本社を置きました。


モニッケンダムは、創業者ルイ・モニッケンダムが卓越した技術をもつマイスターカッター


として認められ、その精緻な技術を13５年に渡り継承し続ける英国のダイヤモンドカッターズ


ブランドです。


モニッケンダムの美しく輝くダイヤモンドは高い評価を受け、世界3大カッターズブランドの


一つとも呼ばれています。


モニッケンダムは世界中の名門ジュエラーを顧客として、ダイヤモンドを供給してきました。


モニッケンダムが自らカッティングしたダイヤモンドで、その輝きを最大に活かしたデザインと


最高の加工技術で仕上げたモニッケンダムジュエリーは、「ラグジュアリーホワイト」と


呼ばれる瑞々しく豊潤な白い輝きが特徴です。






＜本プレスリリースに関するお問い合わせ先＞


株式会社ムラキ 宝飾部 (モニッケンダム総代理店)


TEL： 03-3274-1001


受付時間： 月～金曜 9:30～18:00


コンタクトフォーム： https://www.monnickendam-dia.com/inquiry/index.php