英国の老舗ダイヤモンドカッターブランド「モニッケンダム」 創業135周年を記念して、ブライダルパーソナルジュエリー診断 システムをホームページに導入
創業135周年を迎えるイギリスのダイヤモンドカッターブランド「モニッケンダム」は、
このたび新たなサービスとして、「ブライダルパーソナルジュエリー診断システム」を
公式ホームページに導入いたしました。
モニッケンダム 公式ホームページ：https://www.monnickendam-dia.com/
本システムは、個性やライフスタイル、価値観を大切にする現代のカップルに向けて
開発されたもので、12の質問に答えるだけで、ユーザーのタイプを6つのスタイルに
分類し、それぞれに似合うエンゲージリング（婚約指輪）やマリッジリング（結婚指輪）を
提案する画期的なコンテンツです。
ブライダルジュエリーの他、結婚式で着用するウェディングドレスやタキシード、
デイリークローズのおすすめも表示されます。
パーソナルジュエリー診断ページ：https://monnickendam-dia.com/personal-jewellery/
「自分にぴったりのリングがわからない」「選択肢が多くて迷ってしまう」といった
お悩みに応えるこの診断システムは、ブライダルリング選びの新たな入り口として、
より多くのお客様に“自分らしい”ジュエリーとの出会いをお届けします。
診断はスマートフォン・パソコンのどちらからでもアクセス可能。
情報登録をすることなく診断をお楽しみいただけます。
結果に応じたおすすめのリングをそのまま閲覧・比較、ご試着予約も可能です。
ぜひ、コンテンツを利用して新たなジュエリーとの出会いをお楽しみください。
■英国のダイヤモンドカッターズブランド 「モニッケンダム」
ダイヤモンドカッターとは、ダイヤモンド原石を切断し、最高の輝きを発するよう磨き上げる
研磨技術士のことで、地道な研鑽努力が必要となります。そして長い年月をかけ育まれた
ダイヤモンドに美しい輝きを発揮させるため、なくてはならない重要な技術がカットです。
1890年に創業したモニッケンダムは、ルイ・モニッケンダムによりアムステルダムに
設立されました。その後1914年にイギリスに移住。ロンドンでは宝石の町として有名な
ハットンガーデンに本社を置きました。
モニッケンダムは、創業者ルイ・モニッケンダムが卓越した技術をもつマイスターカッター
として認められ、その精緻な技術を13５年に渡り継承し続ける英国のダイヤモンドカッターズ
ブランドです。
モニッケンダムの美しく輝くダイヤモンドは高い評価を受け、世界3大カッターズブランドの
一つとも呼ばれています。
モニッケンダムは世界中の名門ジュエラーを顧客として、ダイヤモンドを供給してきました。
モニッケンダムが自らカッティングしたダイヤモンドで、その輝きを最大に活かしたデザインと
最高の加工技術で仕上げたモニッケンダムジュエリーは、「ラグジュアリーホワイト」と
呼ばれる瑞々しく豊潤な白い輝きが特徴です。
＜本プレスリリースに関するお問い合わせ先＞
株式会社ムラキ 宝飾部 (モニッケンダム総代理店)
TEL： 03-3274-1001
受付時間： 月～金曜 9:30～18:00
コンタクトフォーム： https://www.monnickendam-dia.com/inquiry/index.php