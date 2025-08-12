なんとなく続けていた習慣に、目的を。- マイルーティンの「目標タグ」新機能

Minding. co., Ltd.

習慣アプリ「マイルーティン」は最近、ユーザーのルーティンを「目標」単位でグループ化し、振り返ることができる**「目標タグ」機能**をさらに強化し、ルーティン管理のあり方に新たな転換点を提示しています。今回のアップデートでは、タグごとの達成率やパターンをより精密に分析・可視化できるUI改善が行われ、ユーザーは日・月・年単位で自身の進捗状況をより直感的に把握できるようになりました。

習慣形成は、もはや単なる反復ではありません。「なぜこの行動をしているのか」を問い直し、自分だけの目的に沿って習慣を設計しようとするニーズが高まっています。

特に日本国内でも、「三日坊主」に疲れたユーザーの間で、ルーティンの「継続」よりも「意味」に注目しようとする動きが目立っています。毎日の実践を通じて、どの目標に向かって進んでいるのかを確認できる仕組みが求められる中、単なるチェックリストアプリではない**「目標ベースのルーティン設計ツール」**としてマイルーティンが注目を集めています。

「このルーティン、何のためにやっていたんだっけ？」- 三日坊主を防ぐたった1つの問い

毎日1Lの水を飲む、食事前に10分の散歩…。

確かに毎日何かをしているけれど、気づけば「なぜやっているのか」が曖昧になるルーティンがあります。このとき必要なのは「反省」や「意志」ではなく、「ルーティン同士の目的のつながり」です。

マイルーティンの「目標タグ」機能は、こうしたルーティンをダイエット、健康管理、成長、セルフケア、感情の整理などユーザーの目的ごとにまとめ、関連するルーティンだけを一覧表示できる仕組みです。

習慣ひとつひとつがバラバラな「やることリスト」ではなく、「目標達成の流れ」の中で意味を持つようになります。

軽い気持ちで始めた習慣も、続けていくうちに意味を感じづらくなり、ただの作業のように思えてしまうことがあります。特に複数のルーティンを同時に管理していると、それぞれがどの目標に向かっているのかという文脈が薄れやすくなります。

そんなとき、「このルーティンは私をどこへ連れて行くのか？」という問いが、三日坊主を防ぐヒントになります。

【機能紹介】今日やるべきことよりも、今日達成する「目標」を見るルーティン構造

「上半期を振り返ってみたら、意外と続けられたことが多かったんです」

- ルーティン登録時に、1つ以上の「目標タグ」を設定可能。例：「ダイエット」タグ → 「空腹時の有酸素運動20分」「水1Lを飲む」「夜食を食べない」- ルーティンタブ上部で、タグ別に本日のルーティン一覧を表示。「ダイエット」「感情管理」「自己啓発」など、自分が設定したテーマごとに今日のルーティンが自動分類される- 統計タブではタグ別の達成率やパターンを確認でき、振り返りが容易。今月の「ダイエット」ルーティンはどれくらい達成できたか、どの曜日に守れたかなどを可視化

マイルーティンは、2025年上半期のユーザーデータ分析を通じて、「目標タグ」機能を活用したルーティン設計が徐々に広がっていることを確認しました。

特にダイエット・感情管理・整理整頓・学習・健康管理など、「目的ベースのルーティン」登録数は前年比約130％増加しています。

タグ別ルーティン登録数、統計機能の利用率、月間振り返り参加率も共に上昇し、ユーザーのルーティン維持の方法が変化していることがわかります。

単に習慣を「記録する」だけでなく、その習慣がどの目標に貢献したのかを「振り返って確認する」流れが定着しつつあります。

この結果、多くのユーザーが単なるチェックを超えて「ルーティンの理由」を見つめ直し、振り返りながら次の行動を設計するスタイルへと移行していることが明らかになりました。

習慣は、最終的に自分を設計するツール

マイルーティンは、「目標中心のルーティン設計」を通じて、セルフマネジメントの構造化をサポートしています。

マイルーティンの担当者はこう説明します。

「目標タグ機能は、単にルーティンを分類するための機能ではなく、ユーザー自身がルーティンを設計し、振り返ることを可能にする心理的フレームワークです。」

さらに、「多くのユーザーは、ルーティンアプリに『単なるチェックリスト以上』を求めています。今後も達成率分析や振り返りリマインドなど、目的ベースの機能を継続的に拡張していく予定です」と述べています。

現在マイルーティンは、iOS/Androidで基本機能を無料で提供中。

プレミアム機能は日本のユーザー向けに1週間の無料体験を実施しています。

【アプリ情報】

アプリ名：マイルーティン（MyRoutine）

会社名：株式会社Minding

カテゴリ：ライフスタイル / 習慣管理 / 生産性向上

対応OS：iOS / Android

公式サイト：https://myroutine.today/ja

【お問い合わせ】

会社名：株式会社Minding

担当者：ハン・ユナ

メール：yn.han@minding.today