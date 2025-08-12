コムニコが提供する、AIを活用したSNS返信文自動生成サービス「AIリプライアシスト」がInstagramとTikTokに対応

株式会社ラバブルマーケティンググループ

株式会社ラバブルマーケティンググループ（本社：東京都港区、代表取締役社長：林雅之、証券コード：9254）の子会社で、企業のSNSマーケティングを支援する株式会社コムニコ（本社：東京都港区、代表取締役：長谷川 直紀、以下 コムニコ）は、SNSを通したユーザーからのお問い合わせに対する返信文の案を、AIが自動で生成する新サービス「AIリプライアシスト」を、InstagramとTikTokにも対応できるようアップデートいたしました。

「AIリプライアシスト」について

「AIリプライアシスト」は、コムニコが2025年7月から提供を開始している、企業のSNSアカウントに寄せられるお問い合わせや、企業のサービスなどに関する言及への返信文案をAIにより自動生成し、「AI×人」のハイブリッドで返信対応することが可能になるサービスです。これまではX（旧 Twitter）のみに対応していましたが、この度、サービスをアップデートしInstagramとTikTokにも対応できるようにいたしました。返信が必要な投稿の選定から返信文案の作成をAIで行うことができ、大幅な業務負担の軽減を実現し、さらに、リプライの件数増加などユーザーとのコミュニケーションの活性化による、インプレッション数向上も期待ができます。

また当サービスでは、「投稿の収集から返信文案作成」「ユーザーのコメント内容の分析/分類」「ユーザーからのコメント内容の緊急度や感情の傾向の把握」「企業のアカウントのトーンに沿った返信文の作成」といったことを自動化するため、これらにかかる業務工数や業務時間を80％削減することが可能になります（※1）。

※1：コムニコが行った開発時の実証結果による数値。

＜「AIリプライアシスト」導入後の作業フロー（InstagramとTikTokで利用の場合）＞

※「AIリプライアシスト」の導入には、コムニコが開発・提供するSNS運用効率化ツール「コムニコ マーケティングスイート」をご契約いただく必要がございます。

ユーザーとのコミュニケーションにより、インプレッション数やフォロワー数向上に好影響

企業や団体のInstagram、TikTok運用では、ユーザーへ「コメント返信」をするなどコミュニケーションを積極的に行うことで、「おすすめ」としてフィードに表示されやすくなるといった、アルゴリズム上良い影響をもたらすと言われています（※2）。フィードへの表示回数を増やすことは、インプレッション数やフォロワー数の向上にも繋がり、企業・団体のSNS運用において大きなメリットになると言えます。さらに、SNSを通してユーザーとコミュニケーションを取ることは、企業・団体とユーザーの親密度を高め、イメージ向上や関心度の向上、購入意欲の向上、顧客満足度の向上にも繋がります。

SNS上のコメントやDMに対する返信文作成をサポートする「AIリプライアシスト」は、Instagram、TikTok、Ｘの3つのSNSにおいて、返信業務の精度を上げつつ効率化させ、インプレッション数向上やフォロワー数向上など様々なメリットが期待できるサービスです。コムニコでは今後も、お客様のSNS運用の業務効率化のためのサービス開発・提供に努め、SNSマーケティングの効果の最大化に貢献してまいります。

株式会社コムニコについて

2008年11月設立。大手企業を中心に2,600件以上（2013年4月から2024年10月までの累計）の開設・運用支援を実施しています。豊富なノウハウを生かして、戦略策定からアカウント開設、運用（投稿コンテンツ作成、コメント対応、レポート作成など）、効果検証までワンストップでサービスをご提供いたします。また、培った知見をもとに、SNSアカウントの運用管理が効率よくできるSaaS型ツール(https://www.comnico.jp/products/cms/jp)やSNSキャンペーンツール(https://www.comnico.jp/products/atelu/jp)、Instagramチャットボットツール(https://www.comnico.jp/products/autou/jp)を開発、提供しています。

URL：https://www.comnico.jp/

株式会社ラバブルマーケティンググループについて

「人に地球に共感を」をパーパスとし、現代の生活者の情報消費行動に寄り添う共感を重視した愛されるマーケティング（Lovable Marketing）を推進するマーケティング企業グループです。「最も愛されるマーケティンググループを創る」をグループミッションに、マーケティングの運用領域を主軸として事業展開をしています。

URL：https://lmg.co.jp/

※本リリースに記載している会社名および商品・サービス名は各社の商標または登録商標です。