ハン・スンウ 夏の来日イベント大盛況で閉幕！11月8日に「2025 HAN SEUNG WOO LIVE “CHILL ON STAGE” in JAPAN」開催決定
韓国歌手ハン・スンウが2025年8月9日(土)・10日（日）に東京にて来日ソロイベント「2025 HAN SEUNG WOO SUMMER PARTY」を開催し、大盛況にて閉幕。さらに11月8日(土)に「2025 HAN SEUNG WOO LIVE “CHILL ON STAGE” in JAPAN」を開催することを発表した。
自分だけの音色や多彩な魅力・優れた才能あふれる歌手ハン・スンウ。ファンらの熱い要望に応えて約半年ぶりに東京で開催した2daysのファンイベントでは、激アツの歌唱ステージや笑顔溢れるトークなどで貴重な時間を過ごした。
1日目は「4th MINI ALBUM [TOP NOTE] リリース記念 TALK & MINI LIVE」、2日目は「JAPAN OFFICIAL FANCLUB HAN_A オープン記念 FAN CONCERT」としてファンらと交流した週末。2日目は、”歌手””アーティスト”としてのハン・スンウの才能を存分に発揮したステージに、会場は登場から総立ち！ペンライトを高く掲げて盛大な声援を送った。さらにトークの時間には、スンウが客席に降りてファンらから直接悩みを聞き解決したり、ペットボトルフリップ挑戦、特別なプレゼントが贈られるゲームなど盛りだくさん。様々な表情のスンウに、会場は笑顔満開。さらに、この日はソロデビュー5周年の当日ということで、スローガンとケーキのサプライズもあり、本気で喜び驚くスンウの姿までかけがえのない思い出の1ページを刻んだ日となった。
「まだまだスンウが足りない！」「もっとスンウに会いたい！」というファンらのために、11月8日に「2025 HAN SEUNG WOO LIVE “CHILL ON STAGE” in JAPAN」の開催も決定。
今後続々と詳細情報が発表されるので、ぜひ公式SNSをチェックしていてほしい！
「2025 HAN SEUNG WOO LIVE “CHILL ON STAGE” in JAPAN」公演概要
・日時：2025年11月8日(土)
1部 14:00開演 / 2部 18:30開演
・会場 : 赤羽ReNY alpha
※チケット情報等は随時イベント公式SNSにて発表。
⚪︎イベント公式SNS
・emotionstudio_official
https://x.com/2motionstudio （@2motionstudio）
・E-MOTION JAPAN
https://x.com/EMOTIONJapan (@EMOTIONJapan)
⚪︎推奨タグ
#한승우 #HANSEUNGWOO #ハンスンウ #HAN_A
@HanSeungWoo_twt @wooya_twt @auraentofficial
⚪︎ハン・スンウ日本公式ファンクラブ「HAN_A JAPAN OFFICIAL FANCLUB」
https://fanicon.net/fancommunities/6386