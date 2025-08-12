クオンタムソリューションズ、ビットコインを追加取得

クオンタムソリューションズ株式会社

クオンタムソリューションズ株式会社 東証コード 2338

プレスリリース

2025年8月12日

東京証券取引所スタンダード市場上場企業であるクオンタムソリューションズ株式会社（証券コード：2338、代表取締役社長：Francis Bing Rong Zhou）（以下「クオンタムソリューションズ」）は本日、完全子会社である香港法人のGPT Pals Studio Limitedがビットコイン（BTC）の追加取得を完了したことを発表しました。本取引は、クオンタムソリューションズが推進するグローバルなデジタル資産準備戦略の長期的な取り組みをさらに具現化するものです。

現在、クオンタムソリューションズは合計8.96BTCを保有しており、総取引額は1,034千米ドル（1米ドル148.3円の為替レートで換算した場合約1.53億円）に達しています。

クオンタムソリューションズは、公開上場企業として、情報開示およびコンプライアンスの要件を厳格に順守し、投資家、顧客、パートナーに対してデジタル資産戦略の最新動向を継続的に発信していくことを改めて表明します。今後、GPT Pals Studio Limitedは市場動向を踏まえた準備資産の最適化を進めるとともに、ビットコインを中核とした金融イノベーション・エコシステムの構築を着実に前進させてまいります。現在まで、クオンタムソリューションズは毎日継続的にビットコインの追加取得の検討を精査し、取得を実行しており、デジタル資産準備戦略のさらなる強化を図っています。

クオンタムソリューションズ株式会社について

クオンタムソリューションズ株式会社（証券コード：2338.T）は、AI技術、次世代データセンターインフラ（AIDC）、Web3アプリケーションおよびコンテンツテクノロジーの融合型開発に注力する東京証券取引所スタンダード市場上場企業です。「実物資産の準備＋テクノロジー」を中核とするイノベーティブなホールディングスプラットフォームとして、アジア地域において未来志向の資本・技術の架け橋となることを目指しています。