EngineAI、2025年世界ロボット会議（World Robot Conference 2025）で画期的なイノベーションを発表

深圳（中国）、2025年8月12日 /PRNewswire/ -- ヒューマノイド・ロボットの革新的実践者であるEngineAIは、8月8日に北京の亦荘で開催された2025年世界ロボット会議（World Robot Conference 2025）で最新の進歩と一連の最先端製品を展示し、ロボットの革新分野での取り組みを強調しました。

EngineAI は、社内研究開発を通じてイノベーションを推進し、オープンソース・エコシステムを育成することに注力しており、ロボット技術の商業化を加速し、業界間のコラボレーションを促進することに重点を置いています。イベント中、同社は世界各国の同業他社とハイレベルの議論を行い、将来の発展に向けた方向性を定めました。EngineAIの貢献は、オープンで協調的なグローバル・ロボット・エコシステムの構築に役立ち、イノベーション能力を高め、グローバル・ロボット市場における競争力を強化するという使命を強化しています。

注目を集めたのは、EngineAIのPM01ヒューマノイド・ロボットです。このロボットは、転倒からの自律的な回復など、生き物のような動きで優れた器用さを披露しました。複雑な環境をナビゲートする能力はその適応力を示し、正確な着座や休憩の動作は日常のシナリオにも適合できることを実証しました。PM01はライブ・ショーケースでもその高速走行能力で観客を魅了し、驚異的でダイナミックなパフォーマンスを披露しました。高度なアルゴリズムによって強化されたその歩行は、より滑らかで自然になり、博覧会の目玉となりました。



T800



EngineAI初の大型で耐久性の高いヒューマノイド・ロボットT800が世界デビューを果たし、注目を集めました。高さ1.85 メートル（6フィート1インチ）、重量85 kg（187ポンド）のT800は、41個の高自由度ジョイント、ソリッド・ステート・バッテリ、アルミニウム合金外骨格で構成されており、高負荷のタスクに対応する堅牢な構造的完全性を提供します。また、要求が厳しく、負荷が高く、動的な環境でも優れた耐久性を発揮します。

T800にはマルチセンサー融合システムが搭載されており、リアルタイムの環境データ処理と迅速な意思決定を可能にします。この統合により、運用効率と安全性が向上し、産業用アプリケーションにおけるヒューマノイド・ロボットの新しい基準が確立されます。



PM01



このロボットは2025年12月24日、EngineAI Robot Free Combat Tournament：「Mecha King」に出場する予定です。

さらに、EngineAIは、若い愛好家向けに設計された軽量ヒューマノイド・ロボットであるSA02（近日発売予定）を発表しました。SA02は5,300米ドルからという価格で、次世代のエンジニアやロボット愛好家にとってヒューマノイド・ロボットをより身近なものにします。

EngineAIはまた、起伏の多い地形向けに設計された高機動性四足歩行ロボット、JS01も発表しました。JS01はバイオニック・メカニクス、適応型衝撃吸収ジョイント、LiDAR、深度カメラを備えており、滑りやすい表面や凹凸のある表面も楽々と移動できます。地形を感知するアルゴリズムにより、リアルタイムで歩行を調整し、あらゆる地形で安定したパフォーマンスを実現します。モジュール設計によりアドオンをカスタマイズできるため、産業検査、緊急救助、物流業務に最適です。



JS01



今後も、EngineAIはイノベーション主導の戦略に注力し、開発サイクルの高速化と極限環境でのパフォーマンス強化により、ミッションクリティカルなロボット工学を発展させていきます。同社は、産業界、学界、研究機関を統合することで、エンボディドAIを拡大し、ロボット工学を製造、日常生活、その他さまざまな分野に拡大しています。EngineAIは、オープンなパートナーシップとグローバルなコラボレーションにより、スマートな変革の次の波を形作ることを目標としています。

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com