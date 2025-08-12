LS50コレクションより2つの新色が登場

株式会社KEF JAPAN

＜KEF（ケーイーエフ）＞は、LS50コレクション(LS50 Wireless II & LS50 Meta) から2つの新色モス・グリーンとサンド・シェルを発売します。

KEFでは、製品デザインと音響エンジニアリングが補完し合い、目と耳に調和のとれた体験を生み出すことが必要であると考えています。 モス・グリーンとサンド・シェルの新たな2つのカラーは、KEFのミニマリズムの理念を体現しており、音響の精密さと穏やかさ、集中、バランスが融合したサウンドをお届けします。

モス・グリーンは落ち着きのあるアーストーンを演出し、サンド・シェルは、その温もりでリラックスな空間を作り出します。美しい自然を想起させる2つのニュアンス・カラーを日常的な空間でお楽しみください

KEF Music Galleryと公式オンラインストア(KEF.com)では2025年8月12日(火)～先行発売となり、一般発売は2025年8月22日(金)となります。

モス・グリーン (LS50 Meta)サンド・シェル (LS50 Meta)

LS50 Meta に関して

希望小売価格 187,000円（税込・1セット）

LS50 Meta は、革新的な音響技術の基に設計された、精密かつ感動を与えるラウドスピーカーです。Metamaterial Absorption Technology 搭載の12世代Uni-Qドライバーユニットを携え、この強固でコンパクトなラウドスピーカーは、部屋のどこにいても細やかなサウンドをお届けすることができるのです。また、今年7月にはイギリスの有名オーディオメディア「What Hi-Fi?」からもBest Bookshelf speakers 2025 の第一位として、革新的でワクワクするスピーカー、とのレビューをいただきました

■LS50 Meta 製品ページ： https://jp.kef.com/products/ls50-meta

■販売店舗

直営店：KEF Music Gallery / 公式オンラインストア(https://jp.kef.com/)

KEF正規販売店(https://jp.kef.com/pages/store-locator)

LS50 Wireless IIに関して

希望小売価格 363,000円（税込・1セット）

LS50 Wireless II は、単なるハイ・パフォーマンス・ラウドスピーカーではありません。それは、非の打ち所がないオール・イン・ワン・スピーカーシステムなのです。あなたが好きな音楽を、好きなソースからストリーミングが可能。AirPlay 2 や Chromecast などにも対応しています。また、TVやゲーム機器、レコードプレーヤーにもワイヤードで接続可能。素晴らしいサウンドを体験いただけます。

■LS50 Wireless II製品ページ： https://jp.kef.com/products/ls50-wireless-2

■販売店舗

直営店：KEF Music Gallery(https://jp.kef.com/pages/kef-music-gallery) / 公式オンラインストア(https://jp.kef.com/)

KEF正規販売店(https://jp.kef.com/pages/store-locator)

KEF Connectアプリ

最新のKEF Connectアプリは、手元でスピーカーを即座にコントロールすることができます。セットアップもアプリのオンボードプロセスによって簡単に完了。ストリーミング、コントロール、設定のための接続もスムーズで、オーディオをパーソナライズしてさらに使いやすく設定することができます。

Google Play(https://apps.apple.com/jp/app/kef-connect/id1512439427)

App Store(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kef.connect&hl=ja&gl=US)

KEF JAPAN直営のショールーム

KEF Music Gallery TOKYO

〒107-0062 東京都港区南青山5丁目5番6号

表参道駅より徒歩2分

サウンド体験のご予約はこちら(https://jp.kef.com/pages/kef-music-gallery)

KEFオンラインストアお問合せフォーム(https://jp.kef.com/pages/contact-us)

KEF について

1961年以来、KEFはオーディオ界の最前線で確固たる地位を築いてまいりました。初期の合成素材の採用から、現在では業界標準となっている先駆的なリファレンス・シリーズまで、技術革新、デザイン、そしてクラフトマンシップの基盤により、スピーカー設計の基準となる製品を生み出してまいりました。

BBCのエンジニアであるレイモンド・クックによって設立されたKEFは、設立当初の拠点であるKent Engineering and Foundryにちなんで名付けられ、現在も英国ケント州メイドストーンで代表的な製品の製造・開発を行っています。

オーディオファンに優れたリスニング体験を提供することを使命とし、革新的なスピーカー及びサブウーファーのコレクションは、ワイヤレス・スピーカー、ポータブル・スピーカー、ヘッドフォンを含むコレクションへと進化し、KEFはご自宅そして移動中のより多くの人々にハイフィデリティ・サウンドを提供しています。

