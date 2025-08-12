ÌîÂ¼AM¡¢UntroDÌîÂ¼¥¯¥í¥¹¥ªー¥Ðー¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¯¥íー¥º¤ò´°Î»
ÌîÂ¼¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊCEO·óÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹:¾®ÃÓ¹Ì÷¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢UntroD Capital Japan³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¥¢¥ó¥È¥í¥Ã¥É¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹:±ÊÅÄ¶ÇÉ§¡¢°Ê²¼¡ÖUntroD¼Ò¡×¡Ë¤È¶¦Æ±GP¡ÊGeneral Partner¡Ë¤òÀßÎ©¤·¤Æ±¿ÍÑ¤¹¤ë¢¨1¡ÖUntroDÌîÂ¼¥¯¥í¥¹¥ªー¥Ðー¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¥Õ¥¡¥ó¥ÉÅê»ñ»ö¶ÈÍ¸ÂÀÕÇ¤ÁÈ¹ç¡×¡Ê°Ê²¼¡ÖÅö¥Õ¥¡¥ó¥É¡×¡Ë¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¯¥íー¥º¡ÊºÇ½ªÊç½¸¡Ë¤ò´°Î»¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
Åö¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ï¡¢2024Ç¯12·î¤Ë¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥¯¥íー¥º¡Ê1¼¡Êç½¸¡Ë¤ò¼Â»Ü¸å¢¨2¡¢Ê£¿ô¤Îµ¡´ØÅê»ñ²È¤Î¿·µ¬»²²è¤òÆÀ¤Æ¡¢ºÇ½ªÅª¤Ê»ñ¶âÄ´Ã£¤ò´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÀèÃ¼Åª²Ê³Øµ»½Ñ¡Ê¥Ç¥£ー¥×¥Æ¥Ã¥¯¡Ë¤òÍ¤¹¤ë¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤äÂç³ØÈ¯¥Ù¥ó¥Á¥ãー¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢Ì¤¾å¾ì»þ¤«¤é¾å¾ì¸å¤â³ô¼°ÊÝÍ¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¥¯¥í¥¹¥ªー¥ÐーÅê»ñ¤È¡¢·ÐºÑÅª¥ê¥¿ー¥ó¤È¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤òÎ¾Î©¤¹¤ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÅê»ñ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿ÆÈ¼«¤Î±¿ÍÑÀïÎ¬¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤¬¥ì¥¤¥È¡¦¥¹¥Æー¥¸¤Ç¤ÎÀ®Ä¹»ñ¶âÉÔÂ¤ä¾å¾ì¸å¤Î´Ä¶ÊÑ²½¤Ë¤è¤ê»þ²ÁÁí³Û¤¬¿¤ÓÇº¤à¤Ê¤É¤Î²ÝÂê¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢Åö¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ï¾å¾ìÁ°¸å¤Î¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ê»Ù±çÂÎÀ©¤ª¤è¤Ó¾ðÊó³«¼¨¤Î¶¯²½¡¢·ÑÂ³Åª¤Ê»ñ¶â¶¡µë¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥Ç¥£ー¥×¥Æ¥Ã¥¯¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤ò¸å²¡¤·¤·¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¼Â¹Ô¤·¤¿Åê»ñÀè´ë¶È¤È¤Ï¡¢¼èÄùÌò²ñ»²²Ã¤ä»ö¶È·×²è»Ù±ç¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¿¼¤¤¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥Ç¥£ー¥×¥Æ¥Ã¥¯¡ß¥¯¥í¥¹¥ªー¥Ðー¡ß¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡×¤ò¥Æー¥Þ¤È¤·¤¿Åö¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î»ñËÜ»Ô¾ì¤¬Êú¤¨¤ë¹½Â¤Åª²ÝÂê¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë³×¿·Åª¤Ê¼èÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤ÎÄ¹´üÅª¤Ê´ë¶È²ÁÃÍ¸þ¾å¤È¼Ò²ñÅª¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÎÁÏ½Ð¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï¡¢Åö¥Õ¥¡¥ó¥É¤ÎÀßÎ©¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢¥×¥é¥¤¥Ùー¥ÈÎÎ°è¤Ø¤ÎÅê»ñµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¾¦ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥¢¥»¥Ã¥ÈÅê»ñ¤ÎÀìÌçÀ¤ò¹â¤á¡¢±¿ÍÑÀïÎ¬¤Î³È½¼¤ò¿Þ¤ê¡¢¿·¤¿¤ËÁÏ½Ð¤µ¤ì¤ëÅê»ñµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Åê»ñ¤Î¹¥½Û´Ä¡Ê¥¤¥ó¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥È¡¦¥Á¥§ー¥ó¡Ë¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãUntroD Capital Japan¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
2024Ç¯6·î3Æü¡¢¥ê¥¢¥ë¥Æ¥Ã¥¯¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤«¤é²þ¾Î¡£ÃÏµå¤ä¿ÍÎà¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë»ñ¤¹¤ë¸¦µæ³«È¯·¿¤Î³×¿·Åª¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤òÍ¤¹¤ë¥Ç¥£ー¥×¥Æ¥Ã¥¯¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¡Ö¥ê¥¢¥ë¥Æ¥Ã¥¯¥Õ¥¡¥ó¥É¡×¤ò2015Ç¯¤ËÀßÎ©¤·¡¢¥·ー¥É¡¦¥¢ー¥êー¥¹¥Æー¥¸¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ø¤Î¥êー¥ÉÅê»ñ¤ª¤è¤Ó¥Ï¥ó¥º¥ª¥ó»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¼Ò²ñ¤ËÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é»ñËÜ¤¬Î®¤ì¤Ë¤¯¤¤Ì¤Æ§ÎÎ°è¡ÊUntroD¡Ë¤Ø¤ÎÅê»ñ¤Î·ÐºÑÀ¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç»ñËÜ¤ä¿Íºà¤¬¶¡µë¤µ¤ìÂ³¤±¤ë»ýÂ³Åª¤Ê»ÅÁÈ¤ßÁÏ¤ê¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
HP:https://untrod.inc
°Ê¾å
