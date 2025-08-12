スクート、東京（羽田）、沖縄、チェンライ（タイ）へ新規就航を発表

スクート・プライベート・リミテッド

スクート（日本支社：東京都千代田区、CEO： Leslie Thng）は、2026年3月1日よりシンガポールー東京（羽田）線、2025年12月15日より既に発表済みのシンガポールー沖縄線、2026年1月1日よりシンガポールーチェンライ（タイ）へ新規就航を発表しました。また、東京（成田）-台北-シンガポール線、新千歳-台北-シンガポール線を含む、冬期の航空需要増加を見据えた増便も発表しました。これによりスクートの日本路線は、東京（成田）・東京（羽田）・関西・新千歳・沖縄の5都市、週45便に拡大します。

本日よりスクートの公式ウェブサイト、モバイルアプリ等で順次予約を開始し、2025年8月16日まで、新規就航記念セールを実施します。

東京（羽田）/ 沖縄-シンガポール 片道15,000円～ （税込み、燃油サーチャージ不要）

シンガポール経由の東南アジア、オーストラリアへのセールも実施中。

また、2025年８月以降、航空需要増加を見据え、下記の通り増便を予定しております。

【日本】

シンガポール-台北-成田線：2025年10月より段階的に週12便→週14便

シンガポールー台北-新千歳線：2025年12月より週4便→週7便

【台湾】

シンガポール-台北線：日本路線増便により2025年10月より段階的に週23便→週28便

【韓国】

シンガポール-チェジュ線：2026年1月より週5便→週7便

【タイ】

シンガポール-バンコク線：2025年8月より週35便→週39便

シンガポール-チェンマイ線：2025年12月まで段階的に週7便→週14便

【マレーシア】

シンガポール-イポー線：2025年11月より週17便→週21便

【オーストリア】

シンガポール-ウィーン線：2026年3月より週3便→週4便

スクートCEO、Leslie Thngは次のように述べています。

「チェンライ、沖縄、東京（羽田）への新路線の開設によりアジアにおけるスクートのネットワークが拡大し、ホリデーシーズンに向けた増便で、お客様にさらに多くの選択肢を提供できることを大変嬉しく思います。スクートは今後も多様な目的地や新しい旅行体験を提供してまいります。」

関係当局の承認状況や変更により、フライトスケジュールや運航開始日は関係当局の承認を前提としております。最新情報は公式WEBサイト（https://www.flyscoot.com/jp）をご確認ください。

スクートの画像素材は こちら(https://drive.google.com/drive/folders/1eOZXSzhHX0CAveGit9Xw-CQZ7aWrF8AM)からご覧いただけます。

スクートについて

スクートはシンガポール航空グループの LCC として2012年 6月より運航を開始し、2017年 7月にタイガーエア・シンガポールと統合、ブランド名を「スクート」に統一しました。シンガポール航空グループの一員として、高い安全基準・信頼性・モダンな旅のスタイルをリーズナブルな価格で提供しています。

現在、ワイドボディのボーイング787ドリームライナーと、ナローボディのエアバスA320ファミリー、またエンブラエルE190-E2を計50機以上保有し、アジア太平洋、中東、ヨーロッパの18の国と地域、70以上の都市を結んでいます。

スクートは単なるLCCにとどまらず、 旅への情熱を原動力に、人々と文化を繋ぐ革新的な航空会社です。多数の受賞歴を持ち、高品質なサービスと多彩な選択肢、快適な旅をお得な価格で提供します。お客様一人ひとりのニーズに寄り添い、常に進化を続けることで、世界をより身近に感じていただけるよう努めています。

詳しくは公式WEBサイト（https://www.flyscoot.com/jp）、ソーシャルメディアをご参照ください。