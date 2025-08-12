世界最大級のコスプレの祭典「世界コスプレサミット2025」 ニジゲンノモリ賞（造形衣装部門）も決定！ 「ニジゲンノモリPOPUPストア」も連日満員で大盛況
兵庫県淡路島にある「ニジゲンノモリ アニメ淡路島公園」は、2025年8月2日（土）・3日（日）の2日間、愛知県名古屋市で開催される世界最大級のコスプレイベント「世界コスプレサミット2025」に初めて協賛、及びPOP UPストアを初出店いたしました。
「世界コスプレサミット2025」では、世界中から参加されたコスプレイヤーたちを様々な部門で表彰。今回新たに創設された「ニジゲンノモリ賞（造形衣装部門）」では、インドから参加されたRedemption Props、Kiku Art and Kraftsのお二人が受賞に輝きました。ゲームの中から飛び出してきたかのような、立体的で精巧な衣装に会場から大きな拍手が送られました。
また、本イベントでは「ニジゲンノモリPOP UPストア」も出店しており、2日間で1000名を超えるお客様にご来場いただきました。通常はニジゲンノモリ現地でしか購入できない人気商品「ドラゴンクエスト ふくびき所スペシャル ～大魔王ゾーマとはじまりの島！編～」でラストワン賞を手に入れた方は「自分が手に入れられるなんて信じられないです！」と喜びの声を上げていました。ニジゲンコンテンツを心から楽しめる2日間は無事に終幕。まだまだ続く夏休みに、「ニジゲンノモリ アニメ淡路島公園」へのご来場もお待ちしております。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327214&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327214&id=bodyimage2】
■世界コスプレサミット2025 「ニジゲンノモリ賞（造形衣装部門）」結果
受賞：
Redemption Props（https://www.instagram.com/redemptionprops/）
Kiku Art and Krafts（https://www.instagram.com/kikuartandkrafts/）
特典： ニジゲンノモリオリジナルグッズの詰め合わせ
◆世界コスプレサミットとは
世界コスプレサミット（略称：コスサミ）は、2003年から始まった世界最大級のコスプレイベントです。日本のアニメ・漫画・ゲームなどのポップカルチャーを愛する「コスプレイヤー・コスプレファン」が集まり新しい形の国際交流・文化交流を創造するイベントです。
毎年20万人以上の人々が訪れ、世界中のコスプレイヤーが愛知県名古屋市に集い、交流を深めています。地域自治体・行政・在外公館からのサポートを受けていることも特徴のひとつです。2025年は23回目の開催となり、41カ国・地域が参加します。
https://worldcosplaysummit.jp/
◆開催概要
開催日程 2025年8月1日（金）・2日（土）・3日（日）
・8月1日（金）前夜祭 レッドカーペットセレモニー（オアシス21）
・8月2日（土）～3日（日）オアシス21を中心としたコスプレイベント
・8月2日（土）大須コスプレパレード（大須商店街）
・8月3日（日）ワールドコスプレチャンピオンシップ（愛知芸術文化センター）
会場 オアシス21 / 愛知芸術文化センター（大ホール） / Hisaya-odori Park / 大須商店街 他
参加国・地域 41ヶ国・地域
オーストラリア / オーストリア / ベルギー / ブラジル / ブルガリア / カナダ / 中国 / コロンビア / コスタリカ /
チェコ / エジプト / フィンランド / フランス / ドイツ / インド / インドネシア / イタリア / 日本 / 韓国 /
ラトビア / マレーシア / メキシコ / モンゴル / オランダ / フィリピン / ポルトガル / サウジアラビア / スペイン /
スウェーデン / スイス / 台湾 / タイ / アラブ首長国連邦 / イギリス / アメリカ / ベトナム
「世界コスプレサミット2025」では、世界中から参加されたコスプレイヤーたちを様々な部門で表彰。今回新たに創設された「ニジゲンノモリ賞（造形衣装部門）」では、インドから参加されたRedemption Props、Kiku Art and Kraftsのお二人が受賞に輝きました。ゲームの中から飛び出してきたかのような、立体的で精巧な衣装に会場から大きな拍手が送られました。
また、本イベントでは「ニジゲンノモリPOP UPストア」も出店しており、2日間で1000名を超えるお客様にご来場いただきました。通常はニジゲンノモリ現地でしか購入できない人気商品「ドラゴンクエスト ふくびき所スペシャル ～大魔王ゾーマとはじまりの島！編～」でラストワン賞を手に入れた方は「自分が手に入れられるなんて信じられないです！」と喜びの声を上げていました。ニジゲンコンテンツを心から楽しめる2日間は無事に終幕。まだまだ続く夏休みに、「ニジゲンノモリ アニメ淡路島公園」へのご来場もお待ちしております。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327214&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327214&id=bodyimage2】
■世界コスプレサミット2025 「ニジゲンノモリ賞（造形衣装部門）」結果
受賞：
Redemption Props（https://www.instagram.com/redemptionprops/）
Kiku Art and Krafts（https://www.instagram.com/kikuartandkrafts/）
特典： ニジゲンノモリオリジナルグッズの詰め合わせ
◆世界コスプレサミットとは
世界コスプレサミット（略称：コスサミ）は、2003年から始まった世界最大級のコスプレイベントです。日本のアニメ・漫画・ゲームなどのポップカルチャーを愛する「コスプレイヤー・コスプレファン」が集まり新しい形の国際交流・文化交流を創造するイベントです。
毎年20万人以上の人々が訪れ、世界中のコスプレイヤーが愛知県名古屋市に集い、交流を深めています。地域自治体・行政・在外公館からのサポートを受けていることも特徴のひとつです。2025年は23回目の開催となり、41カ国・地域が参加します。
https://worldcosplaysummit.jp/
◆開催概要
開催日程 2025年8月1日（金）・2日（土）・3日（日）
・8月1日（金）前夜祭 レッドカーペットセレモニー（オアシス21）
・8月2日（土）～3日（日）オアシス21を中心としたコスプレイベント
・8月2日（土）大須コスプレパレード（大須商店街）
・8月3日（日）ワールドコスプレチャンピオンシップ（愛知芸術文化センター）
会場 オアシス21 / 愛知芸術文化センター（大ホール） / Hisaya-odori Park / 大須商店街 他
参加国・地域 41ヶ国・地域
オーストラリア / オーストリア / ベルギー / ブラジル / ブルガリア / カナダ / 中国 / コロンビア / コスタリカ /
チェコ / エジプト / フィンランド / フランス / ドイツ / インド / インドネシア / イタリア / 日本 / 韓国 /
ラトビア / マレーシア / メキシコ / モンゴル / オランダ / フィリピン / ポルトガル / サウジアラビア / スペイン /
スウェーデン / スイス / 台湾 / タイ / アラブ首長国連邦 / イギリス / アメリカ / ベトナム