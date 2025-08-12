楽譜出版社フェアリーより＜クリエイターズ スコア＞『ゴリウォーグのケークウォーク』（フルート、クラリネット、アルトサクソフォンとピアノ）『モス』『WHO KNOWS?』（ピアノソロ）が発売
ピース楽譜を専門に手掛ける株式会社フェアリー（東京都台東区）は、社外のクリエイター様よりご投稿いただいた作品を当社にて代行販売する会員システム＜クリエイターズ スコア＞の新規投稿作品を発売した。
『独奏フルートとピアノのための「ゴリウォーグのケークウォーク」／ドビュッシー（Debussy） 』
投稿者：志田正次 編曲：志田正次
独奏フルートとピアノ伴奏
（キー）B（フラット） （難易度）中上級
（投稿者コメント）
フランス印象派の作曲家、C.ドビュッシー作曲の『子どもの領分』から
第6曲「ゴリウォーグのケークウォーク」を独奏フルートとピアノ伴奏版にarrangeしました。
原調はE（フラット）ですが独奏楽器の音域を考慮してB（フラット）に移調しております。
細かなアーティキュレーションを付しておりますのでニュアンスを感じ取って頂ければ幸いです。
また、テンポは自由に作って頂いて構いません。
独奏楽器、ピアノ伴奏とも中上級レベルとなっております。
YouTubeにアップした楽譜対応音源を参考になさってください。
尚、同曲arrangeには、独奏フルート版、独奏クラリネット版、独奏アルトサクソフォン版があります。
（参考音源URL）https://www.youtube.com/watch?v=MjiBbW5jYbU
下記webサイトよりお取り寄せできます。
https://fairysite.com/product_detail/LCS1714
※＜クリエイターズ スコア＞とは、社外のクリエイター様よりご投稿いただいた作品を当社にて代行販売する会員システムです。
＜楽譜概要＞
【商品名】独奏フルートとピアノのための「ゴリウォーグのケークウォーク」/ドビュッシー（Debussy）
【演奏形態】管楽器&ピアノ伴奏譜
【定価】1500円（税別） 【判型・ページ数】A4・16ページ
【発売日】2025年7月26日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327200&id=bodyimage1】
『独奏クラリネットとピアノのための「ゴリウォーグのケークウォーク」／ドビュッシー（Debussy） 』
投稿者：志田正次 編曲：志田正次
独奏クラリネットとピアノ伴奏
（キー）B（フラット） （難易度）中上級
（投稿者コメント）
フランス印象派の作曲家、C.ドビュッシー作曲の『子どもの領分』から
第6曲「ゴリウォーグのケークウォーク」を独奏クラリネットとピアノ伴奏版にarrangeしました。
原調はE（フラット）ですが独奏楽器の音域を考慮してB（フラット）に移調しております。
細かなアーティキュレーションを付しておりますのでニュアンスを感じ取って頂ければ幸いです。
また、テンポは自由に作って頂いて構いません。
独奏楽器、ピアノ伴奏とも中上級レベルとなっております。
YouTubeにアップした楽譜対応音源を参考になさってください。
尚、同曲arrangeには、独奏フルート版、独奏クラリネット版、独奏アルトサクソフォン版があります。
（参考音源URL）https://www.youtube.com/watch?v=xmqxWoVuooE
下記webサイトよりお取り寄せできます。
https://fairysite.com/product_detail/LCS1715
※＜クリエイターズ スコア＞とは、社外のクリエイター様よりご投稿いただいた作品を当社にて代行販売する会員システムです。
