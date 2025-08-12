楽譜出版社フェアリーよりオンデマンド楽譜『革命道中／アイナ・ジ・エンド』『いちについて／あいみょん』のピアノソロ譜・ピアノ＆ヴォーカル譜が発売

ピース楽譜を専門に手掛ける株式会社フェアリー（東京都台東区）は、受注生産型商品＜オンデマンド楽譜＞の新刊を発売した。


『革命道中 - On The Way／アイナ・ジ・エンド （ピアノソロ）[LPS2204]大型（A4判）』

https://fairysite.com/product_detail/LPS2204

＜楽譜概要＞
「革命道中／アイナ・ジ・エンド 」のピース楽譜です。
[ピアノソロを収録]
TVアニメ『ダンダダン』第2期オープニングテーマ
キー：G

プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。

【定価】550円（税別）　 【判型・ページ数】A4・8ページ
【発売日】2025年8月4日 　【発売】全国楽器店・書店

『革命道中 - On The Way／アイナ・ジ・エンド （ピアノ＆ヴォーカル）[LPV1929]大型（A4判）』

https://fairysite.com/product_detail/LPV1929

＜楽譜概要＞
「革命道中／アイナ・ジ・エンド 」のピース楽譜です。
[ピアノ＆ヴォーカルを収録]
TVアニメ『ダンダダン』第2期オープニングテーマ
キー：G

プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。

【定価】550円（税別）　 【判型・ページ数】A4・10ページ
【発売日】2025年8月4日 　【発売】全国楽器店・書店

『いちについて／あいみょん （ピアノソロ）[LPS2205]大型（A4判）』

https://fairysite.com/product_detail/LPS2205

＜楽譜概要＞
「いちについて／あいみょん 」のピース楽譜です。
[ピアノソロを収録]
TBS系日曜劇場「19番目のカルテ」主題歌
キー：B（フラット）

プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。

【定価】550円（税別）　 【判型・ページ数】A4・10ページ
【発売日】2025年8月8日 　【発売】全国楽器店・書店

『いちについて／あいみょん （ピアノ＆ヴォーカル）[LPV1930]大型（A4判）』

https://fairysite.com/product_detail/LPV1930

＜楽譜概要＞
「いちについて／あいみょん 」のピース楽譜です。
[ピアノ＆ヴォーカルを収録]
TBS系日曜劇場「19番目のカルテ」主題歌
キー：B（フラット）

プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。

【定価】550円（税別）　 【判型・ページ数】A4・10ページ
【発売日】2025年8月8日 　【発売】全国楽器店・書店

配信元企業：株式会社フェアリー
