【情報処理学会】連続セミナー2025 第5回「世界のAIガバナンス政策、安全性評価、国際標準を巡る最新動向」
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■一般社団法人情報処理学会 連続セミナー2025■
「AIが拓く次世代イノベーション」
連続セミナー2025 第5回 9月12日（金）13：00～16：00
「世界のAIガバナンス政策、安全性評価、国際標準を巡る最新動向」
▼▼▼セミナー詳細はこちらから▼▼▼
https://www.ipsj.or.jp/event/seminar/2025/program05.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【開催概要】
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
近年、AI技術は、引き続き急速な進展を遂げるとともに、その社会的な影響は
グローバルに拡大し続けており、この結果、世界各国・地域のAI政策は、その
安全性の確保に向けたガバナンス政策を含めて、もはや当該国・地域のイノベ
ーション・経済安全保障政策の中核的な政策と位置づけられつつあります。そ
の際、その社会文化的状況、経済産業的・地政学的な状況な差異を背景に、こ
れらの政策は、各国・地域間の多様性とその対立をはらみながらも、他方で、
AIの開発・利用に係るグローバルな相互運用性の確保に向けた取組みも積極的
に進められつつあります。このような問題意識のもと、本セッションでは、世
界各国のAIガバナンス政策を巡る最新の状況を紹介した上で、その中で、特に、
安全評価手法、AI国際標準の観点からのグローバルな相互運用性確保に向けた
最新の動向や課題について紹介いただきます。
【タイムテーブル】
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
[13:00-13:05]オープニング
市川 類（東京科学大学データサイエンス・AI全学教育機構（DSAI）/一橋大学
イノベーション研究センター（IIR）特任教授）
[13:05-13:55]Session1「世界のAI規制・ガバナンス政策を巡る最新動向」
市川 類（東京科学大学データサイエンス・AI全学教育機構（DSAI）/一橋大学
イノベーション研究センター（IIR）特任教授）
[13:55-14:05]休憩
[14:05-14:55]Session2「AISIとセーフティ評価を巡る最新動向」
北村弘（AIセーフティ・インスティテュート（AISI） 技術統括、情報処理推
進機構（IPA）デジタル基盤センター・デジタルエンジニアリング部 エキスパート）
[14:55-15:05]休憩
[15:05-15:55]Session3「AI国際標準化の現状」
杉村 領一（国立研究開発法人産業技術総合研究所 情報・人間工学領域 連携
推進室 チーフ連携オフィサー）
[15:55-16:00]クロージング
市川 類（東京科学大学データサイエンス・AI全学教育機構（DSAI）/一橋大学
イノベーション研究センター（IIR）特任教授）
【今後の開催スケジュール】
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
第06回09月25日（木）午後開催「実環境における知能システムの現状と今後」
第07回10月02日（木）午後開催「AIロボット駆動科学」
第08回10月20日（月）午後開催「音楽・アニメ・食事: 情報技術が切り拓く
メディア体験・制作の未来」
第09回11月07日（金）午後開催「量子ソフトウェアスタックの現在」
第10回11月27日（木）午後開催「人間行動センシングと解析技術の最前線
～3D身体モデリング・作業解析から技巧熟達支援まで～ 」
