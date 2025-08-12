暑い夏も楽しく旅行！旅行をもっと楽しむために、旅行前の体調管理の大切さをお伝えしています

西日本鉄道株式会社

西鉄旅行は、大塚製薬株式会社（本社：東京都千代田区）に協力いただき、旅行前の体調管理の大切さを学び、旅行中はもちろん旅行前の体調管理の大切さを、旅行者へ伝えることも使命のひとつと考えています。そこで、大塚製薬からボディメンテ ドリンクを提供いただき、バスハイク参加者へお配りし当日の熱中症対策として水分を補給していただくと同時に、旅行における体調管理の大切さを添乗員からご説明しています。

ボディメンテ ドリンク 500mlペットボトル（大塚製薬）配布予定バスハイク

●対象期間：2025年7月～8月

●配布予定数：600本

※予定本数に達し次第、配布を終了いたします。

●配布予定のバスハイクの日程とお申込みページURL：

8月13日（水）出発 「【下関会場】第41回 関門海峡花火大会」

https://yoyaku.nishitetsutravel.jp/TourDetail.aspx?tc=BHFI01F25711&mediacd=A99(https://yoyaku.nishitetsutravel.jp/TourDetail.aspx?tc=BHFI01F25711&mediacd=A99)

8月21日(木)、24日(土)出発 「旬のシャインマスカット・巨峰・梨の食べ放題！」

https://yoyaku.nishitetsutravel.jp/TourDetail.aspx?tc=BHFI01F31001&mediacd=A99(https://yoyaku.nishitetsutravel.jp/TourDetail.aspx?tc=BHFI01F31001&mediacd=A99)

※上記日程での配布を予定しています。同バスハイクの別日は配布未定です。

※配布対象のバスハイクは予告なく変更になる場合がございます。

※当ツアーは当書面からのお申し込みは承っておりません。ホームページをご確認の上お申し込みください。

●出発地：福岡県（博多エリア：博多バスターミナル、天神エリア：日本銀行 福岡支店前）

※出発エリアはコースごとに異なります。お申込みの際に必ずご確認ください。

●提供：大塚製薬株式会社

●旅行企画・実施：西鉄旅行株式会社

(参考)既にボディメンテ ドリンク配布済のバスハイク

・7月25日(金)出発 「パワースポットをめぐる幣立神宮と高千穂の旅」

https://yoyaku.nishitetsutravel.jp/TourDetail.aspx?tc=BHFI01F00106&mediacd=A99(https://yoyaku.nishitetsutravel.jp/TourDetail.aspx?tc=BHFI01F00106&mediacd=A99)

・7月26日(土)出発 「★西九州の海めぐり観光列車★ ふたつ星4047乗車の旅～異国情緒漂う長崎とペンギン水族館～」

https://yoyaku.nishitetsutravel.jp/TourDetail.aspx?tc=MKGDGLG14301&mediacd=A99(https://yoyaku.nishitetsutravel.jp/TourDetail.aspx?tc=MKGDGLG14301&mediacd=A99)

・8月9日(土)出発 「タイムスリップ！蒸気機関車”SLやまぐち号”全区間乗車と山陰の小京都」

https://yoyaku.nishitetsutravel.jp/TourDetail.aspx?tc=MKGDGLG13901&mediacd=A99(https://yoyaku.nishitetsutravel.jp/TourDetail.aspx?tc=MKGDGLG13901&mediacd=A99)

会社概要

会社名：西鉄旅行株式会社

所在地：福岡市中央区薬院3丁目16番26号 西鉄薬院ビル

代表者：代表取締役社長 小柳 和彦

創立：1954年11月

登録：観光庁長官登録旅行業第579号