運転特性を計測する「GOOD DRIVE アプリ」のコミュニティサイト「みんなのGOOD DRIVE コミュニティ」を新設

ソニー損害保険株式会社

ソニー損害保険株式会社（代表取締役社長：坪田 博行、本社：東京都大田区、以下「ソニー損保」）は、ドライバーの運転特性を計測するスマートフォンのアプリ「GOOD DRIVE アプリ」のコミュニティサイト「みんなのGOOD DRIVE コミュニティ」を新設しましたのでお知らせします。

■ 今回の取組みの目的と概要

ソニー損保では、交通事故の少ない社会の実現への貢献を目的に、ソニー損保の自動車保険のご契約の有無にかかわらず無料で利用できる「GOOD DRIVE アプリ」を提供しています。今回、「GOOD DRIVE アプリ」をより有効にご活用いただけるよう、同アプリのユーザー間でコミュニケーションをとりながら安全運転について楽しく学べる場として、コミュニティサイト「みんなのGOOD DRIVE コミュニティ」を新設しました。同コミュニティサイトもソニー損保の自動車保険のご契約の有無にかかわらず参加が可能です(*1)(*2)。

今回の取組みにより、「GOOD DRIVE アプリ」を、より多くのドライバーの方に体験していただき交通安全への意識向上につなげることを目指します。

■「みんなのGOOD DRIVE コミュニティ」について

「みんなのGOOD DRIVE コミュニティ」では、コミュニティ内の掲示板への投稿により「GOOD DRIVE アプリ」のユーザー同士で、安全運転への取組みやドライブに関する趣味の情報などを共有いただくことができます。また、ソニー損保が提供するプレゼントキャンペーンに関する情報などもご確認いただけます。

なお、キャンペーンへの参加には、「GOOD DRIVE アプリ」からソニーアカウントでエントリー（ソニーアカウントと連携）していだく必要があります(*3)(*4)。

(*1) 「みんなのGOOD DRIVE コミュニティ」への参加には、「GOOD DRIVE アプリ」のインストールが必要です。

(*2) 「GOOD DRIVE アプリ」の画面に、「みんなのGOOD DRIVE コミュニティ」へのリンクバナーやキャンペーンのご案内を表示します。

(*3) ソニーアカウントをお持ちでない場合は、「GOOD DRIVE アプリ」からリンクするアカウント作成画面でソニーアカウントを作成することができます。

(*4) ソニーアカウントでのエントリー機能は、バージョン「25.0.0」以降の「GOOD DRIVE アプリ」に追加しました。2025年7月15日以前に同アプリをダウンロードされた場合、ソニーアカウントでエントリーするためには、アプリをアップデートしていただく必要があります。

また、「みんなのGOOD DRIVE コミュニティ」運用開始にあわせ、ソニーアカウント連携キャンペーンも開始しますのでお知らせします。

【GOOD DRIVE アプリ】ソニーアカウント連携キャンペーン＜2025年8月開始＞

「GOOD DRIVE アプリ」とソニーアカウントを連携されている方を対象に、抽選で5名様に素敵な賞品が当たるキャンペーンを開催中です。

さらに、キャンペーン期間中に1回以上「GOOD DRIVE アプリ」で運転計測をすると、当選確率が5倍になります。皆さんのご参加をお待ちしています。

▼キャンペーン名称

【GOOD DRIVE アプリ】ソニーアカウント連携キャンペーン＜2025年8月開始＞

※「GOOD DRIVE アプリ」では「ソニーアカウント連携キャンペーン２５０８」と表示されます。

▼応募期間

2025年8月12日（火）11:30～2025年9月8日（月）23:59

▼応募規約などの詳細はこちら

https://from.sonysonpo.co.jp/topics/campaign/12082025_288034.html

「GOOD DRIVE アプリ」について

AI等を用いて運転特性を計測し、事故リスクの度合い（運転スコア）を表示するスマートフォンのアプリです。運転特性連動型自動車保険「安全運転でキャッシュバックプラン」のご契約者には、同アプリの運転スコアに応じて保険料をキャッシュバックしています。

また、同アプリは、ソニー損保の自動車保険のご契約の有無にかかわらず無料でご利用いただけるため、表示される運転スコアや運転傾向などの記録を事故リスク低減に向けた運転の改善にお役立ていただくことが可能です。

・「安全運転でキャッシュバックプラン」→ https://www.sonysonpo.co.jp/auto/good-drive/

・同アプリのコンセプト→ https://www.sonysonpo.co.jp/auto/good-drive-purpose/

ソニー損保は、"価値ある「違い」で安心と感動を"をビジョンに掲げ、お客さまにとって価値ある「違い」の創出に挑戦し、安心と感動をお届けすることを目指しています。

今回の「GOOD DRIVE アプリ」に関する取組みも、ソニー損保独自の運転特性連動型自動車保険をより多くの方に知っていただくとともに、同アプリの利用促進により、社会課題の１つである交通事故の低減への貢献を目指したものです。

引続き、お客さまにより大きな安心を提供できるよう、社会課題解決への貢献につながるサービスの開発と提供に、鋭意取組んでまいります。