【Klaviyo特化】導入・運用代行を開始｜ECの“取りこぼし”をゼロへ

背景

合同会社Yulie

メール運用が属人化して止まりがち、カゴ落ちやF2遷移の“買い時”を逃している、到達率や収益の見える化が弱い、CPAが高騰している--そんな悩みをKlaviyoを活用して解きます。Welcome／Cart／Post／Winback／Cross-sell の必須フローを短期で立ち上げ、成果が出るまで伴走します。

Yulieはテンプレ×変数の設計で量産しやすい運用をつくり、件名や配信時間のAB、到達率のチューニングまで毎週回します。学びを数字として残し、次の施策に即反映します。

サービスの特徴

設計：イベント・プロパティ定義、セグメント戦略、KPI（OR/CTR/RPR/LTV）

実装：必須5フロー＋タグ設計、レビュー導線や特典の自動化

運用：AB、配信頻度最適化、到達率チューニング、週次インサイト→月次改善

Yulieができること

こんなECに

・F2遷移強化したい

・休眠掘り起こしたい

・広告依存からの脱却したい

対応可能ツール

代表コメント

「Klaviyoは“買い時を逃さない装置”。RPRやLTVを見ながら小さく検証し、素早く反映する。広告だけに頼らない売上づくりを一緒に進めましょう。」（代表・宗像）

会社概要

合同会社Yulie

代表：宗像俊磨

〒224-0032 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎中央21-7 コントレイル1F

事業：MA・CRM導入運用、ECグロース支援

Web：https://yulie.jp/