【Klaviyo特化】導入・運用代行を開始｜ECの“取りこぼし”をゼロへ
合同会社Yulie
設計：イベント・プロパティ定義、セグメント戦略、KPI（OR/CTR/RPR/LTV）
合同会社Yulie
背景
メール運用が属人化して止まりがち、カゴ落ちやF2遷移の“買い時”を逃している、到達率や収益の見える化が弱い、CPAが高騰している--そんな悩みをKlaviyoを活用して解きます。Welcome／Cart／Post／Winback／Cross-sell の必須フローを短期で立ち上げ、成果が出るまで伴走します。
Yulieはテンプレ×変数の設計で量産しやすい運用をつくり、件名や配信時間のAB、到達率のチューニングまで毎週回します。学びを数字として残し、次の施策に即反映します。
サービスの特徴
設計：イベント・プロパティ定義、セグメント戦略、KPI（OR/CTR/RPR/LTV）
実装：必須5フロー＋タグ設計、レビュー導線や特典の自動化
運用：AB、配信頻度最適化、到達率チューニング、週次インサイト→月次改善
Yulieができること
こんなECに
・F2遷移強化したい
・休眠掘り起こしたい
・広告依存からの脱却したい
対応可能ツール
代表コメント
「Klaviyoは“買い時を逃さない装置”。RPRやLTVを見ながら小さく検証し、素早く反映する。広告だけに頼らない売上づくりを一緒に進めましょう。」（代表・宗像）
会社概要
合同会社Yulie
代表：宗像俊磨
〒224-0032 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎中央21-7 コントレイル1F
事業：MA・CRM導入運用、ECグロース支援
Web：https://yulie.jp/