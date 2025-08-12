【RISE KANSAI 2025 登壇者第二弾】株式会社スマートバリュー代表取締役社長・渋谷順氏が登壇--家業からIT企業への転身、上場、そして地域を変える挑戦

RISE KANSAI

2025年8月28日（木）、大阪・心斎橋で、経済とカルチャーを融合させた新しいイベント「RISE KANSAI 2025(https://risekansai.com/index.php)」を開催します。経営者、起業家、アーティスト、カルチャークリエイターなど、多彩な挑戦者が集まり、関西から新しいムーブメントを発信する一日限りのイベントです。

その登壇者第二弾として、株式会社スマートバリュー代表取締役社長の渋谷順氏が登壇します。

家業である自動車電装事業の町工場からIT企業への大転換、3度の東京証券取引所での上場達成、そして神戸市とのエンターテインメントエリア開発まで--経営者としての挑戦と地域発展への想いを語ります。

RISE KANSAIとは

RISE KANSAIは、「経済 × カルチャーの力で関西を再起動する」をテーマにしたイベントです。

世代や業種を超えて挑戦者が集まり、交流し、新たなプロジェクトやアイデアを生み出すことを目的としています。

複数ステージでのトークセッション・対談・ネットワーキングを通じて、関西の可能性を国内外へ発信します。

登壇者紹介：渋谷順 氏

渋谷さんのセッションは第2会場（SUNHALL）にて、14:00から

渋谷氏は、お父さまが経営する自動車電装事業の企業に3代目として入社。20年をかけてインターネット分野のベンチャー企業への業態転換を進め、2015年に東京証券取引所JASDAQ市場に上場。

その後、東証二部、東証一部へと市場変更を果たし、東証の鐘を3回鳴らした稀有な経験を持ちます。

現在は「社会課題をクラウドサービスで解決する」を事業コンセプトに掲げ、2025年4月には神戸市とともにGLION ARENA KOBE（ジーライオンアリーナ神戸）を中核としたエンターテインメントエリア【TOTTEI（トッテイ）】を開業。

また、Bリーグのバスケットボールチーム「神戸ストークス」の代表も務め、スポーツを通じた地域活性にも注力しています。

セッションの見どころ

RISEでは、東京証券取引所の執行役員として約500社のIPOに携わった経験を持つPUBLIC GATE合同会社 代表・村田雅幸氏と対談します。

テーマは「上場すること、そして社会発展に寄与すること」。

- 家業からの転身に必要だった決断- 上場までのリアルとその後の成長戦略- 地域に根ざした事業で社会課題を解決する方法

45分間の対談を通して、渋谷氏の経営哲学と未来へのビジョンが語られます。

開催概要

イベント名：RISE KANSAI 2025

日時：2025年8月28日（木）

会場：大阪・心斎橋 Joule／SUNHALL

公式サイト：https://risekansai.com(https://risekansai.com/index.php)

公式note：https://note.com/rise_kansai/(https://note.com/rise_kansai)

本件に関するお問い合わせ

RISE KANSAI実行委員会

メール：info[ atmark ]risekansai.com