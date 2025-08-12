１ 概 要

一度は価値がないと考えられていたモノでも、発想の転換や創造的なアプローチによって新たな価値を付与(価値を手直し=re:value)できることを紹介した兵庫県立人と自然の博物館企画展「価値の手直し展」（令和７年２月15日～５月31日開催）の巡回展を、尼崎市立歴史博物館で開催中です。同館は廃校舎を博物館として再利用しています。

この関連イベントとして、兵庫県立人と自然の博物館で様々な活動を行っている兵庫県立三田祥雲館高校科学部の生徒が講師となって、落ち葉や野菜くずなどを原料にした色粉を使ったクレヨンを作り、そのクレヨンで絵を描きます。クレヨンは持ち帰れます。

２ 内 容

(1) 日 時

８月21日（木）

１回目 午後１時～２時

２回目 午後２時30分～３時30分

(2) 会 場

尼崎市立歴史博物館 ３階 講座室

(3) 対 象

どなたでも参加できますが、小学生以下は保護者同伴

(4) 申込み

電話・ファクスでお申し込みください。各回先着15名

(5) 費 用

材料費100円（三田祥雲館高校科学部が徴収）



色粉



お絵かき

３ 主 催

尼崎市教育委員会・兵庫県立人と自然の博物館