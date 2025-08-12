2025 FIM MotoGP(TM) 世界選手権シリーズ 第17戦 MOTUL 日本グランプリ人気アーティストによる音楽ライブと日本グランプリ恒例の前夜祭が融合した「MotoGP(TM) Night Live」

ホンダモビリティランド株式会社

モビリティリゾートもてぎ（栃木県茂木町）は、2025年9月26日（金）～ 28日（日）にかけて「2025 FIM MotoGP(TM) 世界選手権シリーズ 第17戦 MOTUL 日本グランプリ」を開催します。

日本グランプリ期間中の9月26日（金）・27日（土）には、恒例の前夜祭に加え、複数の人気アーティストによる音楽ライブを開催します。走行を終えたライダーが多数登壇する前夜祭と音楽ライブが融合した「MotoGP(TM) Night Live」は、日本グランプリ観戦券をお持ちの方は無料で観覧いただけるイベントとなっており、レース観戦だけでない特別なイベント体験をご提供いたします。

なお、16歳から23歳の方は、日本グランプリの自由観戦エリアに無料でご招待する「16-23 ZERO円パス」を利用することで、本イベントも無料でお楽しみいただけます。

【実施概要】

■イベント名称

MotoGP(TM) Night Live

■開催日時

9月26日（金）16:00 - 20:00

9月27日（土）16:00 - 20:00

■場所

Motoステージ（中央エントランス特設ステージ）

■ステージスケジュール概要

音楽ライブ（オープニングステージ OP）：16:00 - 17:00

前夜祭：17:00 - 19:00

音楽ライブ（エンディングステージ ED）：19:00 - 20:00

■音楽ライブ出演アーティスト

9月26日（金）：（OP）hitomi ／（ED）アンジュルム

9月27日（土）：（OP）wacci ／（ED） CANDY TUNE

■観覧料

日本グランプリ観戦券をお持ちの方は無料

■前夜祭詳細

※決まり次第、MotoGP(TM) 日本グランプリ公式HPにてお知らせいたします。

【16-23 ZERO円パス】

16歳から23歳の方を対象に、MotoGP(TM) 日本グランプリの「自由観戦エリア」に無料でご招待いたします。本パスを活用することで、世界最高峰MotoGP(TM) マシンによる迫力ある走行を観られるだけでなく、アーティストのライブパフォーマンスも無料でご観覧いただけます。

なお、本パス申込者限定で、レーシングコースから最も近いビクトリースタンド（V席）で無料観戦できる特別企画（申込期間：9/1 11:00 ～ 9/20 15:00まで）も実施いたします。

■申込方法等の詳細

16-23 ZERO円パス 専用ページ

https://www.mr-motegi.jp/motogp/event/young.html

【9月26日（金）出演アーティスト】

hitomi

avex所属のアーティスト。1994年11月に「Let’s Play Winter」でデビュー。代表曲「CANDY GIRL」「LOVE 2000」「SAMURAI DRIVE」は現在も根強い人気を誇る。2024年にCDデビュー30周年を迎え、2025年は名古屋ウィメンズマラソンの国歌独唱を務めたほか、ライブやイベント出演を精力的に継続している。4児の母としてライフスタイルも発信しながら、温かみのある歌声と等身大の歌詞で幅広い世代に支持されている。

コメント

『この度、栃木県茂木町で開催されるMotoGP 日本グランプリの音楽ライブに出演することになりました。私の両親が栃木県出身なので、地元の栃木でライブができるのをとても楽しみにしています。皆さんと思いっきり楽しめたらと思っております。ぜひ遊びに来てください！』

アンジュルム

ハロー！プロジェクト所属の8人組アイドルグループ。「スマイレージ」としてデビューし、メジャーデビュー曲 「夢見る15歳」 で第52回日本レコード大賞 最優秀新人賞を受賞。2014年にグループ名を「アンジュルム」に改名し、11 年目となった今年5月には、36枚目のシングル『アンドロイドは夢を 見るか?/光のうた』をリリース。現在は伊勢鈴蘭がリーダー、為永幸音がサブリーダーに就任し、新体制を迎えた2025年の秋にはコンサートツアー「Keep Your Smile!」を開催する。音楽活動に加え、舞台やテレビ番組、雑誌モデルなど、多岐にわたるメディア活動を展開している。

コメント

『昨年に引き続き今年も出演させていただけることになり、とても嬉しいです！解放的な野外ステージでMotoGP(TM) 日本グランプリをより盛り上げられるよう、全力のパフォーマンスをお届けします！』

【9月27日（土）出演アーティスト】

wacci

聞く人全ての「暮らし」の中にそっと入り込んでいけるようなPopsを作るべく結成したバンド、wacci。2018年8月に配信リリースしたシングル「別の人の彼女になったよ」がサブスクでの音

源総再生回数が2億回を突破し、日本レコード協会でプラチナ認定。2022年4月にリリースした「恋だろ」は、楽曲にまつわる総合再生回数が2.5億再生を突破。第64回日本レコード大

賞《優秀作品賞》を受賞。LINE NEWS AWARDS 2022「話題の人賞」アーティスト部門を受賞。2024年12月に結成15周年を迎え、2025年9月には、自身初となる野外ワンマンライブを日比谷野外大音楽堂で開催。10月より全国ホールツアー「wacci Hall Tour 2025-2026 ~憧憬~」の開催も決

定。ボーカル橋口がほぼ全ての作詞・作曲を手掛けるほか、鈴木雅之・工藤静香・Uru・WEST.・Hey! Say! JUMPなど、数多くのアーティストへの楽曲提供も行っている。

コメント

（橋口洋平さん） 『たとえモータースポーツに詳しくなくても、多くの人が知っているMotoGP。歴史ある一大イベントに音楽で参加させて頂けること、とても嬉しく思います。生でレースを観られるのを楽しみにしつつ、音楽で精一杯盛り上げていきたいと思いますのでよろしくお願いします！』

CANDY TUNE

2023年3月にASOBISYSTEMが運営するアイドル開発プロジェクト・KAWAII LAB. から誕生した7人組アイドルグループ。デビュー曲「キス・ミー・パティシエ」はTikTokを中心に注目を集め、オリコン週間ランキングで9位を記録した。2024年には全国4都市を巡る1周年ツアーを開催し、Yahoo!検索大賞「ネクストブレイク部門」を受賞。さらに、2024年4月にリリースした「倍倍FIGHT!」でTikTok 楽曲チャート人気曲ランキング50で10週連続1位を獲得した。2025年10月からは全国8都市ホールツアーCANDY TUNE JAPANTOUR 2025 - AUTUMN - 『TUNE QUEST』が決定している。テレビ番組「お歌詞もぐもぐ」（CBCテレビ）でレギュラーMCを務めるほか、幅広いメディア露出で注目を集めている。

コメント

『この度、栃木県茂木町で開催されるMotoGP(TM) 日本グランプリの音楽ライブに出演することが決定しました。私たちは9月27日土曜日のステージでパフォーマンスをします。一緒にいっぱい盛り上がりましょう。 』

【日本グランプリへのアクセス方法について】

車やタクシーでのご来場だけでなく、事前予約制直通シャトルバス「もてぎGPエクスプレス」をご利用いただけます。東京駅や新宿駅など首都圏エリアからの発着コースにくわえ、音楽ライブ観覧向けの運行もいたします。

なお、16歳から23歳の方は、宇都宮駅東口⇔モビリティリゾートもてぎ場内間のバスを無料で乗車いただけます。

※予定数に達し次第終了となります。

■茂木トラベル

【JR宇都宮駅東口 ⇔ モビリティリゾートもてぎ場内】

9月26日（金）・27日（土）

往路 14:00発 宇都宮駅

復路 21:00発 モビリティリゾートもてぎ

予約専用サイト：https://motegi88.com/yoyaku/index.php （茂木トラベル）

■はぎわら観光

【東京駅 ⇔ 新宿駅西口（新宿センタービル南）⇔ モビリティリゾートもてぎ場内】

9月26日（金）・27日（土）

往路 11:00発 東京駅

経由 12:00発 新宿駅

復路 21:00発 モビリティリゾートもてぎ

【TXつくば駅（常陽銀行研究学園都市支店前）⇔ モビリティリゾートもてぎ場内】

9月26日（金）・27日（土）

往路 12:30発 つくば駅

復路 21:00発 モビリティリゾートもてぎ

予約専用サイト：https://tochi-tabi.com/ （ツアーアラウンド栃木）

※上記予約制直通シャトルバス「もてぎGPエクスプレス」は、既に予約を開始している「もてぎGPエクスプレス」の増便です。

※定員に達し次第、受付は予告なく終了となります。

※上記運行時間等が変更となる場合がございます。詳細は各予約専用サイトよりご確認ください。

上記以外の便はこちら：https://www.mr-motegi.jp/motogp/access/gpexpress.html