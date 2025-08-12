夏の新定番、Aecooly携帯ハンディファンで暑さ知らず

DeOne Innovation Technology (Hong Kong) Limited

暑さが厳しい夏、蒸し暑さや強い日差しの中での通勤・外出時に、スタイリッシュで使いやすい冷却アイテムが必要です。革新的な軽アウトドアブランドAecoolyは、機能性と楽しさを両立した今夏最適の携帯用ハンディファンを取り揃えました。ぜひお気に入りを見つけてください。

- Aecooly スリムハンディファン USB充電式 折りたたみポータブル扇風機 ベージュ(https://www.amazon.co.jp/Aecooly%E3%82%B9%E3%83%AA%E3%83%A0%E3%83%8F%E3%83%B3%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%B3-%E8%96%84%E3%81%84%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%96%E3%83%AB%E6%89%87%E9%A2%A8%E6%A9%9F-USB%E5%85%85%E9%9B%BB%E5%BC%8F%E3%83%9F%E3%83%8B%E3%83%91%E3%83%BC%E3%82%BD%E3%83%8A%E3%83%AB%E3%80%9024H%E6%9C%80%E5%A4%A7%E5%86%B7%E5%8D%B4%E6%99%82%E9%96%93%E3%80%91-%E3%83%90%E3%83%83%E3%83%86%E3%83%AA%E9%A7%86%E5%8B%95%E5%B0%8F%E5%9E%8B%E6%8A%98%E3%82%8A%E3%81%9F%E3%81%9F%E3%81%BF%E3%83%9D%E3%82%B1%E3%83%83%E3%83%88%E6%97%85%E8%A1%8C-%E5%A5%B3%E3%81%AE%E5%AD%90%E3%81%AE%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%AE%E3%82%AE%E3%83%95%E3%83%88-%E3%83%99%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%83%A5/dp/B0FHDQ5BNK/)

スリムでエレガントな超薄型ハンディファンは、手持ち・卓上の2WAY仕様に加え、3段階の風量調節で最長24時間の涼しさを提供。軽量で折りたたみ可能な設計は、日常使いから旅行、ギフトにも幅広く活躍します。現在、通常価格2,499円が特別価格1,999円。8月24日まで500円割引クーポンも利用可能です。

- Aecooly ミラー付きスリムハンディファン USB充電式 折りたたみポータブル扇風機 ベージュ(https://www.amazon.co.jp/Aecooly%E3%82%B9%E3%83%AA%E3%83%A0%E3%83%8F%E3%83%B3%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%B3-%E8%96%84%E3%81%84%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%96%E3%83%AB%E6%89%87%E9%A2%A8%E6%A9%9F-USB%E5%85%85%E9%9B%BB%E5%BC%8F%E3%83%9F%E3%83%8B%E3%83%91%E3%83%BC%E3%82%BD%E3%83%8A%E3%83%AB%E3%80%9024H%E6%9C%80%E5%A4%A7%E5%86%B7%E5%8D%B4%E6%99%82%E9%96%93%E3%80%91-%E3%83%90%E3%83%83%E3%83%86%E3%83%AA%E9%A7%86%E5%8B%95%E5%B0%8F%E5%9E%8B%E6%8A%98%E3%82%8A%E3%81%9F%E3%81%9F%E3%81%BF%E3%83%9D%E3%82%B1%E3%83%83%E3%83%88%E6%97%85%E8%A1%8C-%E5%A5%B3%E3%81%AE%E5%AD%90%E3%81%AE%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%AE%E3%82%AE%E3%83%95%E3%83%88-%E3%83%99%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%83%A5/dp/B0FHDQJMMX/)

内蔵された隠しフリップミラーでメイク直しも簡単。洗練された薄型軽量デザインに加え、手持ち・卓上の2WAY仕様、3段階風量調節で最大24時間連続冷却を実現。旅行や日常の様々なシーンで快適な涼しさをスタイリッシュにお届けします。現在、通常価格2,699円で販売中。

- Aecooly ターボハンディファン 19000RPM 6速 USB充電 折りたたみポータブル ブラック(https://www.amazon.co.jp/Aecooly-%E5%BC%B7%E5%8A%9B%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%9C%E3%83%9F%E3%83%8B%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%B3-19000RPM%E9%AB%98%E9%80%9F%E3%82%A8%E3%82%A2%E3%83%AD%E3%83%97%E3%83%AD-15H%E6%9C%80%E5%A4%A7%E5%86%B7%E5%8D%B4%E6%99%82%E9%96%93-%E5%A5%B3%E6%80%A7%E5%90%91%E3%81%91%E3%82%AE%E3%83%95%E3%83%88-%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%AF/dp/B0F4QXV1BJ/)

流線型スリムボディに19,000回転/分の強力ターボモーターを搭載し、最大11m/sの瞬間冷却を実現。6段階のデュアルモードと明るいLED表示で操作も簡単。エレガントなデザインと高級包装で贈り物にも最適です。現在、通常価格5,199円で販売中。

- Aecooly ターボハンディファン 19000RPM 7速 折りたたみ ミニ扇風機 グレー&パープル(https://www.amazon.co.jp/Aecooly-%E5%BC%B7%E5%8A%9B%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%9C%E3%83%9F%E3%83%8B%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%B3-19000RPM%E9%AB%98%E9%80%9F%E3%82%A8%E3%82%A2%E3%83%AD%E3%82%A6%E3%83%AB%E3%83%88%E3%83%A9-15H%E6%9C%80%E5%A4%A7%E5%86%B7%E5%8D%B4%E6%99%82%E9%96%93-%E5%A5%B3%E6%80%A7%E5%90%91%E3%81%91%E3%82%AE%E3%83%95%E3%83%88-%E3%82%B0%E3%83%AC%E3%83%BC/dp/B0FHDHWTH4?th=1)

流線型スリムボディに19,000回転/分の強力ターボモーターを搭載し、最大11m/sの瞬間冷却を実現。7段階デュアルモードと明るいLED表示で操作も簡単。エレガントなデザインと高級包装で贈り物にも最適です。現在、通常価格5,499円で販売中。

快適さを追求し、単なるそよ風以上の体感を求める方に向けて、Aecoolyは機能とデザインの両面で進化を遂げました。2025年にはiFデザイン賞、レッドドット賞、Museデザイン金賞など名だたるデザイン賞を受賞し、全モデルに先進的な冷却技術、パワフルかつスムーズな動力、美しい美学を融合。それぞれのユーザーと使用環境に最適化されています。

以上は日本AmazonのAecooly厳選商品です。その他の人気アイテムは新たにオープンした公式サイト(https://aecooly.co.jp/)でご覧いただけます。

アセットについて

Aecooly製品のビジュアルアセット一式は、以下のリンク(https://drive.google.com/drive/folders/1I9iOZiHSR9eoQYMbj8bzdznwse-BD0wt)からご確認いただけます。

お問い合わせ

詳細情報をご希望の場合は、以下のメールアドレスまでお気軽にご連絡ください。

marketing@aecooly.com

ブランド担当者へのお問い合わせや、新製品情報は各種SNSでもご確認いただけます：

- Twitter(https://x.com/aecoolyofficial)- Facebook(https://www.facebook.com/aecooly)- Instagram(https://www.instagram.com/aecooly.official/)

Aecoolyについて

Aecoolyは、革新的なアウトドア機器の開発に情熱を注ぐチームです。美しさと機能性を融合させ、先進技術と独創的なデザインを駆使して、スタイリッシュなハンディファンや多機能アウトドアギアを生み出しています。2025年にはiFデザイン賞、レッドドット賞、Museデザイン金賞など、数々の国際的に権威あるデザイン賞を受賞しました。

AecoolyはDeOne Innovation Technology (Hong Kong) Limitedが所有・運営するブランドです。

私たちの使命は、ユーザーに爽やかで自然なクーリング体験を提供するとともに、見た目にも美しく高い実用性を兼ね備えた製品を届けることです。Aecoolyは、革新を通じて日常生活に彩りを加え、あらゆる瞬間に快適さと喜びをもたらします。どこにいても、Aecoolyがあなたのそばに寄り添い、あらゆる冒険を涼しく軽やかにします。