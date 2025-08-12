Monkey Studio × Sonny Label コラボTシャツが発売！

株式会社アーバンリサーチ

人気のイラストレーター「Monkey Studio（モンキースタジオ）」さんがURBAN RESEARCH Sonny Labelのために描きおろしたイラストを施したスペシャルなコラボレーションTシャツが登場！

メンズ、ウィメンズでプリントが異なり、メンズアイテムはユニセックスでお楽しみいただけるサイズ展開となっています。

For WOMEN

コラボTシャツ by Monkey Studio1 \5,500 (税込)(https://www.urban-research.jp/product/sonny-label/tops/LAA5-21C009/?_ga=2.51910304.829639907.1754870296-1686701992.1746159713)

品番：LAA5-21C009

カラー：オフ / スミクロ / ライトベージュ

サイズ：FREE

「California Holiday」をテーマに、今回のコラボの為に描きおろしたオリジナルグラフィックをプリント。イラストのプリントとロゴ部分はチェーンステッチで刺繍し、表情のある雰囲気に仕上げました。ベーシックカラーのボディにMonkey Studioらしい鮮やかなカラーのグラフィックが映え、着るだけで気分の上がるTシャツに。

※ メンズのMサイズと同じサイズ感です

For MEN & WOMEN

コラボTシャツ by Monkey Studio2 \5,940 (税込)(https://www.urban-research.jp/product/sonny-label/tops/LAA5-11S014/?_ga=2.13103806.829639907.1754870296-1686701992.1746159713)

品番：LAA5-11S014

カラー：ホワイトA / ホワイトB / ブラックA / ブラックB

サイズ：M / L

胸元にワンポイントロゴの刺繍、背中にはキャッチーなキャラクターのプリントが施された印象的なTシャツ。サーフィンやハワイの風景を思わせるイラストと、「CALIFORNIA」の文字は夏にぴったりなデザインです。ゆったりとしたシルエットと柔らかい素材感で、着心地も抜群。カジュアルな日常スタイルにぴったりの一枚です。

Monkey Studio（モンキースタジオ）

Instagram @ monkey_studio____02(https://www.instagram.com/monkey_studio____02/)

広告、書籍、雑誌を中心に活動中。

開放的なキャラクターたちがユーモラスに描かれる作品に海外からのオファーも急増。その活躍を世界へと広げている。POPEYE、メトロミニッツの表紙やバンドグッズ等、アートワークを提供している。

【販売店舗】

URBAN RESEARCH Sonny Label 各店(https://www.urban-research.co.jp/shop_cat/store13/)

URBAN RESEARCH Store 各店(https://www.urban-research.co.jp/shop_cat/store8/)

URBAN RESEARCH ONLINE STORE(https://www.urban-research.jp/shop/sonny-label/?_ga=2.220328209.829639907.1754870296-1686701992.1746159713)