【9/3(水)開催】「稼ぐ力」を最大化する経営執行体制・経営チーム強化セミナー

外部環境の変化や不透明さが増す中、日本企業には、自社の価値創造ストーリーを描き、実現し、「稼ぐ力」を高めることが求められています。こうした背景を踏まえ、経済産業省は2025年4月30日に「『稼ぐ力』の強化に向けたコーポレートガバナンスガイダンス（以下、“CGガイダンス”）」を発表。「取締役会５原則」とともに、経営陣がとるべき行動や、強靭な経営執行体制・経営チームの必要性を明確に示しました。

しかし、多くの企業では、その重要性を認識しながらも経営執行体制の強化が進んでいないのが実情です。

本セミナーでは、現状の課題を整理したうえで、経営執行体制や経営チームの構築と強化の方法を、下記の３つの視点から解説します。

１.監督側の視点

２.経営層／経営企画部の視点

３.人事部門の視点

本セミナーでは、弊社が官公庁・アカデミア・クライアント企業との研究や議論、支援活動で培った知見を共有し、自社の課題解決に役立つ具体的なヒントをご提供します。新たな視点を得る貴重な機会になろうかと思います。ぜひ本セミナーにご参加いただけますと幸いです。

【対象】

・社内・社外取締役、取締役会事務局ご担当者など「監督側」に従事されている方

・CEOやCxOなどの経営者、経営企画部ご担当者

・CHRO、人事部長、人事部門ご担当者

（弊社のサービス対象企業以外の方、法人に所属されていない個人の方、フリーメールでのお申込みはご遠慮いただいております。）

【配信日時】

2025年9月3日（水）18:00～19:00（予定）

【会場】

Zoomウェビナーによるオンライン配信（参加無料）

お申込みはこちら(https://www.hrgl.jp/info/info-12990/)

