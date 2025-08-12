やっぱり、日本からの進出しやすさNO.１！『決定版　タイのことがマンガで3時間でわかる本』8月12日（火）発売

有限会社明日香出版社

明日香出版社（東京都文京区）は、8月12日（火）に、


新刊『決定版　タイのことがマンガで3時間でわかる本』（朝日ビジネスソリューション　タイランド著）を発売しました。





日本企業の海外進出拠点ランキングは中国・米国に次いで3位。BOIなど進出企業への優遇もあります。


中間層が多く、日本ブランドが浸透し、継続的な経済成長などから、まだまだタイの進出人気は強いのです。


政治不安は続くものの、政治は政治、ビジネスはビジネス。


タイの文化、政治からビジネス進出まで、明快な解説とマンガでサクッとわかる1冊です。



朝日ビジネスソリューション（タイランド）は、朝日税理士法人グループのタイ現地法人として2007年2月に設立され、創業から18年目を迎えました。







■著者略歴


朝日ビジネスソリューションでは、日々変わりゆくタイ国において、専門家としての知識、経験をもってタイ国の多くの日系企業へ高品質なサービスを提供することを創業から変わらない使命としています。


我々、朝日ビジネスソリューションは、タイ進出支援、会計・税務、法務の専門家として、３5名以上の専門家と複数の日本人スタッフが、タイ国の日系企業から安心・信頼してご相談いただけるようお客様のバックオフィス業務を誠心誠意サポートすることにより、常にタイ国の日系企業とともに成長、発展していくことを目指しています。


HP　https://bangken.com/



■書籍情報


・書名：『決定版　タイのことがマンガで3時間でわかる本』


・著者：朝日ビジネスソリューション　タイランド


・ISBN：9784756924148


・ページ数：196


・本体価格：1800円


・判型：A5並製


・Amazonリンク：https://amzn.asia/d/6Pxj8as



■会社情報


有限会社明日香出版社
〒112-0005


東京都文京区水道2-11-5
https://www.asuka-g.co.jp/