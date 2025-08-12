高校生が主役の新しいYouTube番組「高校生ごみパトロール隊#3」を生配信しました

ソーシャルアクションネットワーク

一般社団法人福丼県プロジェクトは7月29日（火）、「高校生ごみパトロール隊」生配信の3回目を放送いたしました。福井県内の高校生によるごみ拾い活動を応援し、海洋ごみ問題への関心を深めることを目的に、「高校生ごみパトロール隊」が始動します。これまで、海洋ごみ問題に対して高校生一人ひとりの意識は高いものの、活動が個々にとどまり、継続的かつ広がりのある取り組みが課題となっていました。そこで本企画では、高校生が主役となって、ごみ拾いの様子を発信し合い、連携を深めていく新しいコンテンツを立ち上げます。活動内容は、高校生がごみ拾いを行い、その日の活動を「今日のごみ拾い」として写真や動画で投稿。その様子を毎月1回30分間の特別番組にまとめて、YouTubeで生配信し、主体的にごみ問題に取り組める環境を目指します。

このイベントは、日本財団が推進する海洋ごみ対策プロジェクト「海と日本プロジェクト・CHANGE FOR THE BLUE」の一環で開催したものです。

イベント概要

・日程 2025年7月29日（火）18時半～19時

・開催場所 福井テレビ大スタジオ・YouTube

・参加／協力団体

●福井県立鯖江高等学校の学生

●IIOプロデュース株式会社 代表 伊藤 俊輔氏

●野坂 健太郎氏

●一般社団法人福丼県プロジェクト 代表理事 野坂 昌之

・番組 「高校生ごみパトロール隊#3」

YouTube （福井テレビチャンネル - YouTube(https://www.youtube.com/c/fukuitvbroadcasting)）

https://www.youtube.com/live/vlYCRVdS4t8

あそびを通して海を好きになってもらい、海を大切にする気持ちを育てる

ゲストの伊藤氏は三国で地元の海岸沿いのビーチクリーン活動を実施。磯場などに流れ着くプラスチックごみを地元の方と一緒に拾っています。また、海を好きになることによって、ごみを捨てない・自然を大切にする気持ちが育つと思っているので、地元のまちづくり協議会として地元の子供たちを対象に海で思いっきり遊べる日『海からのおくりもの』というイベントを開催し、毎年200～300人程が参加しています。「自分たちの海を好きになってもらう経験を子供の時にしてもらうことが大切。今の子供たちはゲームをしたり、連日40℃の日があり、砂浜60℃くらいで遊べず暑すぎると海離れが起きつつあるので、海に親しみを持ってもらうために思いっきり楽しんでもらうイベントを開催している。」と話します。ハマグリ掘りやヨット体験、釣り体験、カニ釣り、フラダンス、スイカ割り、漁師体験、クルージングを準備しているということです。

福井まちなか一斉ごみ拾いに参加した高校生

今回ゲストの高校生は「福井まちなか一斉ごみ拾い」に参加した高校生。まずはごみ目線の写真を紹介し、「海の生態系が好きで、水質や生物がいま壊されている現状があるということを知って、その現状を少しでも変えたいと思いごみ拾いに参加しました。参加してごみが多いと感じたので、ごみを拾うところに焦点をあてることでその現状をより伝えられるかと思い、この視点で写真を撮りました。」と話しました。また「公園は小さい子や高齢の方いろんな方が使う公園にたばこの吸い殻が落ちていて残念。たばこの吸い殻は車からポイ捨てするのか歩道の隅に溜まっていることが多かったです。誰でも安心して行ける公園になるといいなと思います。」「ペットボトルやお菓子のごみ、プラスチックごみが多く、プラスチックごみは海洋ごみの中でも問題になっており、多いんだなと実感しました。ごみを拾った後はこの街をきれいにしたと達成感がありました。」と話しました。

「今日のごみ拾い」投稿紹介！

「今日のごみ拾い」として高校生が今月投稿してくれた写真を3名分紹介。その中には「今回初めてごみ拾いのボランティアをして驚いたことは、色々な場所に様々な種類のごみが落ちていることです。経験しなければわからないことがたくさんありました。特に気になったのはタバコの吸い殻で、駐車場にたくさん落ちていました。砂浜にもたくさん落ちています。拾うのが大変なので、捨てないでほしいです。」というコメントも。

参加者からの声

「今日みなさんのお話を聞いて、自分がごみを捨てなくてもごみを拾ってみたり、他人事のようにごみが落ちていることを捉えるのではなく、自分たちで行動して環境を変えていこう、自分たちが環境を守ることで未来の生活が守られるので、とりあえずみんな自分たちで行動してみて、ごみを拾う経験をして、この街がきれいになっていくといいと思いました。」

