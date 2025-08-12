スイッチサイエンス 、 MyActuatorの統合型軽量高性能ブラシレスモータ最新製品の在庫販売を開始

株式会社スイッチサイエンス

株式会社スイッチサイエンス（以下スイッチサイエンス、本社：東京都新宿区、代表取締役：金本茂）は、中国蘇州市に拠点を置く、Suzhou Micro Actuator Technology Co., Ltd. が展開するブランド、「MyActuator」の統合型軽量高性能ブラシレスモーター最新製品を5つのシリーズに渡り、取扱しています。この度、需要の高い製品の在庫販売を決定しました。在庫販売製品については、即納可能です。また、新たにRMD-X V4シリーズよりRMD-X4-P12-10-Eの取り扱いを開始します。

取扱製品紹介

MyActuator 在庫販売開始

在庫販売を開始した製品、取り寄せ販売を続ける製品は、以下に記載するシリーズごとの一覧をご覧ください。

RMD-X V4シリーズRMD-X V4シリーズ（汎用モデル）

当社ではロボット向けに開発されたプラネタリギア採用のRMD-Xシリーズを2023年より販売しており、今回のRMD-X V4シリーズはその最新版。デュアルエンコーダーを搭載し、制御位置の向上、電源停止時の位置喪失を防止を実現しています。通信方式は、CAN BUSとEtherCATに対応しています。今回新たにRMD-X4-P12-10-Eの取り扱いを開始しました。

＜特徴＞プラネタリギア/デュアルエンコーダー/CAN BUS and EtherCAT/中空設計（X6以上）

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/64534/table/210_1_70911d2caa9cfbb624efa8f8c2c58dfe.jpg?v=202508120427 ]

※ 上記価格は2025年8月12日時点での価格です。 ※ 価格は予告なく変更となる可能性があります。

RHシリーズRHシリーズ（汎用モデル）

RHシリーズは、波動歯車装置、デュアルエンコーダーを採用、CAN BUSとEtherCATに対応しています。波動歯車装置の性質上、より精密な制御に向いています。波動歯車装置のモデル、ブレーキの有無により異なる9種類の取り扱いをしています。

＜特徴＞波動歯車装置/デュアルエンコーダー/CAN BUS and EtherCAT/中空設計

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/64534/table/210_2_adeb2e479a1ca2c00970d3b9cec52878.jpg?v=202508120427 ]

※ 上記価格は2025年8月12日時点での価格です。 ※ 価格は予告なく変更となる可能性があります。

RMD-HシリーズRMD-Hシリーズ（汎用モデル）

RMD-Hシリーズは、中空ダイレクトドライブを採用、外部ローターを搭載しています。繰り返し精度0.01度以下で、高速回転が可能です。通信方法はCAN BUSで、モーターのモデルにより異なる3種類の取り扱いをしています。

＜特徴＞中空ダイレクトドライブモーター/外部ローター/シングルエンコーダー/CAN BUS

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/64534/table/210_3_4d537585dd7527dff8be7acd586e1842.jpg?v=202508120427 ]

※ 上記価格は2025年8月12日時点での価格です。 ※ 価格は予告なく変更となる可能性があります。

FLシリーズFLシリーズ（専用設計向けモデル）

FLシリーズは、専用設計向けに開発されており、フレームレスで内部ローターを搭載しています。本シリーズについては、取り寄せ販売のみです。

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/64534/table/210_4_4be4137a7d4a1baa54ec5e48a1eca1d3.jpg?v=202508120427 ]

※ 上記価格は2025年8月12日時点での価格です。 ※ 価格は予告なく変更となる可能性があります。

FLOシリーズFLOシリーズ（専用設計向けモデル）

FLOシリーズは、専用設計向けに開発されており、フレームレスで外部ローターを搭載しています。本シリーズについては、取り寄せ販売のみです。

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/64534/table/210_5_dc91848eefdc9aa451ac463c53e4cff0.jpg?v=202508120427 ]

※ 上記価格は2025年8月12日時点での価格です。 ※ 価格は予告なく変更となる可能性があります。

▶︎ 販売情報

＜在庫販売製品＞

スイッチサイエンスのウェブショップ（ https://www.switch-science.com/ ） にて販売します。

RMD-H-70-15-200-C



型番 MYACTUATOR-1105020000130100

商品名 MyActuator RMD-H-70-15-200-C（ダイレクトドライブ）

価格（消費税込み） 35,200円



購入ページ https://ssci.to/10523

RMD-H-50-15-100-C

型番 MYACTUATOR-1105010000130100

商品名 MyActuator RMD-H-50-15-100-C（ダイレクトドライブ）価格（消費税込み） 27,060円



購入ページ https://ssci.to/10522

RH-20-100-E-B-D

型番 MYACTUATOR-1103051000331200

商品名 MyActuator RH-20-100-E-B-D（波動歯車）

価格（消費税込み） 209,330円



購入ページ https://ssci.to/10521

RH-20-100-E-N-D

型番 MYACTUATOR-1103051000330200

商品名 MyActuator RH-20-100-E-N-D（波動歯車）

価格（消費税込み） 196,680円



購入ページ https://ssci.to/10520

RH-17-100-E-B-D

型番 MYACTUATOR-1103041000331200

商品名 MyActuator RH-17-100-E-B-D（波動歯車）

価格（消費税込み） 183,150円



購入ページ https://ssci.to/10519

RH-17-100-E-N-D

型番 MYACTUATOR-1103041000330200

商品名 MyActuator RH-17-100-E-N-D（波動歯車）

価格（消費税込み） 170,500円



購入ページ https://ssci.to/10518

RMD-X8-P20-120-E

型番 MYACTUATOR-1102040200330200

商品名 MyActuator RMD-X8-P20-120-E（遊星歯車）

価格（消費税込み） 116,380円



購入ページ https://ssci.to/10517

RMD-X6-P20-60-E

型番 MYACTUATOR-1102030200330200

商品名 MyActuator RMD-X6-P20-60-E（遊星歯車）

価格（消費税込み） 88,440円



購入ページ https://ssci.to/10516

RMD-X4-P36-36-E

型番 MYACTUATOR-1102020360330200

商品名 MyActuator RMD-X4-P36-36-E（遊星歯車）

価格（消費税込み） 72,160円



購入ページ https://ssci.to/10515

RMD-X4-P12-10-E

型番 MYACTUATOR-1102020120330200

商品名 MyActuator RMD-X4-P12-10-E（遊星歯車）

価格（消費税込み） 62,260円



購入ページ https://ssci.to/10514



＜取り寄せ製品＞

に関しては、スイッチサイエンスのウェブショップ（ https://www.switch-science.com/ ）における、以下のページに発注方法を記載しています。

＜MyActuator特設ページ＞

https://www.switch-science.com/pages/myactuator(https://www.switch-science.com/pages/myactuator)



▶︎ 他社の商標または登録商標

記載されている製品名などは各社の商標または登録商標です。



▶︎ スイッチサイエンス について

テクノロジーをより多くの人が道具として当たり前に使える世界を目指して活動している会社です。電子工作用品を輸入調達、自社開発し、販売する電子回路モジュール事業のほか、小中学生を中心とした子供とその教育者に向けたSTEM教材事業、ハードウェア製品をキーとする事業者に向けたIoT開発協力事業も行なっています。当社はRaspberry Piの国内認定リセラーやM5Stackの総代理店を務めています。



株式会社スイッチサイエンス

企業情報：https://info.switch-science.com/

X：https://x.com/ssci

Facebook：https://www.facebook.com/SwitchScience