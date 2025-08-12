¡Ö¤ï¤¿¤·¤ò°¦¤»¡×¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤ëÀ¤³¦Ê¿ÏÂー¹âÌø¾ÂÀ 2ÅÙÌÜ¤Î¸ÄÅ¸¤ò¡ÚArtGallery ÅìµÞ¥×¥é¥¶¶äºÂ ¡Û¤Ç³«ºÅ
ÆüËÜ¤òµòÅÀ¤Ë¡¢Reebok¤äNike¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿100ºîÉÊ°Ê¾å¤ÎCM¤äMV¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡¦¹âÌø ¾ÂÀ¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒClub50ÂåÉ½¼èÄùÌò¡Ë¤¬¡¢¼«¿È£²²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¸ÄÅ¸¡ÖLOVE TO i ¤ï¤¿¤·¤ò¡¢°¦¤»¡£¡×¤òArtGallery ÅìµÞ¥×¥é¥¶¶äºÂ¤Ë¤Æ³«ºÅ¡£´ü´Ö¤ÏËÜÆü2025Ç¯8·î12Æü¡Ê²Ð¡Ë～8·î24Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¡£¡Ö°¦¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¿¥Ã¥Á¤Î¸¶²èºîÉÊ¤òÅ¸¼¨¤¹¤ë¡£
¥¹¥Æー¥È¥á¥ó¥È
¥Æー¥Þ¤Ï¡Ö°¦¡×
¡Ö°¦¡×¤È¤¤¤¦»ú¤Ï¡¢¿Í¤¬¿¶¤êÊÖ¤ë»Ñ¤òÉ½¤¹¤È¤¤¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£Î©¤Á»ß¤Þ¤ê¡¢ÂçÀÚ¤ÊÃ¯¤«¤Ø¿´¤ò¸þ¤±¤ë―
¤ï¤¿¤·¤Ï¤½¤Î¿¶¤êÊÖ¤ëÀè¤³¤½¡Öi ― ¤ï¤¿¤·¡×¤Ç¤¢¤ë¤Ù¤¤À¤È¹Í¤¨ËÜÅ¸¤Î¼çÂê¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤Þ¤·¤¿¡£
º£¤è¤ê¤â¼«Ê¬¤ò°¦¤¹¤ë¤³¤È¡£¤½¤³¤«¤é¤³¤Ü¤ì¤¿°¦¤ÏÈþ¤·¤¤·Á¤ò¤Þ¤È¤¤¡¢¤ä¤¬¤ÆÂ¾¼Ô¤Ø¡¢¤½¤·¤ÆÀ¤³¦¤Ø¤È¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿°¦¤¬¡¢¤¤¤Ä¤«Ã¯¤«¤Î¡Ö¤ï¤¿¤·¡×¤ËÆÏ¤¯¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¡£
³«ºÅ³µÍ×
LOVE TO i ¤ï¤¿¤·¤ò¡¢°¦¤»¡£
Æü»þ¡§2025Ç¯8·î11Æü¡Ê²Ð¡Ë～8·î24Æü¡ÊÆü¡Ë
²ñ¾ì¡§ ArtGallery ÅìµÞ¥×¥é¥¶¶äºÂ¡Ê ¢©104-0061 ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ5ÃúÌÜ2－1 ÅìµÞ¥×¥é¥¶¶äºÂ 4£Æ¡Ë
»þ´Ö¡§11:00~20:00
Æþ¾ìÎÁ¡§ÌµÎÁ
¼çºÅ¡¦´ë²è¡§³ô¼°²ñ¼ÒClub50
ºî²È¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡Ã¹âÌø ¾ÂÀ¤¬¸ì¤ë¡Ö°¦¡×¤È¡Ö¼«Ê¬¤ò°¦¤¹¤ë¤³¤È¡×
ー¤Ê¤¼º£²ó¡Ö°¦¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡©
Á°²ó¤Î¸ÄÅ¸¤Ç¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Îº¢¤Î´¶À¤ò¤à¤½Ð¤·¤Ë¤·¤ÆºîÉÊ¤òÉÁ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÉáÃÊ¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê´¶¾ð¡¢³°¤Ë½Ð¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤ÊÉôÊ¬¤â¡¢¼«Ê¬¤òµö¤·¤ÆÉ½¸½¤·¤Æ¤ß¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤È¤¤Ë¹ñ¤ä¸ÀÍÕ¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢¿Í¤È´¶³Ð¤Ç·Ò¤¬¤ì¤¿¼Â´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤«¤é¡Ö¼«Ê¬¤ò°¦¤¹¤ë¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¡×¤ò¶¯¤¯´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢º£²ó¤Î¥Æー¥Þ¤Ë¡Ö°¦¡×¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
ーÉáÃÊ¡¢¡Ö°¦¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡Ö¹¥¤¡×¡Ö·ù¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢´¶¾ð¤ÎÆó¶Ë¤ÇÊª»ö¤òÂª¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·º£²ó¤ÎÀ©ºî¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡Ö°¦¡×¤Ï¤½¤¦¤·¤¿¥·¥ó¥×¥ë¤Ê´¶¾ð¤À¤±¤Ç¤ÏÀâÌÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¤â¤Ã¤ÈÉý¤Î¤¢¤ë³µÇ°¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤È¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤ä¡¢Â¾¼Ô¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¿´¤ò¸þ¤±¤ë¤«¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¿Í¤È¤Î´Ø·¸À¤ÎÃæ¤Ç°é¤Þ¤ì¤ë¡¢¿¼¤¯¤ÆÁ¡ºÙ¤Ê¤â¤Î¤È¤â¤¤¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
ー¡Ö¼«Ê¬¤ò°¦¤¹¤ë¤³¤È¡×¤È¤Ï¡©
¿Í¤äÊª»ö¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¹¥¤¡¦·ù¤¤¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤È¤¡¢¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¡È¥Õ¥£¥ë¥¿ー¡É¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤·¤½¤Î¥Õ¥£¥ë¥¿ー¤¬¼«Ê¬¤òÈÝÄê¤¹¤ëÊý¸þ¤Ë·¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢´¶À¤Î°ã¤¤¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Â¾¼Ô¤È¤Î´Ø·¸¤Ë¤¹¤ì°ã¤¤¤¬À¸¤Þ¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡£µÕ¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ò¹ÎÄê¤Ç¤¤ë¥Õ¥£¥ë¥¿ー¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ç¡¢°ã¤¦´¶À¤â¼õ¤±Æþ¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢´Ø·¸À¤â¼«Á³¤È³«¤«¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ò°¦¤¹¤ë¤³¤È¡×¤Ã¤Æ¡¢´¶¾ð¤½¤Î¤â¤Î¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Î¸«Êý¤ò¸«Ä¾¤¹¤³¤È¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ー¤½¤Î¹Í¤¨¤Ï¡¢¼Ò²ñ¤äÀ¤³¦¤Ë¤É¤¦±Æ¶Á¤¹¤ë¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¤«¡©
¤â¤·¤³¤ì¤¬Âç¤¤Êµ¬ÌÏ¤Çµ¯¤³¤ë¤È¡¢Ê¸²½¤Î°ã¤¤¤ä¡¢¹ñ¤Î°ã¤¤¤ÇÁè¤¤¤äÊ¶Áè¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¼ê¤ò·Ò¤¤¤Ç¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¼«Ê¬¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¥¢ー¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¡Ö¤ï¤¿¤·¤ò¡×¸«¤Ä¤á¤Æ¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤ï¤¿¤·¤ò°¦¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¤½¤³¤«¤é¤â¤Ã¤ÈÂ¿¤¯¤ÎÈþ¤·¤¤°¦¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¡¢¤ä¤¬¤ÆÀ¤³¦¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ーº£²ó¤ÎÅ¸¼¨¤Ç°Õ¼±¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡©
1²óÌÜ¤Î¸ÄÅ¸¤Ç¤Ï¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯ÅÁ¤¨¤¿¤¤¡¢ÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¤ò´Ñ¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â2²óÌÜ¤Îº£²ó¤Ï¡¢¡Ö´Ñ¤ë¿Í¤¬¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ÈÂÐÏÃ¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¡×¤ò¤¹¤´¤¯°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´Ñ¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤ÎÆâÌÌ¤È¡¢ÀÅ¤«¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤éÀ©ºî¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ー±ÇÁü¤È¥¢ー¥ÈºîÉÊ¤Î°ã¤¤¤Ï¡©
±ÇÁü¤Ï¡¢¡Ö¤³¤¦¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¢¤ëÄøÅÙ¤³¤Á¤é¤¬Àß·×¤·¤¿À¤³¦¡£¤Ç¤¹¤¬¥¢ー¥È¤Ï¡¢¸ø±à¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ö¥é¥ó¥³¤ä³ê¤êÂæ¤äº½¾ì¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢¤É¤¦Í·¤Ö¤«¤ÏÍè¤¿¿Í¤Î¼«Í³¡£¤½¤Î¿Í¤Ê¤ê¤ÎÁÛÁü¤äµ²±¤¬½Å¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ºîÉÊ¤¬¡È¼«Ê¬¤Î¤â¤Î¡É¤Ë¤Ê¤ë¡£¤À¤«¤é»ä¤Ï¡¢»×¤¤½Ð¤Î¾ÞÌ£´ü¸Â¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤ò¡¢¥¢ー¥È¤ÇÆÏ¤±¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ーºÇ¸å¤Ë¡¢ÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¡©
¾å¼ê¤¤¡¦²¼¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤Î´¶À¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£»Ò¤É¤â¤Îº¢¤Ë´¶¤¸¤¿¤³¤È¡¢»×¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¤½¤ì¤òÉ½¸½¤¹¤ëÎÏ¤ÏÃ¯¤Ë¤Ç¤â¤¢¤ë¤·¡¢¤½¤ì¤òÈÝÄê¤¹¤ë¸¢Íø¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤³¤ÎÅ¸¼¨¤¬¡¢Ã¯¤«¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¤¤Ã¤«¤±¡×¤Ë¤Ê¤ì¤Ð´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
¹âÌø ¾ÂÀ Shota Takayanagi
1986Ç¯7·î23ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¡£
ÆüËÜ¤òµòÅÀ¤Ë¡¢CM¤äMV¤Ê¤É100ËÜ°Ê¾å¤Î±ÇÁüºîÉÊ¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー ¡£2024Ç¯¤Ë¤Ï³ô¼°²ñ¼ÒClub50¤òÀßÎ©¤·¡¢´ë¶È¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ä±ÇÁüÀ©ºî¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö³èÆ°¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò³µÍ×
¡ØÀ¸Ì¿¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤ò¡Ù¤ò´ë¶È¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¡Ø¿´¡Ù¤ò¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¶ñ¸½²½¡£¡È´Ñ¤¿¿Í¤Î´¶¾ð¤¬Æ°¤¯¡ÉºîÉÊ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤¹¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò Club50
ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ1-12-4 N&E BLD.7F
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¹âÌø ¾ÂÀ
ÀßÎ©¡§2024Ç¯6·î6Æü
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§±ÇÁüÀ©ºî¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó´ë²è¡¢¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦WebÀ©ºî¤Ê¤É
¸ø¼°HP¡§https://goju.tokyo