受講後の迷いをゼロへ。伴走支援「トライくん」、1万円プラン強化＆法人向け5万円プラン拡充／新オプションも追加

ドローン資格取得者や導入企業の“その後”を支える伴走型サポート「トライくん」は、個人向け1万円プランと法人向け5万円プランをアップデート。営業テンプレ・提案資料・チェックリストなど実務ツールを拡充し、案件獲得・運用・発信までをワンストップで支援します。さらに、週2回の相談や研究支援、1日集中相談など新オプションを追加し、入門から内製化まで“迷わない導線”を整えました。

今回のアップデート

国家資格取得後の「迷子期間」をゼロに。初案件獲得まで伴奏する定額支援

・【1万円】週1×30分の相談＋営業テンプレを強化。初案件までの“最短ルート”を明確化

・【5万円】週1×60分の定例支援に、提案資料の共同設計・チェックリスト共有を追加

・【新オプション】月2回の相談プラン／研究サブスク／1日集中相談／現場同行などを拡充

サービス概要（トライくんとは）

ドローン／映像制作／SNS運用まで横断し、“成果に直結する動き”を伴走する定額支援です。資格取得後の“最初の一歩”から、営業設計・現場運用・発信・内製化まで、現場経験者がチームで並走します。

プラン

【トライプラン（1万円／月）】

対象：資格取得後、最初の案件へ踏み出したい個人

内容：週1回×30分オンライン相談／営業アドバイス／学べるコンテンツ共有／随時チャット相談

特典：営業文章集／営業先リスト作成表テンプレ

【法人プラン（5万円／月）】

対象：ドローンスクール／企業（建設・農業・インフラ・教育 等）／上級個人

内容：週1回×60分の定例／提案資料の共同設計／運用フロー整備／チェックリスト提供／安全体制の基本助言

トライプラン

【オプション】

・ライト相談（30分×週2回まで／月額25,000円）

・研究サポート（月2回×30分＋資料レビュー／月額20,000円）

・1日集中相談（35,000円～／日）／現場同行・教材制作ほか（30,000円～）

こんな課題に効きます

・資格は取ったが、何から始めれば良いか分からず手が止まっている

・見積もり／提案／営業文面の型がなく、不安で動けない

・企業導入で、安全体制や運用フローの整備に迷っている

・映像やSNS発信を“仕事に直結”させたい

・研究・実証で成果が出る運用設計／資料レビューを伴走してほしい

学べるコンテンツ（公式ガイド）

初心者向けガイド／チェックリスト等を公開中：

https://scalloped-slouch-0f8.notion.site/2471b1f4ff7a8073a1dced9f6c12b73f

申込・お問い合わせ

学べるコンテンツをご用意！トライくん

サービス詳細・申込：https://tactics-drone.com/trykun/

プラン比較：https://tactics-drone.com/trykun/#1man-plan

お問い合わせ：https://tactics-drone.com/お問い合わせ/(https://tactics-drone.com/%E3%81%8A%E5%95%8F%E3%81%84%E5%90%88%E3%82%8F%E3%81%9B/)

【概要】

・事業名：Tactics（タクティクス）

・代表者：下川 拓斗

・所在地：神奈川県横浜市港北区新横浜1-13-20

・設立：2024年10月

・事業内容：ドローン人材マッチング事業、スクール支援、空撮・点検業務支援・請負

・Webサイト：https://tactics-drone.com/

・Ｘアカウント：https://x.com/takutodrone?s=21&t=DbF7nD7islrsIEXjCQcuLg(https://x.com/takutodrone?s=21&t=DbF7nD7islrsIEXjCQcuLg)

【本件に関するお問い合わせ】

Tactics運営事務局（担当：下川）

E-mail：t.shimodrone@gmail.com