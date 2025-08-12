ノートPCもスマホもこれ1台！10種のプラグで幅広い機種に対応するモバイルバッテリーを8月12日に発売

サンワサプライ株式会社

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、 代表取締役社長 山田 和範)が運営している直販サイト『サンワダイレクト』では、大容量20000mAhで12V/19V出力に対応し、10種類のプラグで幅広い機種に接続できる、ノートパソコン用外付けバッテリー「700-BTL058」を発売しました。

おすすめポイント

・72Wh（20000mAh）の大容量でノートPC・スマホ・タブレットを長時間駆動

・12V/19V出力＋USBポートで多機種に対応、10種の変換プラグ付属

・機内持ち込み可能で国内外の出張や旅行にも安心

掲載ページ

モバイルバッテリー DC12V/19V出力対応 20000mAh 72Wh 大容量 ノートパソコン USB充電 飛行機持ち込み可 出張 PSE適合品

型番：700-BTL058 販売価格：15,273円（税抜）

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/700-BTL058

■ノートパソコンを外出先でも長時間駆動

72Wh（20000mAh）の大容量バッテリーを搭載し、外出先でもノートPCをしっかりサポートします。12V/19V出力ポートを備え、作業時間を大幅に延長可能。会議や出張先、カフェなど電源が確保しにくい環境でも安心して使えます。

■多様な機種に対応する10種類の変換プラグ

付属の10種類の変換プラグで、国内外メーカーのノートPCに幅広く対応。L型設計でケーブルの取り回しもスムーズです。1台で複数機種をカバーできるため、複数台持ちの方にも最適です。

■スマホやタブレットも高速充電

最大2.4A出力のUSBポートを搭載し、スマートフォンやタブレットにも急速充電が可能。自動判別機能により、iOS端末もAndroid端末も最適な出力で充電します。USB出力時はDC出力と同時利用できないため、利用シーンに合わせた使い分けができます。

■飛行機持ち込みOKで出張や旅行に最適

160Wh以下のため、国内外の航空機に持ち込み可能。預け入れはできませんが、機内でも安心して利用できます。海外出張や長距離移動中のバッテリー切れを防ぎ、快適な移動時間をサポートします。

■安全性を高めた堅牢設計

3重ケース構造と温度監視センサーを搭載し、異常発熱から本体とバッテリーを保護。さらに電気用品安全法（PSE）適合品で、安心して長期間利用できます。耐久性と安全性を両立した設計です。

■商品仕様

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。

仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。