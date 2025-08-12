ノートPCもスマホもこれ1台！10種のプラグで幅広い機種に対応するモバイルバッテリーを8月12日に発売
サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、 代表取締役社長 山田 和範)が運営している直販サイト『サンワダイレクト』では、大容量20000mAhで12V/19V出力に対応し、10種類のプラグで幅広い機種に接続できる、ノートパソコン用外付けバッテリー「700-BTL058」を発売しました。
おすすめポイント
・72Wh（20000mAh）の大容量でノートPC・スマホ・タブレットを長時間駆動
・12V/19V出力＋USBポートで多機種に対応、10種の変換プラグ付属
・機内持ち込み可能で国内外の出張や旅行にも安心
掲載ページ
モバイルバッテリー DC12V/19V出力対応 20000mAh 72Wh 大容量 ノートパソコン USB充電 飛行機持ち込み可 出張 PSE適合品
型番：700-BTL058 販売価格：15,273円（税抜）
https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/700-BTL058
■ノートパソコンを外出先でも長時間駆動
72Wh（20000mAh）の大容量バッテリーを搭載し、外出先でもノートPCをしっかりサポートします。12V/19V出力ポートを備え、作業時間を大幅に延長可能。会議や出張先、カフェなど電源が確保しにくい環境でも安心して使えます。
■多様な機種に対応する10種類の変換プラグ
付属の10種類の変換プラグで、国内外メーカーのノートPCに幅広く対応。L型設計でケーブルの取り回しもスムーズです。1台で複数機種をカバーできるため、複数台持ちの方にも最適です。
■スマホやタブレットも高速充電
最大2.4A出力のUSBポートを搭載し、スマートフォンやタブレットにも急速充電が可能。自動判別機能により、iOS端末もAndroid端末も最適な出力で充電します。USB出力時はDC出力と同時利用できないため、利用シーンに合わせた使い分けができます。
■飛行機持ち込みOKで出張や旅行に最適
160Wh以下のため、国内外の航空機に持ち込み可能。預け入れはできませんが、機内でも安心して利用できます。海外出張や長距離移動中のバッテリー切れを防ぎ、快適な移動時間をサポートします。
■安全性を高めた堅牢設計
3重ケース構造と温度監視センサーを搭載し、異常発熱から本体とバッテリーを保護。さらに電気用品安全法（PSE）適合品で、安心して長期間利用できます。耐久性と安全性を両立した設計です。
■商品仕様
サンワダイレクト各店掲載ページ
サンワサプライ直営ショップサンワダイレクト（本店）
https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/700-BTL058
サンワダイレクト楽天市場店
https://item.rakuten.co.jp/sanwadirect/700-btl058/
サンワダイレクトYahoo!ショッピング店
https://store.shopping.yahoo.co.jp/sanwadirect/700-btl058.html
サンワダイレクトau Pay マーケット店
https://wowma.jp/item/751695251
サンワダイレクトAmazon店
https://www.amazon.co.jp/dp/B0FLBTHHRW/
社名 ：サンワサプライ株式会社
サイト名：サンワダイレクト
設立 ：昭和26年(1951年)
本社 ：〒700-0825 岡山県岡山市北区田町１-１０-１
本店 ：東京都品川区南大井６-５-８
展示場 ：東京都港区芝大門２-２-２ 芝大門サンワビル ９階
：大阪府淀川区宮原４-５-３６ ONEST新大阪スクエア １０階
業務内容：各種コンピュータサプライ商品の企画・製造・販売/パソコン・周辺機器の取り扱い
■お問い合わせ
サンワダイレクト
TEL ：086-223-5680
FAX ：086-223-5123
E-Mail ：direct@sanwa.co.jp
※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。
仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。