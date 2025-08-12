海外 eSIM アプリ「トリファ」、eSIM 利用期間の延長機能をリリース！

株式会社トリファ

株式会社トリファ（本社：東京都品川区、代表取締役：嘉名 雅俊）が提供する海外 eSIMアプリ「トリファ」は、旅行や出張中の急な予定変更に対応するために、eSIM利用期間をアプリから簡単に延長できる新機能の提供を開始しました。

これにより、eSIMを再購入・再インストールすることなく、滞在延長やフライト遅延などの状況にも柔軟に対応できるようになります。

◼︎ 新機能「eSIM利用期間の延長」について

◼︎ こんな方におすすめ

◼︎ 海外eSIMアプリ「トリファ」とは

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/85027/table/18_1_2c3aebfee9fb1a2bf23d88da5eb563f0.jpg?v=202508120356 ]- 「急なフライトの欠航で、あと1日だけ延泊することに」→ 現地で慌ててeSIMを買い直す必要はありません。アプリからそのまま延長できます。- 「出張中、急に翌日も現地で対応が必要に」→ 容量が足りていれば期間だけを、足りなければ容量とあわせてワンタップで延長可能です。海外eSIMアプリ「トリファ」

「トリファ」は、世界200以上の国と地域で簡単にインターネットを利用できる海外eSIMアプリです。従来のようにレンタルWiFiの予約・受取・返却や現地SIMカードの購入・入れ替えの手間を省き、アプリひとつでスムーズに海外通信が可能になります。

国内のeSIMアプリとしてダウンロード数No.1を誇り、国内旅行カテゴリランキングでもトップクラスの実績を有しています。

※1. eSIM：スマートフォンにあらかじめ内蔵されたデジタルSIM（通信回線を利用可能にするチップ）

※2. 国内「旅行用eSIMアプリ」のDL数（2024年5月~2025年4月・iOS&Android合算値・Sensor Tower調べ）「旅行」カテゴリから旅行用eSIMアプリ（アプリ名か説明に「旅行」「eSIM」が含まれるアプリ）を当社にて抽出しDL数を算出

トリファをダウンロードする :https://trifa.go.link/9GWZa

◼︎ 株式会社トリファについて

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/85027/table/18_2_891dec54ad25b0b338d6d634895e72a9.jpg?v=202508120356 ]