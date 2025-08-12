【8月12日(火) ～ 15日(金) の4日間限定】aescripts + aeplugins の対象製品（15ブランド82商品）が25％OFF！【Adobe After Effects プラグイン】

株式会社ボーンデジタル

株式会社ボーンデジタル（本社：東京都千代田区、代表取締役：新 和也、URL：https://www.borndigital.co.jp）が運営する、映像制作ソフトウェア向けプラグイン専門オンラインストア「Toolfarm Japan」では、2025年8月12日(火) ～ 15日(金) の4日間限定で、「aescripts + aeplugins サマーセール」を開催しております。

本セールでは、Plugin Everything Deep Glow, mamoworld BeatEdit for Premiere Pro, and Rowbyte Plexus for Adobe After Effectsなど全15ブランド・82商品が、通常価格から25％OFFでご購入いただけます

After Effects向けの人気プラグインをお得に手に入れる絶好の機会となっておりますので、ぜひこの機会をお見逃しなく。

詳細・ご購入はこちら :https://www.toolfarm.co.jp/blogs/news/aescripts-aeplugins-summersales4

対象製品：aescripts + aeplugins の対象製品（15ブランド82商品）が25％OFF！

■Greg Gunn 1製品

■mograph.tools 2製品

■Master Script 3製品

■Plugin Everything 16製品

■Zaebects 7製品

■vimager 6製品

■KraftyFX 1製品

■Pixflow 1製品

■KiwiVFX 6製品

■MotionCodes 13製品

■Matt Tillman 3製品

■Hassaan Ahmad 2製品

■Alfie Dawes 1製品

■Rowbyte 12製品

■Paul Tuersley 8製品

法人でのご購入をご希望の方はボーンデジタル営業担当までお問い合わせください。

お問い合わせはこちら :https://creators.borndigital.co.jp/public/application/add/142

■ボーンデジタルとは

ボーンデジタルはアニメ・ゲーム・映画といったエンターテインメント業界や、製造・建築・アパレル業界など様々な分野でデジタルコンテンツを制作する方を支援しています。お客様が優れたコンテンツを生み出すために必要な専用のソフトウェアやハードウェアの導入支援、技術習得に役立つ書籍や雑誌の発行、セミナー・トレーニングの企画運営など、多角的なサポートを行っています。

https://www.borndigital.co.jp

■Toolfarm Japanとは

Toolfarm Japanは、株式会社ボーンデジタルが運営する映像制作ソフトウェア向けのプラグインを専門的に取り扱うオンラインストアです。国内外の優れたプラグインの販売をもとに、クリエイターの皆さまがより高度な表現を実現し、質の高いコンテンツを生み出せるようサポートしてまいります。

https://www.toolfarm.co.jp/