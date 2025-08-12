アサヒグループジャパンが挑む「AI × セキュリティ訓練」

AironWorks株式会社

AIサイバーセキュリティプラットフォームを提供するAironWorks株式会社(本社：東京都港区、代表取締役：寺田 彼日、以下「AironWorks」)は、アサヒグループジャパン株式会社（本社：東京都墨田区、代表取締役社長：濱田 賢司、以下「アサヒグループジャパン」）による、AironWorks導入の背景や効果を深掘りしたユーザーインタビュー記事を公開しました。

◾「AironWorks」導入の背景

アサヒグループジャパンでは、従来の単発訓練ではセキュリティリテラシーの継続的な可視化・改善が困難との課題がありました。そこで、「社員の行動変容」を本質的な目的と位置づけ、複数サービスを比較検討。

AironWorksは、柔軟な訓練設計・直感的な管理画面・高いコストパフォーマンス・サポート体制・大規模展開への対応力を総合的に評価され、導入が決定されました。

◾「AironWorks」導入後の効果- リアルな訓練設計により、従業員の警戒感が向上- 訓練からeラーニングまで一元管理し、各従業員のセキュリティ行動データを“線”で把握- カスタマーサクセスの手厚いサポートにより運用の負担を大きく軽減◾導入事例の記事はこちら

AironWorks公式HPにて全編公開中。

詳細を見る :https://www.aironworks.com/works/1713/

◾アサヒグループジャパン株式会社について

アサヒグループジャパンは、アサヒビール、アサヒ飲料、アサヒグループ食品など、各事業のシナジーを創出することで新たな価値の創造や未来に評価されるサステナビリティの実現に取り組みます。

・会社名：アサヒグループジャパン株式会社

・所在地：東京都墨田区

・Webサイト：https://www.asahigroup-japan.co.jp/

◾AironWorksについて

AironWorksサービス概要

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=rPVINe4fpmA ]

AironWorksは世界トップレベルのホワイトハッカー、エンジニア集団が開発するAIサイバーセキュリティプラットフォームです。

近年増加するスピアフィッシング、標的型攻撃、ビジネスメール詐欺、ランサムウェアなど人的な脆弱性を狙ったサイバー脅威に対抗すべく、ハッカー視点で開発したAIによって、高度な訓練と教育、メールの多層防御、脅威インテリジェンスを統合したプラットフォームで、企業のセキュリティレベル向上に貢献します。

AironWorks会社概要

AironWorksは "Enhancing Teams with AI" をMissionに、グローバルなR&D拠点で開発するAIサイバーセキュリティプラットフォームを通じて、働く人々・チームをエンパワーメントして、よりよい社会の実現に貢献します。

・会社名：AironWorks株式会社

・代表者：寺田 彼日

・所在地：東京都港区虎ノ門1-10-5

・創 業：2021年8月

・事 業：サイバーセキュリティサービスの企画、設計、開発、構築、管理、保守、運営、販売、教育及びコンサルティング