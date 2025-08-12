ÌïÀ¸¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Ë¡ÖÁÏ¶È¼êÄ¢¡×¤¬»²²è
¡¡ÌïÀ¸³ô¼°²ñ¼Ò(ËÜ¼Ò:ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò ¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷ ·ó CEO:ÉðÆ£·ò°ìÏº¡¢°Ê²¼¡ÖÌïÀ¸¡×)¤Ï¡¢µ¯¶ÈÄ¾¸å¤ÎË¡¿Í¤ä¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢ÁÏ¶È¡¦»ñ¶âÄ´Ã£¡¦³«¶È¡¦·Ð±Ä»Ù±ç¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊóÄó¶¡¤ä¥Äー¥ë¤òÅ¸³«¤¹¤ëÁÏ¶È¼êÄ¢³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò:ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò: Âçµ×ÊÝ ¹¬À¤¡¢°Ê²¼¡ÖÁÏ¶È¼êÄ¢¡×¡Ë¤ÎÈ¯¹ÔºÑ³ô¼°¤Î100%¤ò¼èÆÀ¤·¡¢´°Á´»Ò²ñ¼Ò¤È¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ÌïÀ¸¤Ï¡¢¡ÖÃæ¾®´ë¶È¤ò¸µµ¤¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î¹¥½Û´Ä¤ò¤Ä¤¯¤ë¡£¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢¥¹¥âー¥ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î»ö¶È·Ð±Ä¤ä¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤ò³«È¯¡¦±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îß·×ÅÐÏ¿¥æー¥¶ー¿ô350Ëü¤òÆÍÇË¤·¤¿¶ÈÌ³¥½¥Õ¥È¥¦¥¨¥¢¡ÖÌïÀ¸¥·¥êー¥º¡×¤Î¤Û¤«¡¢µ¯¶È»þ¤Îº¤¤ê¤´¤È¤ä»ö¶È¤Î·ÑÂ³¤ÈÀ®Ä¹¡¦³ÈÂç¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë»ö¶È»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÁÏ¶È¼êÄ¢¤Ï¡¢2014Ç¯¤ËÁÏ¶È¤·¡¢ÁÏ¶ÈÄ¾¸å¤Îµ¯¶È²È¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ÁÏ¶È¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ä»ñ¶âÄ´Ã£¡¢¹ÔÀ¯¼êÂ³¤¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡ÖÁÏ¶È¼êÄ¢¡×¥·¥êー¥º¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢µ¯¶È»Ù±ç¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢µ¯¶È²È¤ËÂÐ¤·¤Æ¹â¤¤Ç§ÃÎÅÙ¤È¿®ÍêÀ¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¬¥¤¥É¥Ö¥Ã¥¯¤Î¡ÖÁÏ¶È¼êÄ¢¡×¤ÏÌµ½þ¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÎß·×250ËüÉô¤òÈ¯´©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢WEB¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎË¬Ìä¼Ô¿ô¤Ï·î´Ö100Ëü¿Í°Ê¾å¡¢Ëè·î4,000Ì¾°Ê¾å¤Îµ¯¶È²È¤¬ÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¼ÂÀÓ¤«¤é¤â¡¢ÁÏ¶È¼êÄ¢¤Ç¤Ïµ¯¶È²È¤È¤ÎÀÜÅÀ¤ò¹¤¯»ý¤Á¡¢¶¯¸Ç¤Ê¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯´ðÈ×¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÌïÀ¸¤Ç¤â¡¢¤³¤ì¤Þ¤Çµ¯¶È²È¸þ¤±¤Ë»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¡¢ÁÏ¶È¼êÄ¢¤¬ÌïÀ¸¥°¥ëー¥×¤Î°ì°÷¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÁÏ¶È¼êÄ¢¤¬»ý¤Äµ¯¶È²È¤È¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯´ðÈ×¤ò³è¤«¤·¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Îµ¯¶È²È¤¬°Â¿´¤·¤Æ°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤»¤ë´Ä¶ºî¤ê¤Î¶¯²½¡¢¥µー¥Ó¥¹¤Î³È½¼¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡º£¸å¤Ï¡¢µ¯¶È½é´ü¤«¤éÀ®Ä¹¥Õ¥§ー¥º¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î»ö¶È¥µ¥¤¥¯¥ëÁ´ÂÎ¤ò»Ù±ç¤¹¤ëÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Îµ¯¶È²È¤ËÂÐ¤·¤Æ²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÌïÀ¸¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÃßÀÑ¤·¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¡¢AI¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤È³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢È¾ÊâÀè¤ò¸«¿ø¤¨¤¿²ÁÃÍÄó¶¡¤ÇÃæ¾®´ë¶È¤ÎÆ»¶Ú¤ò¾È¤é¤¹Â¸ºß¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Ï¡¢Î¾¼Ò¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÀ¸¤«¤·¤ÆÆüËÜ¤Î¥¹¥âー¥ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò»Ù¤¨Â³¤±¡¢ÆüËÜ¤Î·ÐºÑÁ´ÂÎ¤Î³èÎÏ¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ÁÏ¶È¼êÄ¢¤¬Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢°ú¤Â³¤¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
Î¾¼Ò¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È
ÌïÀ¸³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò ¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡§ÉðÆ£·ò°ìÏº
ÁÏ¶È¼êÄ¢¤¬»ä¤¿¤Á¥Áー¥àÌïÀ¸¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¥¸¥ç¥¤¥ó¤¹¤ë¤³¤È¤ò¿´¤è¤ê´¿·Þ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÁÏ¶È¼êÄ¢¤Ï¡¢ÁÏ¶È´ü¤Îµ¯¶È²È¤Ë¤È¤Ã¤Æ·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤È¤·¤Æ¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤ò»Ù±ç¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÌïÀ¸¤È¤·¤Æ¤â¡¢Åö½é¤«¤é¤½¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¶¦´¶¤·¡¢»Ù±ç¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢ÁÏ¶È¼êÄ¢¤ò¥°¥ëー¥×¤Ë·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¶¯¸Ç¤Ê¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤Î¤â¤È¡¢µ¯¶È²È¤Î³§ÍÍ¤ËÂÐ¤·¤Æ°ìÁØ²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ë¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Ï¡¢ÌïÀ¸¤¬Äó¶¡¤¹¤ë»ö¶È»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¤È¤ÎÏ¢·È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢µ¯¶È»Ù±ç¤«¤é»ö¶ÈÀ®Ä¹¤Þ¤Ç¤ò°ì´Ó¤·¤Æ»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¥µー¥Ó¥¹Å¸³«¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ÁÏ¶È¼êÄ¢³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Âçµ×ÊÝ ¹¬À¤
µ¯¶È²È¤Î³§ÍÍ¤¬Êú¤¨¤ë¡Ö»÷¤¿¤è¤¦¤Êº¤¤ê¤´¤È¡×¤òÂÎ·ÏÅª¤Ë²ò·è¤¹¤ë¥¬¥¤¥É¥Ö¥Ã¥¯¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤Î½õ¤±¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿È¯ÁÛ¤«¤é¡¢À¯ÉÜ¥Çー¥¿¤ÈÏ¢·È¤·¡¢ÌµÎÁ¤Ç¼«Æ°ÇÛÉÛ¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡ÖÁÏ¶È¼êÄ¢¡×¤ÏÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÁÏ¶È°ÊÍè¡¢Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤Ï250ËüÉô¤òÄ¶¤¨¡¢Á´¹ñ¤Îµ¯¶È²È¤Î³§ÍÍ¤Ë¹¤¯¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÌµÎÁ¥µー¥Ó¥¹¤Î¼Â¸½¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÁÏ¶ÈÅö½é¤è¤êÌïÀ¸¤«¤é»Ù±ç¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢ÁÏ¶È¼êÄ¢¤ÏÌïÀ¸¥°¥ëー¥×¤Î°ì°÷¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢²ñ¼Ò¤Î´ðÈ×¤¬¤µ¤é¤Ë¶¯²½¤µ¤ì¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢µ¯¶È²È¤Î³§ÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤è¤êÌòÎ©¤Ä¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÁÏ¶È¼êÄ¢³ô¼°²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡Âçµ×ÊÝ ¹¬À¤
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶èµþ¶¶3-3-10 Âè1²¼Â¼¥Ó¥ë6³¬
ÀßÎ©¡§2014Ç¯4·î10Æü
»ñËÜ¶â¡§104,290Àé±ß (»ñËÜ½àÈ÷¶â¤ò´Þ¤à¡Ë
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥á¥Ç¥£¥¢¡¦µ¯¶È²È»Ù±ç¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Î±¿±Ä
¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¡§ https://sogyotecho.jp/
´ë¶È¥µ¥¤¥È¡§ https://sogyotecho.jp/company/ (https://sogyotecho.jp/company/)
¡ÚÌïÀ¸³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
ÌïÀ¸¤Ï¡ÖÃæ¾®´ë¶È¤ò¸µµ¤¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î¹¥½Û´Ä¤ò¤Ä¤¯¤ë¡£¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò·Ç¤²¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹¶ÈÌ³¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥½¥Õ¥È¥¦¥¨¥¢¡ÖÌïÀ¸¥·¥êー¥º¡×¤Î³«È¯¡¦ÈÎÇä¡¦¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë´ë¶È¤Ç¤¹¡£¡ÖÌïÀ¸¥·¥êー¥º¡×¤ÏÅÐÏ¿¥æー¥¶ー¿ô 350Ëü¤òÄ¶¤¨¡¢Â¿¤¯¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌïÀ¸¤Î¶¯¤ß¤Ç¤¢¤ë¤ªµÒ¤µ¤Þ¤È¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡¢ÃßÀÑ¤µ¤ì¤¿ËÄÂç¤Ê¥Çー¥¿¡¢¶È³¦ºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¥«¥¹¥¿¥Þー¥µー¥Ó¥¹¥»¥ó¥¿ー¡¢¥Ñー¥È¥Êー¤È¤Î¥ê¥ìー¥·¥ç¥ó¥·¥Ã¥×¤ò¡¢AI¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤È³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤Î³§¤µ¤Þ¤¬¤¢¤ê¤¿¤¤»Ñ¤Ø¿Ê¤à¤³¤È¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷ ·ó ºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡ÊCEO¡Ë¡¡ÉðÆ£ ·ò°ìÏº
ÁÏ¶È¡§1978Ç¯
½¾¶È°÷¿ô¡§937Ì¾¡Ê2024Ç¯9·î¸½ºß¡Ë
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¶ÈÌ³¥½¥Õ¥È¥¦¥¨¥¢¤ª¤è¤Ó´ØÏ¢¥µー¥Ó¥¹¤Î³«È¯¡¦ÈÎÇä¡¦¥µ¥Ýー¥È
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è³°¿ÀÅÄ4-14-1¡¡½©ÍÕ¸¶UDX21F
URL¡§ https://www.yayoi-kk.co.jp (https://www.yayoi-kk.co.jp)