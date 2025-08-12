ログラス、名古屋オフィス開設のお知らせ

株式会社ログラス

2025年8月、クラウド経営管理システム「Loglass」シリーズを提供する株式会社ログラス（本社：東京都品川区、代表取締役CEO：布川友也 以下ログラス）は、新たに名古屋オフィスを開設したことをお知らせいたします。

これにより、東海エリアでの事業展開の加速と、お客様への迅速かつ丁寧なサポートの提供が可能になります。

■名古屋オフィス開設の背景

近年、企業の経営管理領域におけるクラウド化ニーズが急速に高まる中、当社はクラウド経営管理システム「Loglass」を通じて、国内を代表する大企業グループや上場企業を中心に支援してまいりました。

特に東海エリアの企業から当社への引き合いは年々増加しています。製造業、人材サービス業、物流業、小売業をはじめとする多くのお客様にご利用いただき、累計導入者数は直近2年間で8倍にまで拡大しました。

この度の名古屋オフィス開設により、地域に根ざした営業活動およびきめ細やかなサポート体制を構築し、より多くの企業様の経営課題解決に貢献してまいります。

対面での商談や導入支援に加え、セミナーやイベントの実施を通じて、お客様との信頼関係を強化するとともに、地域経済の発展に貢献することを目指します。

■名古屋オフィスの概要

開設日：2025年8月1日

所在地：〒460-0003 愛知県名古屋市錦三丁目4番12番

物件名：SUZU1 O2ビル（スズワンオーツービル）6階

アクセス：久屋大通駅徒歩2分、栄駅徒歩5分

■お客様からのコメント

名古屋オフィス開設にあたり、東海エリアで「Loglass」をご利用いただいているお客様の中から、名古屋市に本社を構え、日本最大級のリユースデパートを運営する株式会社コメ兵様より期待のお言葉を頂戴しました。

▽株式会社コメ兵 企画管理本部 経営企画部 担当者様からのコメント

事業の多角化や店舗数の増加に伴い、扱うデータ量が増大し、より高度な分析が求められるようになる中、従来の方法では対応しきれない運用上の課題が顕在化してきました。そこで、UIの扱いやすさや導入スピードに魅力を感じ、2024年より「Loglass 経営管理」を導入しています。各事業部・各店舗のデータをLoglassで一元的に管理できるようになったことで、経営状況をより深く把握できるようになり、次の施策検討へのスピードも着実に向上していると感じています。この度の名古屋オフィス開設により、さらに手厚いサポートをいただけることを心強く思うとともに、今後も当社の経営管理の効率化・高度化にお力添えいただけることを期待しています。

■ クラウド経営管理システム「Loglass」について

当社が提供する「Loglass 経営管理」は、企業の中に散在する経営データ（財務数値／KPIの予算・見込・実績）の収集・統合・一元管理までを効率化し、高度な分析を可能にするクラウド経営管理システムです。フォーマットが異なる表計算ファイルや各システムに散在する様々なデータを、ローデータのまま取り込んでデータベース化。見たい数値を見たいカットで簡単に可視化・分析できるようになり、経営判断の精度やスピードを高めます。2023年度の予実管理SaaS/PaaS市場において、シェアNo.1（※1）の地位を確立しています。

製品紹介サイト：https://www.loglass.jp/(https://hrmos.co/pages/loglass/jobs/1813462408235663396147)

製品紹介動画：https://youtu.be/4jiRIjcO6Ck(https://hrmos.co/pages/loglass/jobs/1813462408235663396147)

※1：富士キメラ総研「ソフトウェアビジネス新市場 2024年版」予実管理ソフトウェア、SaaS/PaaS、ベンダーシェア、金額ベース、2023年度実績

■ 株式会社ログラスについて

「良い景気を作ろう。」をミッションとして掲げ、新しいデータ経営の在り方を生み出すDXサービスを提供しています。主なサービスとして、「Loglass 経営管理」「Loglass IT投資管理」「Loglass 販売計画」「Loglass 人員計画」「Loglass サクセスパートナー」を提供しています。

代表者：代表取締役CEO 布川 友也

設立：2019年5月

所在地：東京都港区三田3-11-24 国際興業三田第2ビル 9階

事業内容：新しいデータ経営の在り方を生み出すDXサービスの企画・開発・販売

URL：https://www.loglass.co.jp/