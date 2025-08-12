読売ジャイアンツ公式リセールサービス「GIANTS公式リセール」 「GIANTSオフィシャルチケット」で購入したチケットの取扱いを開始

株式会社Tixplus

電子チケット事業や高額不正転売対策を講じたチケット二次販売「チケプラTrade」、視聴PASS販売プラットフォーム「StreamPass」を運営する株式会社Tixplus（本社：東京都渋谷区、代表取締役：池田 宗多朗）は、提供中の読売ジャイアンツのチケットリセールサービス「GIANTS公式リセール」において、2025年8月12日（火）正午より、これまでのシーズンシートに加え「GIANTSオフィシャルチケット」で購入したチケットの取扱いを開始いたします。

（GIANTS公式リセールURL https://tixplus.jp/feature/yomiuri-giants_trade/）

■「GIANTS公式リセール」とは

「GIANTS公式リセール」は、都合がつかず観戦できなくなったチケットを譲りたいファンと、良い席を適正に購入したいファンをつなぐ公式のサービスです。シーズンシートオーナーが自身で契約しているシーズンシートチケットに加えて、GIANTSオフィシャルチケットで購入した電子チケットも出品が可能となります。

■「GIANTSオフィシャルチケット」のリセールについて

□購入条件

・シーズンシートオーナーまたはCLUB GIANTS会員、GIANTS ID会員のみです。

□出品条件

・GIANTSオフィシャルチケットで購入した電子チケットのみ出品いただけます。

・対象試合日の3日前から出品が可能です。

・成立回数は年間2回までです。

・出品は1人1試合1件までです。

※一部の席種は対象外となります。詳しくは特設サイトを参照ください

特設サイト ：URL：https://tixplus.jp/feature/yomiuri-giants_trade/

■GIANTS公式リセールにより不正転売防止へ

プロ野球の試合観戦契約約款（https://www.giants.jp/misc/kansen-yakkan/）では、主催者の許可を得ずチケットを転売することは禁止されています。読売ジャイアンツ主催試合のチケットは「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律」（チケット不正転売禁止法）に定められた「特定興行入場券」に該当し、不正転売をすることや、不正転売を目的としてチケットを譲り受けることは同法で禁止されています。読売巨人軍及び読売新聞社は、「GIANTS公式リセール」以外のチケット転売サイトなどで取引されたチケットを認めていません。シーズンシートチケットの適正な譲渡は「GIANTS公式リセール」をご利用いただきますようお願いいたします。

■株式会社Tixplusについて

スマートフォン電子チケット「チケプラアプリ」や、ライブやイベントに行けなくなった時に定価でチケットを譲渡できる主催者公認のチケット二次流通サービス「チケプラトレード」を運営。電子チケット「チケプラアプリ」は、これまで多くのアーティストの全国ツアーや単独ライブで導入されており、30万人規模の全国ツアーやドームクラスのライブなど数多くの実績があります。音楽以外でも、プロ野球などのスポーツ関連、遊園地などのレジャー/文化施設、ゲームイベントや展示会など、幅広い領域での導入実績を誇ります。また、購入の際に登録した電話番号のスマートフォン端末にのみチケットを表示するなどの高額転売防止策を業界に先駆けて取り組んでいるとともに、行けなくなったチケットを定価で取引できるTixplus独自の「チケットトレード」も評価され、アーティストの導入実績及び利用者が増加し続けています。その他、顔認証による顔パス入場機能など、ライブエンタメを安心・安全に、お楽しみいただける仕組みを実現しております。今後も、ライブエンタメをより便利にお楽しみいただけるサービスを提供してまいります。

会 社 名 ： 株式会社Tixplus（ティックスプラス）

所 在 地 ： 東京都渋谷区渋谷3-12-18 渋谷南東急ビル 5階

代 表 者 ： 代表取締役 池田 宗多朗

設 立 ： 2018年12月18日

事業概要 ： 電子チケットに関連したシステムの開発、各種サービスの提供並びに運営

Ｕ Ｒ Ｌ ： https://tixplus.co.jp/

