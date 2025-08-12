家事代行スタッフの自動手配機能　リリースのお知らせ

ファボック株式会社

ファボック株式会社（本社：東京都中野区、代表取締役：森下広一）は、8月12日、当社が提供する家事代行会社向け業務管理システム「 Magency（メイジェンシー）」において、「家事代行スタッフの自動手配機能」をリリースしたと発表しました。

■ 案件発生から手配完了までを完全自動化

本機能は、LINEを活用したスタッフへの案件通知・応答受付・手配確定・顧客連絡までを一気通貫で自動実行するものです。

人的な手配業務の負担を大幅に削減するとともに、対応スピードと業務精度を大きく向上させることが可能です。

■ 本機能の特長

・手配担当者が案件情報から「自動手配」ボタンで自動的に最適なスタッフに順番にLINEを送信

・スタッフは「受託」または「辞退」のボタンをワンタップで回答可能

・辞退された場合は、次の登録スタッフへ自動で通知を継続

・受託が確定すると、顧客にもLINEで自動案内

■ 今後の展望

今後は、案件対応実績・応答履歴・顧客満足度・対応速度などのデータをもとに、

AIによるスタッフスコアリングや手配順の自動提案機能をさらに高度化させてまいります。

それは、業務効率化だけでなく、限られた人員でより多くの案件を確実に手配できる環境を実現します。

今後も”使う人に優しいシステム”として進化を続けてまいります。

※「LINE」はLINEヤフー株式会社の商標または登録商標です。

【会社概要】

会社名 ファボック株式会社

所在地 東京都中野区本町6-16-12 新中野FKビル9F

設立日 1996年10月

代表者 森下 広一

事業内容 クラウドサービス（企画・開発・運営）、WEBサイト（企画・開発・運営）

お問い合わせ先 info@faboc.co.jp

URL https://www.faboc.co.jp

【サービスサイト】

家事代行会社向け業務管理システム「 Magency（メイジェンシー）」

https://www.magency.jp/

【本リリースに関するお問い合わせ】

ファボック株式会社 クラウドサービス部

MAIL：info@faboc.co.jp